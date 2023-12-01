قَثطَرة القلب و تَصوير الأوعية التاجيَّة

تُستخدَم القَثطَرةُ القلبية على نطاق واسع لتشخيص وعلاج مختلف اضطرابات القلب.ويمكن استخدام القَثطَرة القلبية لقياس مقدار الدَّم الذي يضخه القلب في الدقيقة الواحدة (النتاج القلبي)، والكشف عن العيوب الخلقية للقلب، والكشف عن الأورام التي تصيب القلب وأخذ خزعة منها (على سبيل المثال، الورم المخاطي).

قثطرة القلب الصورة

وهذا الإجراءُ هو الطريقة الوحيدة لقياس ضغط الدَّم مباشرةً في كل حجرة من حجرات القلب، وفي الأوعية الدموية الرئيسية التي تخرج من القلب نحوَ الرئتين.

في قَثطَرة القلب، يَجرِي إدخال قثطار رفيع (أنبوب بلاستيكي صغير ومرن وأجوف) في شريان أو وريد في الرقبة أو الذراع أو أعلى الفخذ / الفخذ العلوي من خلال ثقب مصنوع بإبرة.ويَجرِي إِعطاءُ مُخدر موضعي لتخدير موقع الإدخال؛ثم يَجرِي تمرير القثطار عبر الأوعية الدموية الرئيسية، وإلى داخل حجيرات القلب و/أو إلى الشرايين التاجية.ويتم هذا الإجراء في المستشفى، ويَستغرق من 40 إلى 60 دقيقة.

يمكن تمريرُ مختلف الأدوات الصغيرة من خلال الأنبوب إلى ذروة القثطار.وهي تشمل على أدواتٍ لقياس ضغط الدَّم في كل حجرة من القلب وفي الأوعية الدموية المتصلة بالقلب، أو لرؤية أو التقاط صور بالموجات فوق الصوتية لداخل الأوعية الدموية، أو لأخذ عينات الدَّم من أجزاء مختلفة من القلب، أو لأخذ عَيِّنَة من الأنسجة داخل القلب للفحص تحت المجهر (خزعة).وتنطوي الإجراءات الشائعة من خلال القثطار على ما يلي:

تصوير الأوعية التاجية: يَجرِي استخدام قثطار لحقن عامل تباين ظليل للأشعة في الأوعية الدموية، بحيث يمكن رؤيتها بالأشعة السينية (الشرايين التاجية).

تصوير البطينين : هو نوعٌ من تصوير الأوعية التي يجري خلاله أخذ صور بالأشعة السينية بعدَ حقن عامل تباين ظليل للأشعة بواسطة قثطار في البطين الأيسر أو الأيمن للقلب.وبهذا الإجراء يمكن للأطباء رؤية حركة البطين الأيسر أو الأيمن، وبذلك يمكن تقييم قدرة الضخِّ في القلب.كما يمكن للأطباء حساب الجزء المقذوف ejection fraction (نسبة ضخ الدَّم إلى الخارج عن طريق البطين الأيسر مع كلِّ ضربة القلب) استنادًا إلى قدرة الضخ القلبي.ويساعد تقييم ضخ القلب على تحديد كمية الضرر التي أًصابته.

التدخل التاجي عن طريق الجلد (PCI): يجري تمرير قثطار متصل ببالون على إلى داخل الشريان التاجي المتضيق، ثم يجري نفخ البالون لفتح المنطقة المتضيقة.يستخدم الأطباء القثطار عادةً لإدخال أنبوب شبكة سلكية (دعامة) إلى داخل الشريان لإبقائه مفتوحًا.

رأب أو توسيع الصمام: يستخدم قثطار لتوسيع فتحة صمام القلب المتضيِّق.

استبدال الصمام: يُستخدم القثطار لاستبدال أحد الصمامات في القلب دون إزالة الصمام القديم أو إجراء الجراحة.

إذا جَرَى استخدام أحد الشرايين لإدخال القثطار، يجب تطبيقُ ضغط مستمر على موضع الثقب لمدة 10 إلى 20 دقيقة بعدَ إزالة جميع الأدوات؛حيث يمنع الضغط النزفَ وتشكُّل كدمة.ولكن، يحدث النزفُ أحيانًا في موضع الثقب، ممَّا يترك كدمة كبيرة يمكن أن تستمر لأسابيع، مع أنَّ ذلك يختفي من تلقاء نفسه دائمًا تقريبًا.وعوضًا عن ذلك، يمكن استخدام أجهزة الخياطة لإغلاق الثقب الموجود في الشريان من القثطرة.

وبما أنَّ إدخال قثطار في القلب قد يسبِّب نظمًا قلبيًا غير طبيعي، تجرِي مراقبة القلب باستخدام تخطيط كهربيَّة القلب (ECG).ويمكن للأطباء عادةً تصحيح النظم غير الطبيعي عن طريق تحريك القثطار إلى موضعٍ آخر.وإذا لم تساعد هذه المحاولة، يزال القثطار.وفي حالاتٍ نادرة جدًّا، يتضرَّر جدارُ القلب أو يُثقب عندما يَجرِي إدخال القثطرة، وقد يكون مطلوبًا القيام بإصلاح جراحي فورًا.

يمكن أن تُجرى القَثطَرة القلبية على الجانب الأيمن أو الأيسر من القلب.

قثطرة للجانب الأيمن من القلب تُجرَى قَثطَرة الجانب الأيمن من القلب للحصول على معلومات عن حجرات القلب في الجانب الأيمن (الأذين الأيمن والبطين الأيمن) والصِّمام ثلاثي الشُّرَف (يقع بين هاتين الغرفتين)، ولتقييم مقدار الدم الذي يضخُّه القلب..يستقبل الأذين الأيمن الدَّم المستنفد من الأكسجين من أوردة الجسم، ويَضخُّ البطين الأيمن الدَّمَ إلى الرئتين حيث يأخذ الدَّم الأكسجين ويطرد ثاني أكسيد الكربون.وفي هذا الإجراء، يَجرِي إدخال القثطار في أحد الأوردة، وذلك في الرقبة، الذراع، أو أعلى الفخذ عادةً. وتُجرى قَثطَرة الجانب الأيمن لكشف وتقدر الوظيفة القلبية وتحديد الوصلات غير الطبيعية بين الجانبين الأيمن والأيسر من القلب.كما يستخدم الأطباء قَثطَرة الجانب الأيمن هذه عند تقييم الأشخاص بالنسبة لزرع القلب، أو لوضع جهاز ميكانيكي للمساعدة على ضخِّ الدم، أو لتشخيص ومعالجة فرط ضغط الدم الرئوي أو فشل القلب. تُجرَى أحيانًا قَثطَرة الشريان الرئوي، حيث يُمرَّر فيها بالون عند طرف القثطار من خلال الأذين الأيمن والبطين الأيمن ويستقر في الشريان الرئوي (الذي يصل البطين الأيمن بالرئتين)، أثناء قسطرة الجانب الأيمن من القلب أثناء خلال عمليات رئيسية معينة وفي وحدات العناية المركَّزة.