الحَصى في السَّبيل البوليّ

الأعراض

التصوير المقطعي المحوسَب

يشتبهُ الأطباءُ غالبًا بالحصى عند الأشخاص الذين يُعانون من القولنج الكلويّ.ويشتبهون أحيَانًا بالحصى عند الأشخاص الذين يُعانون من الألم عند الجسّ فوق الظهر والأربيَّة (أعلى الفخذ) أو من الألم في منطقة الأعضاء التناسليَّة من دُون سببٍ واضحٍ.يدعَمُ العثور على دمٍ في البول التشخيصَ، ولكن لا تُسبِّبُ كل الحصَى دمًا في البول،وفي بعض الأحيان، تكُون الأَعرَاض ونتائج الفَحص السَّريري مُحدَّدة جدًا إلى درجة لا يحتاج الطبيب فيها إلى اختباراتٍ إضافيَّة، خُصوصًا عند الأشخاص الذين كان لديهم حصى في السبيل البولي في السابق؛ولكن، يُعاني مُعظَم الأشخاص من ألمٍ شديدٍ، وتكون لديهم أعرَاض ونتائج اختبارات تجعل الأسبَاب الأخرى للألم تبدو مُحتَملةً بشكلٍ يكفي ليكون الاختبار ضروريًا لاستبعاد تلك الأسبَاب الأخرى.يحتاجُ الأطباء إلى التفريق بين الحصى والأسباب الأخرى المُحتَملة للألم الشَّديد في البطن، والتي تنطوي على:

يُعدُّ التصوير المقطعيّ المُحوسَب الحلزونيّ (يُسمَّى اللولبيّ أيضًا)، والذي يقوم به الأطباء من دُون مادَّة تباين ظليلة على الأشعة، أفضل إجراء تشخيصيّ غالبًا،حيث يستطيع هذا الفحص التصويريّ تحديد موضع الحصاة، ويُشيرُ أيضًا إلى مقدار الانسِداد الذي تُسبِّبه في السبيل البوليّ،كما يستطيع أيضًا التحرِّي عن العديد من الاضطرابات الأخرى التي يُمكن أن تُسبِّب ألمًا يُشبه الألم النَّاجم عن الحَصى.ولكن، ينطوي العيب الرئيسيّ لهذا الفحص التصويريّ على أنَّه يُعرِّضُ الأشخاص إلى الأشعَّةِ،ولكن، يبدو هذا الخطرُ مقبولاً عندما تنطوي الأسبَاب المُحتَملة على اضطراب خطيرٍ آخر يُمكن تشخيصه عن طريق التصوير المقطعيّ المُحوسَب، مثل أم الدَّم الأبهرية أو التهاب الزائدة.أصبَحت الأجهزة والطرائق الأحدث للتصوير المقطعيّ المُحوسَب، والتي تُقلِّلُ من التعرُّض إلى الأشعَّة، شائعة الاستِخدام حاليًا،

فتخطيط الصدى هُوَ بديلٌ عن التصوير المقطعيّ المُحوسَب، وهُو لا يُعرِّضُ الأشخاص إلى الأشعَّة.ولكن، بالمُقارنة مع التصوير المقطعيّ المُحوسَب، يجري إغفال الحصى الصغيرة في كثير من الأحيان عند استخدام تخطيط الصَّدى، خُصوصًا عندما تكون هذه الحصى في الحالب، وكذلك الموضع الدَّقيق للانسِداد في السبيل البوليّ والاضطرابات الأخرى الخطيرة التي قد تكُون سببًا للأعرَاض.

هل تعلم...

تُعرِّضُ الأشعة السينية لمنطقة البطن الأشخاص إلى كمية قليلةٍ جدًا من الأشعَّة، بالمُقارنة مع التصوير المقطعيّ المُحوسَب، ولكنَّها أقلّ دقَّة في تشخيص الحصى، ويُمكنها أن تُبيِّن حصى الكالسيُوم فقط.عندما يشتبه الأطباءُ في حصى الكالسيُوم، تُعدُّ الأشعَّة السينيَّة خيارًا لتأكيد وجود الحصى أو لتحديد المسافة التي وصلت إليها الحصاة في الحالب.

تصوير الجهاز البوليّ الإفراغيّ (كان يُسمَّى في السابق التصوير الوريديّ للجهاز البوليّ intravenous urography أو التصوير الوريديّ للحُوَيضة intravenous pyelography)، هُو سلسلةٌ من الأشعَّة السينية يجري أخذها من بعد حقنة وريديَّة لعاملٍ ظليل،ويستطيعُ هذا الفحص التصويريّ التحرِّي عن الحصى، وأن يُحدِّد بدقَّة درجة الانسداد التي تُسبِّبها في السبيل البوليّ، ولكنه يحتاج إلى وقتٍ طويلٍ وينطوي على مخاطر التعرُّض إلى المادة الظليلة (مثل التفاعل التحسُّسي أو تفاقُم الفشل الكلويّ).من النَّادر أن يستخدِم الأطباء تصوير الجهاز البوليّ الإفراغيّ لتشخيص الحصى إذا كان التصوير المقطعيّ المُحوسَب أو تخطيط الصَّدى مُتاحَين.

يستخدِمُ الأطباءُ تحليل البول غالبًا،وقد يُظهر هذا الاختبار الدَّمَ أو القيح في البول، سواء أكانت الأعراض موجودةً أم لا.