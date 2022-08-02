التهاب الكبد هو التهاب الكبد.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الكبد الفيروسي الحاد ولمحة عامة عن التهاب الكبد المزمن.)
يُعدُّ التهاب الكبد من الحالات الشائعة في جميع أنحاء العالم.
يمكن لالتهاب الكبد أن يكون:
حادًا (قصير الأجل)
مزمنًا (يستمر 6 أشهر على الأقل)
تزول معظم حالات التهاب الكبد الحاد النَّاجمة عن فيروس (التهاب الكبد الفيروسي الحاد) من تلقاء نفسها، ولكن قد يحدث بعض التقدم في حالات التهاب الكبد المزمن.
هل تعلم...
أسباب التهاب الكبد
ينجم التهاب الكبد عادةً عن:
أحد الفيروسات، ولاسيَّما أحد فيروسات التهاب الكبد الخمسة (A) أو (B) أو (C) أو (D) أو (E).
داء الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، بما في ذلك التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.
استعمال بعض الأدوية، مثل الإيزونيازيد (يُستَعمل في معالجة داء السِّل)
ينجم التهاب الكبد في حالاتٍ أقلُّ شيوعًا عن ردَّة فعل الجهاز المناعي التي تُسبِّب التهاب الكبد (التهاب الكبد المناعي الذاتي) ، واضطرابات الكبد الوراثية وحالات عدوى أخرى (مثل حالات العدوى بكثرة الوحيدات العدوائيَّة، أو بفيروس الهربس البسيط، أو بالفيروس المُضخِّم للخلايا).يمكن لعدوى سارس-كوف-2 (كوفيد-19) أن تسبب التهاب الكبد الذي يكون خفيفًا عادةً.تميل شدة التهاب الكبد إلى الارتباط مع شدة كوفيد-19، ولكن قد يحدث التهاب خفيف في الكبد حتى عندما لا تكون لدى الشخص أعراض كوفيد-19.