يكون ألم التهاب المرارة الحاد شبيهًا بالمغص المراري (الألم الناجم عن الحَصيَات المراريَّة) ولكنَّه يكون أكثرَ شِدَّةً ويستمرُّ لفترةٍ أطول.يبلغ الألم ذروته بعد مرور 15-60 دقيقة على بدايته ويبقي مستمرًا.يحدث الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن عادةً.وقد يصبح الألم مُبَرِّحًا.يشعر معظم الأشخاص بألمٍ حادٍّ عندما يضغط الطبيب على الجزء العُلوي الأيمن من البطن.قد يؤدي التنفُّس العميق إلى تفاقم الألم.يمتدُّ الألم غالبًا إلى الجزء السفلي من لوح الكتف الأيمن أو إلى الظهر.ومن الشَّائع حدوث غثيان وتقيؤ.

قد تصبح عضلات الجهة اليُمنى من البطن مُتيبِّسة في غضون ساعاتٍ قليلة.تحدث الحُمَّى عند حَوالى 33% من الأشخاص المصابين بالتهاب المرارة الحاد.تميل الحُمَّى إلى الارتفاع تدريجيًّا إلى أكثر من 38 درجة مئويَّة، وقد تكون مترافقة مع قشعريرة.

يمكن أن تكون الأَعرَاض الأولى أو الوحيدة لالتهاب المرارة عند كبار السنِّ مُبهمة.فمثلًا، يمكن أن يفقد كبار السن شهيَّتهم ويشعرون بالتَّعب أو بالضَّعف أو يتقيؤون.وقد لا تحدث عندهم حمَّى.

تبدأ الهجمة بالانحسار خلال 2 - 3 أيام وتزول تمامًا خلال أسبوع عادةً.قد يُشير استمرار النَّوبة الحادَّة إلى وجود مُضَاعَفات خطيرة.حيث يُشير الألم الشديد المتزايد وارتفاع درجة الحرارة وحدوث القشعريرة إلى وجود جيوب من القيح (خُراجات) في المرارة أو إلى وجود تمزُّق (انثقاب) فيها.تنجم الخُراجات عن الغنغرينة التي تحدث عند موت الأنسجة.ويمكن أن تُخرِّب حصاةٌ كبيرةٌ جدار المرارة وتمرُّ إلى الأمعاء الدقيقة وتسدُّها.وقد يؤدي هذا الانسداد إلى حدوث ألمٍٍ وتطبُّلٍ في البطن.

إذا أصيب الأشخاص باليرقان مع تحوُّل لون البول إلى اللون الدَّاكن والبراز إلى اللون الفاتح، ربما تكون القناة الصفراويَّة الشائعة مسدودة بحصاة ممَّا يُسبِّبُ تجمُّع الصفراء في الكبد (ركود صفراوي).

يمكن أن يحدث التهاب في البنكرياس (التهاب البنكرياس).حيث ينجم عن انسداد أَمبولَةُ فاتَر Vater ( الأَمبولة الكَبِدِيَّةُ البَنكِرياسِيَّة) (حيث تجتمع القناة الصفراويَّة مع القناة البنكرياسيَّة).