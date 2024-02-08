الأدوية لدَاء الشِّريَان التاجي

تحتاج عضلةُ القلب إلى تغذية مستمرَّة من الدَّم الغني بالأكسجين.تنقل الشرايين التاجية التي تتفرَّع عن الشريان الأبهر، بعدَ خروجه مباشرةً من القلب، هذا الدَّم.يمكن لدَاء الشِّريَان التاجي الذي يُضيِّقُ شريانًا من هذه الشرايين أو أكثر أن يمنع جريان الدَّم، ممَّا يُسبِّبُ ألمًا في الصدر (الذبحة الصدرية) أو الإصابة بمُتلازمة الشريان التاجي الحادة (انظر أيضًا لمحة عامة عن داء الشريان التاجي).
في مُتلازمة الشريان التاجي الحادَّة يؤدي انسداد مفاجئ في الشريان التاجي إلى التَّسبُّب في حدوث نقصٍ كبيرٍ أو قطعٍ للتَّغذية الدَّمويَّة لمنطقة من عضلة القلب.ويطلق على نقص إمدادات الدَّم إلى أيِّ نسيجٍ بنقص التروية (الإقفار) ischemia.يؤدي حدوث نقصٍ كبيرٍ أو انقطاعٍ في التَّغذية الدَّمويَّة لأكثر من بضع دقائق إلى موت أنسجة القلب.تُعرَّفُ النوبةُ القلبيَّة التي يُطلق عليها تسمية احتشاء عضلة القلب (MI) أيضًا بأنَّها موت أنسجة القلب النَّاجم عن نقص التروية.
يوجد الكثيرٌ من الأَسبَاب المختلفة التي تجعل الأطباء يصفون الأدوية للأشخاص المصابين بدَاء الشِّريَان التاجي:
توصَف (النترات عادةً) لتخفيف ألم الصدر، من خلال تقليل عبء عمل القلب وتوسيع الشرايين
تُستَعملُ (حاصرات بيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم وأحيانًا رانولازين ranolazine) للوقاية من حدوث الذبحة الصدرية وظهور الأَعرَاض التاجية الحادة
لمنع وعكس تضيُّق الشريان التاجي النَّاجم عن التصلّب العصيدي يجري استعمال (مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين [ACE]، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 [ARBs] والستاتينات والأدوية المُضادَّة للصفيحات)
لفتح الشريان المسدود تُستَعمل (الأدوية المذيبة للجلطات ومضادَّات التخثر)
ويجري إعطاء الأكسجين غالبًا من خلال القنيّة الأنفية أو قناع الوجه؛حيث يمكن لتزويد القلب بالمزيد من الأكسجين أن يساعد على المحافظة على إبقاء ضرر أنسجة القلب في حدِّها الأدنى.
الأدوية المستعملة في علاج داء الشريان التاجي*
أمثلة
بعض التأثيرات الجانبية
ملاحظات
مثبّطات الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين (ACE)
بينازيبريل Benazepril
كابتوبريل Captopril
إنالابريل Enalapril
فوزينوبريل Fosinopril
ليزينوبريل lisinopril
موكيسيبريل Moexipril
بيريندوبريل Perindopril
كينابريل Quinapril
راميبريل ramipril
تراندولابريل trandolapril
سعال يكون جافًّا، ومَعدِنِيَّ الطعم عادةً
طفح جلدي
وفي حالاتٍ نادرة، تحدث ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة شديدة (وذمة وعائيَّة angioedema)
من المحتمل أن تتفاقمَ مشكلة الوظيفة الكلويَّة عندما يكون الأشخاص مصابين بأمراض كلويَّة، أو عندما يكون الشريان المُغذِّي لإحدى الكلى مُتضيِّقًا بشكلٍ كبير
تُخفض هذه الأدوية ضغط الدَّم وتعالج فشل القلب وتَقي من تضرُّر الكلى عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدَّم أو بداء السُّكَّري.كما أنها تُفيد الأشخاص الذين سبق أن تعرَّضوا لنوباتٍ قلبية.
