الوَرَمُ الغُدِّيُّ ذُو الخَلايا الكَبِدِيَّة Hepatocellular Adenoma

الوَرَمُ الغُدِّيُّ ذُو الخَلايا الكَبِدِيَّة هو ورم كبدي غير سرطاني وغير شائع نسبيًّا، قد يُشتبه بأنَّه سرطان عن طريق الخطأ.وفي حالاتٍ نادرة، يحدث تمزُّقٌ ونزفٌ من هذا الورم أو يصبح سرطانيًّا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام الكبد).

تُصيبُ الأورامُ الغُدِّيُّة ذات الخَلايا الكَبِدِيَّة النساء في سنِّ الإنجاب بشكلٍ رئيسي، وخصوصًا اللواتي تستعملنَ وسائل منع الحمل الفمويَّة.

لا تتسبَّب هذه الأورام في ظهور أعراضٍ عادةً، لذلك يبقى معظمها غير مُكتَشَف.قد تُسبِّبُ الأورام الغديَّة الكبيرة ألمًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن.وفي حالاتٍ نادرة، قد يحدث تمزُّقٌ مفاجئٌ في الوَرَمُ الغُدِّيُّ ذُو الخَلايا الكَبِدِيَّة مع نزفٍ داخل تجويف البطن يحتاج إلى جراحةٍ إسعافيَّة.تصبح هذه الأورامُ سرطانيَّةً في حالاتٍ نادرةٍ جدًّا.

يُشتبه في وجود ورم غدي عادةً عندما يُظهِرُ اختبار التصوير، مثل تخطيط الصَّدى أو التصوير المقطعي المُحوسَب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وجود تشوُّه.ومن الضروري إجراء خزعة لتأكيد التشخيص في بعض الأحيان.

قد تزول الأورامُ الغُدِّيُّة ذات الخَلايا الكَبِدِيَّة النَّاجمة عن استعمال وسائل منع الحمل الفمويَّة عند توقُّف المرأة عن استعمال الدواء.يمكن أن يُوصى بإجراء جراحةٍ إذا كانت الأورام كبيرةً أو مُتوضِّعةً بالقرب من سطح الكبد، وذلك لأنَّ النَّزف يمثل خطرًا.