ارتفاع ضغط الدَّم البابي هو ارتفاع غير طبيعي في ضغط الدَّم في الوريد البابي (الوريد الكبير الذي يحمل الدَّم من الأمعاء إلى الكبد) وفروعه.

يُعدُّ تشمُّع الكبد (التَّندُّب الذي يُشوِّه بنية الكبد ويُضعِفُ وظيفته) هو السبب الأكثر شُيُوعًا في الدول الغربية.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدَّم البابي إلى تورُّم البطن (استسقاء البطن) والشعور بانزعاج في البطن وإلى التَّخليط الذهنِي وحدوث نزف في السبيل الهضمي.

يعتمد الأطباء عند وضع التَّشخيص على الأَعرَاض وعلى نتائج الفَحص السَّريري وأحيَانًا على التصوير بتخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو خزعة الكبد.

يُمكن للأدوية أن تُخفِّض ضغط الدَّم في الوريد البابي، ولكنَّ حدوث نزفٍ في السبيل الهضمي يستدعي المعالجة الإسعافيَّة.

تنطوي المعالجة في بعض الأحيان على إجراء زرعٍ للكبد أو تكوين قناة يمكن أن يتجاوز الدَّم من خلالها الكبد (تحويلة بابيَّة مجموعيَّة).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن داء الكبد).

الدوران الدموي البابي نموذج ثلاثيّ الأبعاد

يتلقَّى الوريد البابي الدَّم من كامل الأمعاء ومن الطحال والبنكرياس والمرارة ويحمل هذا الدَّم إلى الكبد.يتفرَّع الوريد بعد دخوله الكبد إلى فرعين ثمَّ إلى قنوات صغيرة تنتشر في الكبد.يعود الدَّم بعد خروجه من الكبد إلى الدَّورة الدَّمويَّة عبر الوريد الكبدي.

صورة ترسيمية للكبِد والمَرارة

يمكن أن يزداد ضغط الدَّم في الأوعية الدَّمويَّة البابيَّة بتأثير عاملين، وهما:

زيادة حجم الدَّم الذي يجري عبر الأوعية

زيادة مقاومة جريان الدَّم عبر الكبد

يكون السبب الأكثر شُيُوعًا لارتفاع ضغط الدَّم البابي في الدول الغربيَّة هو زيادة المقاومة لجريان الدَّم الناجم عن تندُّبٍ واسعٍ في الكبد المُصاب بالتَّشمُّع.ينجم تشمُّع الكبد عن الأَسبَاب التالية غالبًا:

يؤدي ارتفاع ضغط الدَّم البابي إلى تشكُّل أوردة جديدة (وتُسمَّى الأوعية الرادفة) تتجاوز الكبد.تصل هذه الأوردة بشكلٍ مباشر بين الأوعية الدمويَّة البابيَّة والأوردة التي تحمل الدَّم من الكبد إلى الدَّورة الدَّموية.ونتيجةً لهذا التَّجاوز، يمكن للمواد (مثل السُّموم) التي تجرِي إزالتها من الدَّم في الكبد عادةً أن تمرَّ إلى الدَّورة الدَّموية.وتتشكَّل أوعية رادفة في مواضعَ مُعيَّنة.ويتوضَّع أهمُّها في نهاية المريء السفليَّة وفي الجزء العلوي من المعدة.حيث تتضخَّم الأوعية وتصبح مليئة بالانفتالات والالتفافات- أي أنَّها تتحوَّل إلى دوالي في المريء (دوالي مريئيَّة) أو في المعدة (دوالي مَعديَّة).تكون هذه الأوعيَة المُتضخِّمة هشَّة وعُرضة للنَزف، وتكون خطيرة أحيانًا وتؤدي إلى نتائج مُميتة في بعض الأحيان .يمكن أن تتشكَّل أوعية رادفة أخرى على جدار البطن وعند المستقيم.

يؤدي ارتفاع ضغط الدَّم البابي غالبًا إلى تضخُّم الطحَال نتيجة تداخل الضغط مع جريان الدَّم من الطحال إلى الأوعية الدموية البابيَّة.قد يؤدي تضخُّم الطحال إلى حدوث نقصٍ في عدد (تعداد) خلايا الدَّم البيضاء (زيادة خطر الإصابة بالعدوى) وإلى انخفاض عدد (تعداد) الصُّفيحات (زيادة خطر النَّزف).