يعيش الأشخاص المُصابون بارتفاع ضغط الدَّم أو بفشل القلب أو الذين تعرَّضوا لنوباتٍ قلبية سابقة والذين يُعَالجَون بمثبِّط الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين فترةً أطول من الأشخاص الذين لا يستعملون مُثبِّطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين.
حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2
كانديسارتان Candesartan
إبروسارتان Eprosartan
إربيسارتان Irbesartan
لوسارتان Losartan
أولميسارتان Olmesartan
تيلميسارتان Telmisartan
فالسارتان Valsartan
تشبه مثبطاتُ الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ولكنَّ السعال يكون أقلَّ شيوعًا بكثير
ولهذه الأدوية تأثيرات وفوائد مكافئة لتلك التي لمثبطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين.يمكن استعمالُ هذه الأدوية مع أحد مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين عند الأشخاص المصابين بارتفاع شديد في ضغط الدَّم أو بفشلٍ شديدٍ في القلب.
الأدوية الأخرى
الرَّانُولازين Ranolazine
الدَّوخة والصُّدَاع والإمساك والغثيان
يستخدم هذا الدواءُ لعلاج الأشخاص الذين استمرَّت عندهم أعراض الذبحة الصدريَّة رغم معالجتهم بأدويةٍ أخرى.
إيفابرادين ivabradine
تشوش الرؤية، أو الانزعاج في الصدر، أو بطء أو تسرع ضربات القلب، أو الصُّداع، أو الدوخة، أو الإغماء
يستخدم هذا الدواء لعلاج أعراض الذبحة الصدريَّة عند بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال حاصرات بيتا.
مضادَّات التخثُّر
أرغاتروبان Argatroban
أبيكسابان apixaban
بيفالرودين Bivalirudin
دابيغاتران
دالتيبارين Dalteparin
إنوكسابارين Enoxaparin
فوندابارينوكس Fondaparinux
هيبارين Heparin
ريفاروكسيبان rivaroxaban
تينزابرين Tinzaparin
وارفارين Warfarin
يحدث نزفٌ، لاسيَّما عند استخدامه مع أدوية أخرى لها تأثير مماثل (مثل الأسبرين والأدوية الأخرى المُضادَّة للالتهاب الَلاستيرويديّة)
تمنع هذه الأدوية تخثر الدَّم.يجري استخدامها في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة أو الذين تعرَّضوا لنوبةٍ قلبية.
الأدوية المُضادَّة للصُّفَيحات
أسبرين Aspirin
كلوبيدوغريل Clopidogrel
البراسوغريل Prasugrel
التيكاغريلور Ticagrelor
التيكلوبيدين Ticlopidine
يحدث نزفٌ، لاسيَّما عند استخدامها مع أدويةٍ أخرى لها تأثير مماثل (مثل مضادَّات التخثُّر)
قد يؤدي استعمالُ الأسبرين إلى تهيُّج المعدة
ويوجد خطرٌ طفيفٌ لحدوث نقصٍ في تعداد خلايا الدَّم البيضاء عند استعمال تيكلوبيدين، ويكون الخطر أقل عند استعمال كلوبيدوغريل
تمنع هذه الأدوية تكتل الصفَيحات الدَّموية وتشكُّل جلطات الدَّم.كما أنَّها تحُدُّ من خطر حدوث نوبةٍ قلبيَّة.وهي تُستخدم لعلاج الأشخاص المُصابين بذبحة صدريَّة مستقرة أو غير مستقرة، أو الذين تعرَّضوا لنوبةٍ قلبية.
يُستَعمل الأسبرين بمجرَّد الاشتباه في وجود نوبة قلبية.يمكن أن يستعمل المرضى الذين يعانون من حساسية من الأسبرين دواء الكلوبيدوغريل أو التيكلوبيدين كبديل.
