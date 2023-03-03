لمحة عامة عن اضطرابات الأوعية الدَّمويَّة في الكُلى

يجب أن يكون جريان الدَّم إلى الكليتين سليمًا حتَّى تعملان بشكلٍ صحيح.يمكن لأيَّ انقطاعٍ أو انخفاضٍ في جريان الدَّم أن يُلحقَ ضَرَرًا أو أن يُسبِّبَ خللًا في وظيفة الكلية، ويؤدي استمرار ذلك لفترة طويلة إلى حدوث ارتفاع في ضغط الدَّم.يؤدي حدوث انقطاع كامل في جريان الدَّم في الشرايين المُغذِّية للكُلى إلى حدوث موتٍ جزئيٍّ أو كلِّيٍّ في الكلية التي تحصل على تغذيتها من تلك الشرايين (احتشاء الكلية).قد يؤدي احتشاء الكُلى إلى عجزها عن معالجة وطرح فضلات الجسم (فشل كلوي).

إمدادات الكلى الدَّمويَّة

يوجد عددٌ من الأَسبَاب التي تؤدي إلى حدوث اضطرابات الأوعية الدَّموية في الكُلى، مثل انسداد في الشرايين أو الأوردة الكلوية، والتهاب الأوعية الدَّموية، وإصابة الكُلى أو الأوعية الدَّموية، وغيرها من الاضطرابات.على سبيل المثال، يمكن للتصلُّب المجموعي (تصلُّب الجلد) وفقر الدَّم المنجلي أن يًؤثِّر في الكُلى، وقد يؤدِّي إلى مرض الكُلى المزمن في بعض الأحيان.كما يمكن أن يتسبَّبَ التصلُّب المجموعي الذي يُصيب الكُلى في حدوث ارتفاع ضغط دم طارئ (ارتفاع ضغط الدَّم الخبيث).تنقسم اضطرابات الأوعية الدموية في الكُلى إلى الأنواع التالية: