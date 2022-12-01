وجود الدم في البول

تنطوي الأَسبَابُ الأقلُّ شيوعًا على ما يلي:

قد تؤدي الإصابة بالسرطان وبفرط تنسُّج البروستات الحميد إلى ظهور الدَّم في البول.تُشكِّل هذه الاضطراباتُ مصدر قلقٍ رئيسيٍّ عند الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا، رغم احتمال حدوث السرطان عند الأشخاص الأصغر سنًّا والمُعرَّضين لعوامل خطر (التدخين أو التاريخ العائلي أو التعرُّض للمواد الكيميائية).

ويمكن أن تكونَ اضطرابات الأوعية الدَّموية المجهرية في الكلى (الكبيبات) هي السبب، بغضِّ النظر عن العمر.

وقد تكون اضطراباتُ الترشيح الكُلوي (الاضطرابات الكُبيبيَّة) جزءًا من اضطراب الكُلى، أو قد تحدث نتيجة وجود اضطرابٍ في مكانٍ آخر من الجسم.تكون هذه الاضطرابات أكثر احتمالاً إذا كان البول يحتوي على بروتين، أو كتل من خلايا الدم الحمراء (تُسمى اسطوانات الكريات الحمر)، أو خلايا الدم الحمراء المشوهة.وتشتمل هذه الاضطرابات على حالات العدوى (مثل عدوى صمام القلب) أو اضطرابات النسيج الضام (مثل الذئبة الحماميَّة الجهازيَّة) أو التهاب الأوعية الدَّمويَّة أو اضطرابات الدَّم (مثل داء المصل serum sickness) أو اضطرابات مزمنة معينة (مثل داء السكَّري).كما أنَّ حدوثَ أيِّ ضرر في الكلية تقريبًا يمكن أن يؤدّي إلى ظهور كميَّات صغيرة من الدَّم في البول.

وقد تؤدي الإصاباتُ الخطيرة، مثل السقوط أو حادث سيَّارة، إلى إلحاق الأذى بالكُلى أو بالمثانة مؤدِّيًةً إلى حدوث نزف.كما يُمكن للعديد من الإجراءات والعمليات الجراحية أن تسبب النزف (مثل إدخال قثطار أو أخذ خزعة من البروستات أو الكلى).

البِلهارسِيَّةُ الدَّمَوِيَّة هي دودةٌ طفيلية تُسبِّبُ مرضًا يُسمى داء البلهارسيات في أفريقيا وبدرجةٍ أقل في الهند وأجزاءٍ من الشرق الأوسط.يمكن لهذه الدودة أن تغزو السبيل البولي وتسبب ظهور الدم في البول.لا يأخذ الأطباء الإصابة بالبلهارسيَّة الدَّمويَّة بعين الاعتبار إلَّا إذا أمضى الأشخاصُ وقتًا في المناطق التي توجد فيها الدودة.وقد تُؤدي الإصابة بالسلِّ إلى ظهور الدَّم في البول أيضًا.

تنطوي الأَسبَاب الأخرى لظهور الدم في البول على التهاب المثانة الناجم عن العلاج الشعاعي في منطقة الحوض، واستعمال أدوية مُعيَّنة، و اضطرابات الأوعية الدموية في الكلية.