حاصرات بيتا Beta-blockers
أتينولول Atenolol
بيزوبرولول bisoprolol
كارفيديلول carvedilol
ميتوبرولول Metoprolol
تشنج المَسالِك الهَوائيَّة (تَشَنُّجٌ قَصَبِيّ)
بطء ضربات القلب بشكل غير طبيعي (بُطءُ القَلب)
فَشل القلب
بُرودة اليدين والقدمين
الأَرق
التعب
ضِيق في التنفُّس
الاكتئاب
متلازمة رينود Raynaud syndrome
أحلام قَوِيّة
هلوسات
العجز الجنسي
في عددٍ من حاصرات بيتا، زيادة في مستوى الشحوم الثلاثية وانخفاض في مستوى البروتين الشَّحمِي المُرتَفِع الكَثافَة (HDL)، والذي يُعد الكولستيرول "الجيد"
تُخفِّض هذه الأدوية من عبء عمل القلب وخطر الاصابة بنوبة قلبية والموت المفاجئ.وهي تُستخدم لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الذبحة الصدرية المستقرة أو غير المستقرة أو من الذبحة الصدرية الوعائية المجهرية أو الذين أُصيبوا بنوبةٍ قلبية.
حاصراتُ قنوات الكالسيوم
الأملُوديبين Amlodipine
ديلتيازيم Diltiazem
فيلُوديبين Felodipine
نيفيديبين (المديد فقط) Nifedipine
فيراباميل Verapamil
الدوخة
تجمُّع أو تراكم السوائل (وذمة) في الكاحلين
التَّورُّد
الصداع
حُرقَةُ فُؤاد المعدة
تَضخُّم اللثة
اضطراب نَظم القلب
إمساك عند استعمال فيراباميل
قد يزداد خطرُ حدوث الوفاة نتيجة استعمال حاصرات قنوات الكالسيوم قصيرة الأمد، لاسيَّما عندَ الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة أو الذين أُصيبوا حديثًا بنوبة قلبية
تمنع هذه الأدوية تضيُّقَ الأوعية الدَّموية، ويمكنها عكس تشنُّج الشريان.يُنقص الديلتيازيم و الفيراباميل معدل ضربات القلب.تستخدم حاصراتُ قنوات الكالسيوم في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية المستقرة.
مثبطات البروتين السكَّري IIb/IIIa (إحدى أنواع الأدوية المُضادَّة للصفيحات)
أبسيكسيماب Abciximab
إبتيفيباتيد Eptifibatide
التيروفيبان Tirofiban
يحدث نزفٌ، لاسيَّما عندما تستخدم مع أدوية أخرى لها تأثير مماثل (مثل مضادَّات التخثُّر أو الأدوية الحالَّة للخثرة)
نقص عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة
تمنع هذه الأدوية تكتُّل الصفَيحات الدَّموية وتكّوُّن جلطات الدَّم.و قد تُستخدم في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية غير المستقرة، وخاصة أولئك الذين يخضعون للتدخل التاجي عن طريق الجلد بعدَ تعرُّضهم لنوبةٍ قلبية.
النترات
إيزوسوربيد ثنائي النترات isosorbide dinitrate
الإيزوسوربيد أُحادي نترات Isosorbide mononitrate
النتروغليسرين nitroglycerin
التَّورُّد
الصداع
تسرّع مؤقَّت في مُعدَّل ضربات القلب (تسرُّع القلب tachycardia)
تحُدُّ هذه الأدويةُ من شدَّة الذبحة الصدرية، وتقي من حدوث نوباتها، وتقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية والموت المفاجئ.(إلَّا أنَّ إنقاصَ الخطرَ يكون أقل بكثيرٍ عندَ مقارنته مع استعمال حاصرات بيتا).وهي تستخدم في علاج الأشخاص المُصابين بالذبحة الصدرية المستقرة أو غير المستقرة أو بالذبحة الصدرية الوعائية المجهرية.يجب على الأشخاص الامتناع عن استعمال أيِّ دواء من هذه الأدوية لفترة تتراوح بين 8-12 ساعة يوميًّا، وذلك حتى يستمرُّ تأثيرها هذه لمدَّةٍ طويلة.
الأفيونات opioids
مورفين morphine
انخفاض ضغط الدَّم عند وقوف الشخص
الإمساك
الغثيان
تقيُّؤ
التخليط الذهنِي (لاسيَّما عند البالغين الأكبر سنًا)
يجري استعمالُ هذه الأدوية عند بعض الأشخاص الذين تعرَّضوا لنوبة قلبية لتخفيف شدَّة القلق والألم عند استمرار الألم رغم استعمال أدوية أخرى.
مثبطات PCSK-9
أليروكوماب Alirocumab
إيفولوكامب Evolocumab
بعض التأثيرات الجانبيَّة الخطيرة
تُستَعمل هذه الأدوية لخفض مستوى الكولسترول LDL-C، والذي يُعد الكوليسترول "السيئ"، وذلك عند المرضى الذين لا يصلون إلى المستويات المحددة من الكولستيرول LDL-C.وهي تُستخدَم بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الأدوية الخافضة للشحوم (مثل الستاتينات، إيزيتيميب) لعلاج البالغين الذين يعانون من فرط شحميات الدم الأولي (بما في ذلك فرط كوليستيرول الدَّم العائلي)، بما في ذلك الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تحمُّل الأدوية الأخرى التي تُخفِّض الكولستيرول
الستاتينات†
أتورفاستاتين Atorvastatin
الفلوفاستاتين Fluvastatin
لوفاستاتين Lovastatin
برافاستاتين Pravastatin
روزوفاستاتين Rosuvastatin
سيمفاستاتين Simvastatin
توجد آلام وأوجاع عضليَّة في بعض الأحيان، ولكم من النَّادر الشعور بألم شديد في العضلات (التهاب العضلات)
يتضرَّر الكبدُ في حالاتٍ نادرة لا تتجاوز نسبتها الحالات التي تُصيب الأشخاص الذين لا يستعملون الدواء
تُخفِّض هذه الأدويةُ مستويات الكوليسترول، وتساعد على شفاء الشرايين المتضررة، ممَّا يحُدُّ من فرصة حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية للمرَّة الأولى أو تكرار حدوثها.
أدوية حالَّة للخثرة
ألتيبلاز Alteplase
أنيستريبلاز Anistreplase
ريتيبلاز Reteplase
ستربتوكينازStreptokinase
تينكتيبلاز Tenecteplase
في حالات نادرة، يحدث نزفٌ داخلَ الدماغ أو في السبيل الهضمي
وتُذيب هذه الأدويةُ جلطات الدَّم.وهي تُستَعملُ في علاجِ الأشخاص الذين أُصيبُوا بنوبة قلبية.
* قد يُوصي الأطباءُ باستعمال توليفاتٍ مختلفة من الأدوية وفقًا لنوع دَاء الشِّريَان التاجي الذي يعاني منه الشخص.
† معروفة أيضًا باسم مثبّطات ردكتاز هيدروكسي ميثيل غلوتاريل تميم الإنزيم (أ) hydroxymethylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase inhibitors.
النَّتَرات Nitrates
يستعمل معظمُ الأشخاص النتيتروغليسيرين الذي يُخفِّفُ شدَّة الألم من خلال خفض ضغط الدم، الذي يخفف عبء عمل القلب، وربما عن طريق توسيع الشرايين.حيث إنَّه يُستَعملُ في البداية تحت اللسان عادةً، ثم عن طريق الوريد.
المُورفين Morphine
يُعاني معظم الأشخاص الذين أُصيبوا بنوبة قلبية من الانزعاج والقلق الشديدين.يملك المورفين تأثيرًا مهدئًا ويُنقِصُ عبء عمل القلب.يُعطى عندما لا يمكن استخدامُ النتروغليسرين أو عندما لا يكون فعالًا؛ ولكن، تشير بعض المعطياتُ إلى أنه قد يتفاعل مع الأدوية المُضادَّة للصفيحات ويقلّل فعّاليتها وقد يزيد بشكل طفيف من خطر الوفاة.
حاصِراتُ بيتا Beta-blockers
نظرًا لأن تقليل عبء عمل القلب يساعد أيضًا على الحدِّ من تضرُّر الأنسجة، فإنَّه يتمُّ استعمال حاصرات بيتا لإبطاء مُعدَّل ضربات القلب عادةً.يُمكِّن إبطاء مُعدَّل الضرباتِ القلبَ من العمل بجهد أقل، ويُنقص مساحة الأنسجة المتضررة.