يمكن أن تؤدي زيادة الضَّغط في الأوعية الدَّمويَّة البوَّابيَّة إلى تسرُّب سائل يحتوي على بروتين (استسقاء البطن) من سطح الكبد والأمعاء حيث يتجمَّع داخل البطن.تُسمَّى هذه الحالة استسقاء البطن.

أعراض ارتفاع ضغط الدم البابي لا يتسبَّب ارتفاع ضغط الدَّم البابي في حدِّ ذاته في ظهور أعراض، ولكنَّ بعض عواقبه تؤدي إلى ظهور أعراض.يؤدي تجمُّع كميَّة كبيرة من السَّائِل في البطن (يُسمى استسقاء البطن)، إلى تورُّمه بشكلٍ ملحوظٍ أحيانًا وبشكلٍ كافٍ ليجعلَ البطن مُتضخِّمًا ومشدودًا في بعض الأحيان.قد يكون هذا التَّمدُّد مزعجًا أو مؤلمًا.يمكن أن يُسبِّبَ تضخُّم الطحال شعورًا مبهمًا بالانِزعَاج في الجزء العلوي الأيسر من البطن. تنزف دوالي المريء والمعدة بسهولة وفي بعض الأحيان بغزارة.وقد يتبع ذلك حدوث قيء دمويٍّ أو يحتوي على مادة داكنة شبيهة بحبيبات القهوة.قد يكون البراز داكنًا وقطرانيًّا.يحدث نزفٌ من دوالي المستقيم في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا.ويمكن أن يحتوي البراز على دم أحمر.وقد يؤدي النَّزف من هذه الأوردة إلى الوفاة. يمكن أن تكون الأوعية الدَّموية الرادفة واضحةً على جلد البطن أو في محيط المستقيم. قد يؤدي مرور المواد التي تجري إزالتها في الكبد عادةً إلى الدَّورة الدَّمويَّة ووصولها إلى الدِّماغ إلى حدوث تخليط ذهني أو شعور بالنُّعاس (اعتلال دماغي كبدي).ونتيجةً لمعاناة معظم الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط البابي من خللٍ شديدٍ في وظيفة الكبد، فقد تحدث عندهم أعراض الإصابة بفشل الكبد، مثل الميل إلى النَّزف.

تشخيص ارتفاع ضغط الدم البابي تقييم الطبيب

اختبارات دمويَّة واختبارات لتقييم الوظيفة العقليَّة في بعض الأحيان

اختبارات التصوير، مثل تخطيط الصدى يستطيع الأطباء عادةً تمييز ارتفاع ضغط الدَّم البابي اعتمادًا على الأَعرَاض وعلى نتائج الفَحص السَّريري.يمكن أن يشعر الأطباء بوجود تضخُّمٍ في الطحال عند جسِّ البطن عادةً.ويمكنهم اكتشاف وجود سائلٍ في البطن من خلال ملاحظة تورُّم البطن والإنصات إلى الصوت الأصَم عند نقر (قرع) البطن. قد يشتبه الأطباء بوجود اعتلالٍ دماغيٍّ كبديٍّ وفقًا للأَعرَاض (مثل التَّخليط الذهنِي)، ولكن قد يكون من الضروري إجراء اختبارات دمويَّة واختبارات مُصمَّمة لتقييم الوظيفة العقليَّة. يمكن استعمال تخطيط الصدى لفحص جريان الدَّم في الوريد البابي والأوعية الدَّموية القريبة وللتَّحرِّي عن السَّائِل في البطن.يمكن استعمال تخطيط الصدى أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب للتَّحرِّي عن الأوعية الرادفة وفحصها (انظر فحوصات تصويرية للكبد والمرارة). وفي حالاتٍ أقلُّ شيوعًا، يَجرِي إدخال القَثطَار من خلال شقٍّ في العنق ويُمرَّر من خلال الأوعية الدَّمويَّة إلى الكبد لقياس الضَّغط في الأوعية الدَّمويَّة البابيَّة.