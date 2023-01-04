يُعاني الأشخاص المصابين بفشل الكبد عادةً من اليرقان واستسقاء البطن والاعتلال الدِّماغي الكبدي وتراجع عام في الصحَّة.تؤدي الإصابة باليرقان إلى جعل الجلد وبياض العينين يبدوان بلونٍ أصفر.قد يؤدي استسقاء البطن إلى حدوث تورُّمٍ فيه.يمكن أن يتسبَّب الاعتلال الدماغي الكبدي في حدوث تخليط ذهنِي أو شعورٍ بالنُّعاس.كما يُعاني معظم الأشخاص من أعراضٍ عامَّة، مثل التَّعب والضَّعف والغثيان ونَقص الشَّهية.

وقد يكون للنَّفَس رائحة حلوى مُتعفِّنة.

يمكن أن يُعاني الأشخاص من سهولة حدوث التَّكدُّم أو حدوث النَّزف.فمثلًا، قد لا يتوقَّف النَّزف الذي سيكون طفيفًا عند الأشخاص الآخرين (مثل، النزف من جرحٍ صغير أو من الرُّعاف) من تلقاء نفسه بل وقد يَصعبُ على الأطباء ضبطه.قد تؤدي خسارة الدَّم إلى حدوث انخفاضٍ في ضغط الدَّم وصدمة.

يمكن أن يؤدي حدوث فشل حاد في الكبد إلى تحوُّل حالة الأشخاص الصحيَّة من الحالة السليمة إلى حالةٍ قريبة من الوفاة خلال بضعة أيَّام.يُعدُّ الفشل الكبدي الحاد حالة طبية طارئة، وينبغي تقييم الأشخاص إذا كان ذلك ممكنًا في مركز زراعة الكبد.بينما يكون تدهور حالة الشخص المصاب بفشل الكبد المزمن شديد التَّدرُّج حتى وقوع حدث جوهري، مثل تقيُّؤ الدَّم أو تبرُّز دموي.يكون وجود الدَّم في القيء أو البراز ناجمًا عن حدوث نزفٍ في دوالي المريء أو المعدة عادةً.

يؤدي حدوث الفشل الكلوي إلى تراجع كميَّة البول المُنتَجة والمطروحة من الجسم ممَّا يؤدي إلى تراكم المواد السَّامَّة في الدَّم.

ويصبح التنفُّس صعبًا في نهاية المطاف.

وأخيرًا، يؤدي فشل الكبد إلى الوفاة إذا لم يَجرِ علاجه أو إذا كان اضطراب الكبد مستفحلًا.وحتى بعد انتهاء المعالجة، قد يكون فشل الكبد مُتعذِّر الإصلاح.يتوفَّى بعض الأشخاص نتيجة إصابتهم بالفشل الكلوي.ويُصاب بعضهم بسرطان الكبد.