تعتمد الأَعرَاض على:

شدة التراجع في وظائف الكلى

نسبة التراجع في وظائف الكلى

سبب التراجع في وظائف الكلى

تشتمل الأَعرَاض المُبكِّرة على:

احتباس الماء، وهو الذي يَتسبَّب في زيادة الوزن وتورُّم القدمين والكاحلين أو انتفاخ الوجه واليدين

نقص كميَّة البول

تنخفض كميَّة البول (التي تتراوح عند معظم البالغين الأصحَّاء بين حَوالى 0.75 ليتر و2 ليتر يوميًّا) غالبًا إلى أقل من 0.5 ليتر يوميًّا أو تتوقَّف بشكلٍ كامل.يُسمَّى إنتاج كميَّة قليلة جدًّا من البول بقلَّة البول، بينما يُسمَّى توقُّف الإنتاج بالزُّرام anuria أو انقطاع البول.إلَّا أنَّه يستمرُّ إنتاج كميَّات طبيعيَّة من البول عند بعض الأشخاص الذين يُعانون من إصابةٍ حادَّةٍ في الكلية.

وقد يُعاني الأشخاص المصابون بإصاباتٍ كلويَّة حادَّة ومستمرَّة من تراكم الفضلات في الجسم في وقتٍ لاحق

التَّعب

تراجع القدرة على التركيز لأداء المهام العقلية

نَقص الشَّهية

غثيان

حِكَّة شاملة (حِكَّة)

قد يعاني الأشخاص المصابون بإصابات الكُلى الحادة من أعراضٍ أشدُّ خطورة مثل الألم الصدري أو النَفضَان في العضلات أو حتى الاختلاجات.ويمكن أن يُعاني الأشخاص من ضيق النَّفَس عند تجمُّع سائلٍ في الرئتين.

قد يشير لون البول الشبيه بلون الكولا إلى عددٍ من أمراض الكُلى التي تَضرُّ بالكبيبات والتي هي وحدات ترشيح الكُلى.يمكن أن يكون اللون البني النَّاجم عن مرور الدَّم من خلال وحدات التَّرشيح هو العلامة الأولى على حالةٍ تُسمَّى التهاب كُبيبات الكُلى (التهاب وحدات التَّرشيح).ومن الأمثلة على ذلك التهاب كُبيبات الكُلى التَّالي للعدوى والتهاب الغشاء القاعدي ضد الكُبيبي والتهاب الكلية الذئبي.

إذا كانت إصابات الكُلى الحادَّة ناجمة عن انسداد، فإنَّ عودة البول إلى داخل الكُلى تؤدي إلى تمطُّط نظام التَّصريف (تُسمَّى الحالة موه الكلية—انظر الشكل موه الكلية—انتفاخ الكلية).يؤدي انسداد السبيل البولي غالبًا إلى الشعور بوجعٍ كليلٍ ثابتٍ تحت الأضلاع السفلية ولكنَّه قد يُسبِّبُ ألمًا ماعصًا - يتراوح بين الخفيف إلى الشديد - عادةً على طول جانبي الجسم (الخاصرتان).يُلاحظ وجود دم في بول بعض الأشخاص المصابين بموه الكلية نتيجة سبب مستبطن، مثل حصيات الكلية.تتضخَّم المثانة عندما يكون موضع الانسداد تحتها.من المرجَّح أن يشعر الأشخاص بألمٍ شديدٍ وضغط في الحوض فوق عظم العانة مباشرةً إذا كان تضخُّم المثانة سريعًا.قد يكون الألم خفيفًا عندما يكون تضخُّم المثانة بطيئًا، ولكن قد يتورَّم الجزء السفلي من البطن نتيجة تضخُّم المثانة.

إذا حدثت إصابات الكُلى الحادة خلال فترة الاستشفاء، فإنَّ الحالة تكون مرتبطة غالبًا بحالةٍ حديثةٍ لبعض الإصابات أو الجراحة أو استعمال الأدوية أو المرض مثل العدوى.وقد تطغى الأَعرَاض النَّاجمة عن سبب إصابات الكُلى الحادَّة.فمثلًا، قد يحدث ارتفاعٌ في درجة الحرارة وانخفاض مُهدِّدٌ للحياة في ضغط الدَّم (صدمة) وأعراض فشل القلب أو فشل الكبد قبل ظهور أعراض الفشل الكلوي التي تكون أكثر وضوحًا وإلحاحًا.

كما أنَّ بعض الحالات التي تُسبِّبُ إصابات الكُلى الحادَّة تُصيب أجزاءً أخرى من الجسم.مثل، قد تؤدي الإصابة بالوُرام الحُبيبي مع التهاب الأوعية الدَّمويَّةالذي يُخرِّب الأوعية الدَّمويَّة في الكُلى؛ إلى إلحاق الضَّرر بالأوعية الدَّمويَّة في الرئتين أيضًا، ممَّا يَتسبَّب في حدوث سعالٍ مُدمَّى.يُعدُّ ظهور الطفح الجلدي نموذجيًّا لبعض أسباب إصابات الكُلى الحادَّة، مثل التهاب الأوعية الدَّمويَّة المجهري والذئبة الحماميَّة المجموعيَّة (الذئبة) والتَّعرُّض للتَّسمُّم ببعض الأدوية.