حاصِراتُ قنوات الكالسيوم Calcium channel blockers
تمنع حاصراتُ قنوات الكالسيوم تضيُّق (تقلُّص) الأوعية الدَّموية، ويمكنها إصلاح تشنج الشريان التاجي.وتُخفِّض جميعُ حاصرات قنوات الكالسيوم ضغط الدَّم.كما قد تقلل بعضُ هذه الأدوية مثل فيراباميل وديلتيازيم من مُعدَّل ضربات القلب.قد يكون هذا التأثيرُ مفيدًا لكثير من الأشخاص، لاسيَّما أولئك الذين لا يستطيعون استعمال حاصرات بيتا أو الذين لا يحصلون على فائدة جيِّدة عند استعمالهم النترات.
مُثبطاتُ الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين وحاصرات مُستقبِلات الأنجيوتنسين 2
يمكن أن تُنقِصَ مثبطات الإنزيم المُحوِّل للأنجيوتنسين (ACE) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs) تضخم القلب، وتزيد من فرص نجاة الكثير من الأشخاص.لذلك يجري استعمالُ هذه الأدوية عادةً في الأيام القليلة الأولى التالية لحدوث النوبة القلبية، وتُوصَفُ لأجلٍ غيرَ مُسمَّى.
الستاتينات Statins
تُستَعمل الستاتينات منذ فترة طويلة للمساعدة على الوقاية من دَاء الشِّريَان التاجي، لكنَّ لها أيضًا فائدة قصيرة الأمد عند الأشخاص المُصابين بمُتلازمة الشريان التاجي الحادة.ويوصي الأطبَّاءُ باستعمال الستاتين عند الأشخاص الذين لم يكونوا يستعملونه سابقًا.
الأدوية المُضادَّة للصُّفَيحات
يجب على الأشخاص الذين يعتقدون أنَّهم قد يكونون مصابين بنوبة قلبية مضغ قرص الأسبرين مباشرةً بعدَ استدعاء الإسعاف؛حيث ينبغي استعمال الأسبرين مباشرةً في المستشفى إذا لم يُستَعمَل في المنزل أو لم يُقدِّمه أفراد الطوارئ.يُحسِّن هذا العلاجُ من فرص البقاء على قيد الحياة من خلال إنقاص حجم الجلطة (إن وجدت) في الشريان التاجي.كما يمكن استعمالُ أنواعٍ أخرى من الأدوية المُضادَّة للصفيحات، مثل كلوبيدوغريل أو مُثبِّطات البروتين السُّكَّري.
الأدويةُ الحالَّة للجَّلطة
تُستَعمل الأدوية الحالَّة للجلطة (أدوية حالَّة للخثرة) عن طريق الوريد لفتح الشرايين إذا كان لا يمكن القيام بالمداخلات التاجية عن طريق الجلد في غضون 90 دقيقة من وصول الشخص إلى المستشفى.
مُضادَّاتُ التخثُّر Anticoagulants
كما يُعطى معظم الأشخاص مضاد للتخثر مثل الهيبارين، وذلك للمساعدة على منع تشكيل جلطات دمٍ إضافية.
رانولازين وإيفابرادين
رانولازين و إيفابرادين هُما علاجان بديلان للأشخاص المصابين بذبحة صدرية لا تستجيب للعلاجات التقليدية (مثل النترات أو المورفين).
مثبطات سبتيليزين/كيكسين من النوع التاسع كونفيرتاز طليعة البروتين PCSK-9 inhibitors
تُستَعملُ هذه الفئة من الأدوية عند الأشخاص الذين لا تصل مستويات كوليستيرول البروتين الشحمي منخفض الكثافة (LDL-C) إلى المستوى المستهدف.تُستخدم مثبطات PCSK-9 ، مثل أليروكوماب أو إفولوموكاب، لوحدها أو بالاشتراك مع أدوية أخرى خافضة للشحوم (مثل الستاتينات أو إيزيتيميب) لعلاج البالغين الذين يعانون من فرط شحميات الدم الأولي، بما في ذلك فرط كوليستيرول الدَّم العائلي.ويمكن أن تكون مفيدةً بشكل خاص للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تحمُّل التأثيرات الجانبية للأدوية الأخرى الخافضة لمستويات الكوليسترول.