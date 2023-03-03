لمحة عامة عن اضطرابات الأوعية الدَّمويَّة في الكُلى

يجب أن يكون جريان الدَّم إلى الكليتين سليمًا حتَّى تعملان بشكلٍ صحيح.يمكن لأيَّ انقطاعٍ أو انخفاضٍ في جريان الدَّم أن يُلحقَ ضَرَرًا أو أن يُسبِّبَ خللًا في وظيفة الكلية، ويؤدي استمرار ذلك لفترة طويلة إلى حدوث ارتفاع في ضغط الدَّم.يؤدي حدوث انقطاع كامل في جريان الدَّم في الشرايين المُغذِّية للكُلى إلى حدوث موتٍ جزئيٍّ أو كلِّيٍّ في الكلية التي تحصل على تغذيتها من تلك الشرايين (احتشاء الكلية).قد يؤدي احتشاء الكُلى إلى عجزها عن معالجة وطرح فضلات الجسم (فشل كلوي).
إمدادات الكلى الدَّمويَّة
يوجد عددٌ من الأَسبَاب التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات الأوعية الدَّموية في الكُلى، مثل انسداد في الشرايين أو الأوردة الكلوية، والتهاب الأوعية الدَّموية، وإصابة الكُلى أو الأوعية الدَّموية، وغيرها من الاضطرابات.على سبيل المثال، يمكن للتصلُّب المجموعي (تصلُّب الجلد) وفقر الدَّم المنجلي أن يًؤثِّر في الكُلى، وقد يؤدِّي إلى مرض الكُلى المزمن في بعض الأحيان.كما يمكن أن يتسبَّبَ التصلُّب المجموعي الذي يُصيب الكُلى في حدوث ارتفاع ضغط دم طارئ (ارتفاع ضغط الدَّم الخبيث).تنقسم اضطرابات الأوعية الدموية في الكُلى إلى الأنواع التالية:
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
تعمل الرابطة الأمريكية لمرضى الكلية على تحسين حياة المرضى من خلال التثقيف، والمناصرة، وتعزيز الشعور بدعم المجتمع بين مرضى الكلى.
الصندوق الأمريكي لدعم الكلية (AKF): يوفر الصندوق الأمريكي لدعم الكلية معلومات حول مرض وزرع الكلى، والمساعدة المالية على أساس الاحتياجات للمساعدة على إدارة النفقات الطبية، والندوات عبر الإنترنت للاختصاصيين الطبيين، وفرص المناصرة.
المؤسسة الوطنية للكلى (NKF): توفر دار المقاصة معلومات شاملة، بدءًا من الأساسيات حول وظائف الكلى، ووصولاً إلى العلاج والدعم للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، ودورات التعليم الطبي المستمر، وفرص البحث، وتقديم الدعم للاختصاصيين الطبيين.
المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK): معلومات عامة عن أمراض الكلى، بما في ذلك الاكتشافات البحثية والإحصائيات، وبرامج صحة المجتمع، وبرامج التواصل