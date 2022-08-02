لمحة عامة عن التهاب الكبد

ينجم التهاب الكبد عادةً عن:

ينجم التهاب الكبد في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا عن ردَّة فعل الجهاز المناعي التي تُسبِّب التهاب الكبد (التهاب الكبد المناعي الذاتي) ، واضطرابات الكبد الوراثية وحالات عدوى أخرى (مثل حالات العدوى بكثرة الوحيدات العدوائيَّة، أو بفيروس الهربس البسيط، أو بالفيروس المُضخِّم للخلايا).يمكن لعدوى سارس-كوف-2 (كوفيد-19) أن تسبب التهاب الكبد الذي يكون خفيفًا عادةً.تميل شدة التهاب الكبد إلى الارتباط مع شدة كوفيد-19، ولكن قد يحدث التهاب خفيف في الكبد حتى عندما لا تكون لدى الشخص أعراض كوفيد-19.