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لمحة عامة عن التهاب الكبد

حسبSonal Kumar, MD, MPH, Weill Cornell Medical College
تمت مراجعته محرّم 1444

التهاب الكبد هو التهاب الكبد.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الكبد الفيروسي الحاد ولمحة عامة عن التهاب الكبد المزمن.)

يُعدُّ التهاب الكبد من الحالات الشائعة في جميع أنحاء العالم.

يمكن لالتهاب الكبد أن يكون:

  • حادًا (قصير الأجل)

  • مزمنًا (يستمر 6 أشهر على الأقل)

تزول معظم حالات التهاب الكبد الحاد النَّاجمة عن فيروس (التهاب الكبد الفيروسي الحاد) من تلقاء نفسها، ولكن قد يحدث بعض التقدم في حالات التهاب الكبد المزمن.

هل تعلم...

  • يمكن للقاحات أن توفِّر وقايةً من بعض أنواع التهاب الكبد الفيروسي أو تنقص من شدَّتها.

  • كما يمكن لبعض الاحتياطات البسيطة والشائعة أن تساعد على الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد.

أسباب التهاب الكبد

ينجم التهاب الكبد عادةً عن:

ينجم التهاب الكبد في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا عن ردَّة فعل الجهاز المناعي التي تُسبِّب التهاب الكبد (التهاب الكبد المناعي الذاتي) ، واضطرابات الكبد الوراثية وحالات عدوى أخرى (مثل حالات العدوى بكثرة الوحيدات العدوائيَّة، أو بفيروس الهربس البسيط، أو بالفيروس المُضخِّم للخلايا).يمكن لعدوى سارس-كوف-2 (كوفيد-19) أن تسبب التهاب الكبد الذي يكون خفيفًا عادةً.تميل شدة التهاب الكبد إلى الارتباط مع شدة كوفيد-19، ولكن قد يحدث التهاب خفيف في الكبد حتى عندما لا تكون لدى الشخص أعراض كوفيد-19.

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.