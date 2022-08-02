التِهاب الكبد B (الحاد)

ينتقل التهاب الكبد B بسهولةٍ أقل من انتقال التهاب الكبد A.يحدث انتقال العدوى عادةً عندما يُعادُ استعمال الإبر دون تعقيمها أوَّلاً - كما هي الحال عندما يتشارك الأشخاص في استعمال نفس الإبر لحقن المخدرات أو عند إعادة استعمال الإبر في تشكيل الوشم.

كما قد تنتقل العدوى عند إجراء نقلٍ للدَّم ولكنَّه نادر الحدوث حاليًّا في الولايات المتَّحدة بسبب فحص الدَّم.

كما ينتقل التهاب الكبد B من خلال التَّماس مع اللُّعاب والدُّموع وحليب الثدي والبول والسَّائل المهبلي والسائل المنوي، ولكنَّ مثل هذا الانتقال أقلُّ شيوعًا من انتقاله عن طريق الدَّم إلى الدم.

قد يحدث الانتقال بين شركاء الجنس، سواءً كانوا مختلفي أو متماثلي الجنس.كما يكون الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مغلقة (مثل السجون ومؤسسات الصحة النَّفسيَّة) معرَّضين لخطرٍ متزايدٍ نظرًا لزيادة فرصة ملامسة سوائل جسم شخص آخر.

ويمكن للمرأة الحامل المصابة بالتهاب الكبد B أن تنقل الفيروس إلى طفلها خلال الولادة (انظر عدوى فيروس التهاب الكبد B [HBV] عند الأطفال حديثي الولادة).

يمكن لأيِّ شخصٍ مصابٍ بالتهاب الكبد B أن ينقل الفيروس، حتى الأشخاص الذين لا يُعانون من أعراض.

من غير الواضح ما إذا كانت لسعات الحشرات يُمكن أن تنقل الفيروس.

الكثير من حالات التهاب الكبد B مجهولة المصدر.