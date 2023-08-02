الفُحوصَات التصويريَّة للكَبِد والمرارة

ينطوي تخطيط الصَّدى على استخدام الأمواج الصوتية للحصول على صور للكبدِ والمرارة والقنوات الصفراوية،ويُعدُّ تخطيط الصدى عبر البطن أفضل للتحرِّي عن شذوذات بنيويَّة تُؤثِّرُ فقط في أجزاء معيَّنة من الكبد، مثل الأورام، وذلك بالمُقارنة مع استخدامه مع الشذوذات التي تُؤثِّرُ بانتظامٍ في الكبد بأكمله، مثل تشمُّع الكبد (تندب حاد في الكبد) أو الكَبِد الدهنيَّة (دهون زائدة في الكبد)؛وهو الطريقة الأقل تكلفةً والأكثر أماناً للحصول على صورٍ للمرارة والأقنية الصفراوية.

يُساعد تخطيط الصدى الطبيب على التحرِّي بسهولة عن الحصيات المراريَّة في المرارة،ويُساعد تخطيط الصدى للبطن على معرفة ما إذا كان اليرقان (تغيُّر لون الجلد وبياض العينين إلى الأصفر) ناجمًا عن انسِداد قنوات الصفراء أو عن خلل في وظائف خلايا الكبد.إذا بيَّن تخطيط الصدى توسُّعاً في الأقنية الصفراوية، يكون السبب هُوَ انسِداد غالبًا.كما يُساعد تخطيط الصدى الأطباءَ أيضًا على توجيه الإبرة عند إدخالها للحصول على عيِّنة من النسيجِ من أجل خزعة الكبد.

هناك نوع من تخطيط الصدى يُسمَّى تخطيط الصدى الدوبلري، يُمكنه أن يُبيِّن الدم الذي يتدفَّق عبر أوعية الدَّم في الكبد،ويُمكن أن يُساعد هذا الفحص التصويريّ على التحرِّي عن الانسِدادات في شرايين وأوردة الكبد، خُصوصًا الوريد البابيّ الذي ينقل الدم من الأمعاء إلى الكبد.كما يُمكن أن يُساعد تخطيط الصدى الدوبلري على التحرِّي عن تأثيرات ارتفاع ضغط الدَّم ضمن الوريد البابيّ أيضًا (حالة تسمى فَرطُ ضَغطِ الدَّم البابِيّ).ينطوي تخطيط الصدى التنظيريّ على استخدام مسبار صغير على طرف منظار يجري تمريره عبر الفم إلى المعدة والجزء الأوَّل من المعى الدَّقيق (الاثناعشريّ duodenum)، ممَّا يجعل المسبار أقرَب إلى الكبد وأعضائه المُحيطة.