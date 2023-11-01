احتباس البول urinary retention هُوَ عدم القدرة على التبوُّل أو إفراغ غير كامل للمَثانة،

وقد يضطر الأشخاص الذين لديهم إفراغ غير كامل للمثانة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ أو يُعانون من سلس البول.

إذا كان الشخص قادرًا على التبوُّل، يقيسُ الأطباءُ البولَ المُتبقِّي في المَثانة من بعد أن ينتهي من التبوُّل.

يستخدم الأطباء القثطارَ لإزالة البول من المثانة ومن ثمَّ يقُومون بمُعالَجة السبب.

(انظر أيضًا ضبط التبوُّل).

قد يحدُث احتباس البول لأنَّ انقباضات عضلات المثانة تضعُف ويكون هناك انسِداد في فتحة المثانة (انسِداد مخرَج المثانة)، أو بسبب ضعف التنسيق بين انقباض واسترخاء العضلة التي تُغلق فتحة المثانة (المصرَّة البوليَّة).يُعدُّ احتباس البول أكثر شُيوعًا عند الرِّجال لأنَّ تضخُّم البروستات النَّاجم عن تضخُّم البروستات الحميد، مثلًا قد يُؤدِّي إلى تضيُّق القناة التي تنقل البول إلى خارج الجسم (الإحليل).

يُمكن أن تُؤدِّي الأدوية، خُصوصًا ذات التأثيرات المُضادَّة للكولين مثل مُضادَّات الهستامين وبعض مُضادَّات الاكتئاب، إلى احتباس البول عند الرِّجال والنِّساء معًا.تنطوي الأَسبَاب الأخرى على كتلة صلبة من البراز تملأ المستقيم وتضغط على الإحليل (انحِشار البراز) وعلى المثانة العصبيَّة عند أشخاص السكَّري والتصلُّب المُتعدِّد وداء باركنسون، أو على الخضوع سابقًا إلى جراحة للحوض أدَّت إلى ضرر في أعصَاب المثانة.

أعراض احتباس البول لا يستطيع الأشخاص التبوُّل على الإطلاق أحيانًا،وفي مثل هذه الحالات، تتمطَّط المثانة بشكلٍ مُؤلمٍ جدًا خلال بضعة ساعات عندما تمتلئ بالبول ويحدث تورُّم في الجزء السفليّ من بطن الشخص؛ وبشكلٍ أكثر شُيُوعًا، يستطيع الأشخاص تبوُّل كمية قليلة من البول ولكن لا يستطيعون إفراغ المثانة بشكلٍ كاملٍ.في مثل هذه الحالات، تتمطَّط المثانة ببطءٍ من دُون أن تُسبِّب الألمَ،ولكن قد يُواجه الأشخاص صعوبةً في البدء بالتبوُّل أو يكون تدفُّق البول ضعيفاً أو يشعرون بعدم إفراغ المثانة بشكلٍ كاملٍ.نظرًا إلى أنَّ المثانة تبقى مملوءةً بشكلٍ نسبيٍّ، قد يُعاني الأشخاص من تسرُّب البول أحيانًا (سلس الإفاضة) أو التبوُّل ليلاً (البوال الليليّ) أو التبوُّل المُتكرِّر.يُمكن أن يُصبِح البول المُحتَبِس مرتعاً للبكتيريا، ولذلك قد يُصاب أشخاص احتباس البول بعَدوى السبيل البوليّ.

تشخيص احتباس البول قياس كميَّة البول المتبقية في المثانة من بعد التبوُّل يكون التشخيص واضحاً إذا لم يتمكَّن الشخص من التبوُّل على الإطلاق، وفي حالات أخرى، يحاول الأطباء معرفة كمية البول المُتبقِّية في المثانة من بعد أن يتبول الشخص قدر المُستطاع.بعد أن ينتهي الشخص من التبوُّل مُباشرةً، يقوم الأطباء إمَّا بإدخال قثطارٍ في المثانة لمعرفة كمية البول التي تدفَّقت، أو يستخدمون تخطيط الصَّدى للمثانة لقياس كمية البول الموجودة.تُسمَّى كميَّة البول التي تبقى من بعد التبوُّل الحجم الثماليّ الإفراغيّ postvoid residual volume،وإذا كان هذا الحجم أكثر من نصف كوب (أكثر بعض الشيء عند البالغين الأكبر سنًا)، فيجري عندها تشخيص احتباس البول. يقوم الأطباء بالفَحص السَّريري الذي ينطوي على فحص المستقيم عادةً.بالنسبة إلى الرجال، يُمكن أن يُشير فحص المستقيم إلى ما إذا كانت البروستات مُتضخِّمةً.بالنسبة إلى الرجال والنساء، يُساعد فحص المستقيم على التعرُّف إلى انحشار البراز.قد يأخذ الأطباءُ عَيِّنَةً من البول لفحصها والتحرِّي عن العدوى.قد يحتاجُ الأطباء إلى القيام باختبارات الدَّم والفُحوصَات التصويريَّة لتحديد سبب احتباس البول.

علاج احتباس البول قَثطَرة

مُعالَجة السَّبب

الجراحة أحيانًا إذا كان الشخص لا يستطيع التبوُّل على الإطلاق، يقوم الأطباء مباشرةً بإدخال أنبوب مطاطيّ رفيع في المثانة (قثطار بوليّ) لإزالة البول المُحتَبِس وحتى يشعر الشخص بالراحة. تجري مُعالَجة سبب احتباس البول،ويطلب الأطباء من المريض التوقُّف عن أخذ الأدويَة التي يُمكن أن تُسبِّب احتباسَ البول كلما أمكن.قد يحتاج الرِّجال الذين يُعانون من تضخُّم البروستات إلى الجراحة أو الأدوية حتى تتقلَّص البروستات (مثل دواء فيناستيريد، أو دواء دوتاستيريد)، أو إلى أدوية تعمل على استرخاء العضلات في عُنق المَثانة (مثل دواء تيرازوسين أو دواء تامسولوسين).بالنسبة إلى المرضى الذين يُعانون من مشاكل عصبيَّة تُؤثِّرُ في انقباضات أو وظائف المَثانة، قد يحتاجون إلى استخدَام قثطَار بأنفسهم بشكلٍ دوريّ أو يحتاجون إلى وضع قثطَار بشكلٍ دائمٍ.يحتاج المرضى أحيانًا إلى الخُضوع إلى جراحةٍ لتوجيه البول من المثانة بعيداً عن الإحليل وخارجَ الجسم.