مُتلازمةُ رينو Raynaud Syndrome

مُتلازمة رينو الدَّاء الشرياني المُحِيطِي الوظيفي هي الحالة التي تكون فيها الشرايين الصغيرة (الشُّرَينات) في أصابع اليدين أو أصابع القدمين متضيقة (متقبّضة) أكثر من المعتاد استجابة للتعرض للبرد.
يؤدي تضيُّقُ الشرايين الصغيرة إلى جعل أصابع اليدين (أو أصابع القدمين) شاحبة أو مزرقة وخدرة وواخزة.
يمكن للأطبّاء وضع التشخيص غالبًا وفقًا لأعراض الشخص.
قد يكون مفيدًا الحفاظ على الدِّفء وتجنُّب التدخين، وفي بعض الأحيان استعمال الأدوية.
يمكن لمُتلازمة رينو أن تكون:
أوَّلِيّة، ممَّا يعني غيابَ سببٍ واضح لحدوثها (تُسمى داء رينو raynaud disease أيضًا)
ثانوية، ممّا يعني إمكانيَّة التعرف إلى الاضطراب المستبطن (تُسمَّى ظاهرة رينو أيضًا)
يستعمل الأطباءُ مصطلح مُتلازمة رينو للإشارة إلى أيٍّ منهما.
مُتلازمةُ رينو الأوَّلِيّة Primary Raynaud syndrome
تكون الإصابة بمُتلازمة رينو الأوَّلِيّة أكثرَ شُيُوعًا من الإصابة بمُتلازمة رينو الثانوية.تحدث حالات مُتلازمة رينو الأوَّلية بين 60٪-90٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين 15-40 عامًا.
يمكن لأي شيء يحفز القسم الودّي للجهاز العصبي اللاإرادي أو المستقلّ - ولاسيَّما التَّعرُّض للبرد وأيضًا الانفعَال الشَّديد - أن يتسبَّبَ في انقباض الشرايين، وبذلك يؤدي إلى تحفيز حدوث مُتلازمة رينو الأولية.
مُتلازمة رينو الثانوية
قد تحدث مُتلازمة رينو الثانوية عند الأشخاص الذين لديهم
فرطُ الغلُوبوُلِيناتِ البَردِيَّةِ في الدَّم (انظر ما هو فرطُ الغلُوبوُلِيناتِ البَردِيَّةِ في الدَّم؟)
إصابة
ردَّات الفعل على استعمال بعض العقاقير أو الأدوية، مثل حاصرات بيتا، والكلونيدين، وأدوية الشقيقة مثل الإرغوتامين، وميثيسيرغيد
الغُدَّة الدَّرقية غير النَّشِطَة (قُصور الغدَّة الدَّرقيَّة)
ويمكن لاستعمال العقاقير أو الأدوية التي تساعد على انقباض الأوعية الدَّمويَّة أن تُفاقم مُتلازمة رينو أيضًا.
كما يُعاني بعضُ الأشخاص المصابين بمُتلازمة رينو من اضطراباتٍ أخرى تحدث عندما تكون الشرايينُ عُرضةً لأن تتضيَّق.تنطوي هذه الاضطراباتُ على الشقيقة والذبحة الصدرية المتغيّرة (ألم الصدر الذي يحدث في أثناء الراحة) وارتفاع ضغط الدَّم في الرئتين (ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي).يُشير تزامنُ حدوث مُتلازمة رينو مع هذه الاضطرابات إلى أنَّ سبب تضيُّق الشرايين قد يكون هو نفسه في جميع الحالات.
أعراض متلازمة رينو
يبدأ تضيُّقُ الشرايين الصغيرة في أصابع اليدين والقدمين بسرعة، وغالبًا ما يحدث نتيجة التَّعرُّض للبرد.قد تستمرُّ الأعراضُ دقائقَ أو ساعات.تصبح أصابعُ اليدين وأصابع القدمين شاحبة أو مزرقة، ويكون عليها بقعٌ عادةً.يمكن أن تقتصرَ الإصابة على إصبعٍ واحدٍ من أصابع اليدين أو القدمين أو أجزاء من إصبع أو من أكثر من إصبع.من الشائع حدوث إحساس خدر، وتنميل، ووخز بالدبابيس، وإحساس بالحرقة في أصابع اليدين أو القدمين.ومع انتهاء النَوبَة أو العارضة، قد تكون المناطقُ المتضررة أشدَّ احمرارًا من المعتاد أو مُزرقَّة.وتؤدي إعادةُ تدفئة اليدين أو القدمين اللون والإحساس إلى طبيعتهما.
إذا كانت نوبات مُتلازمة رينو تتكرر وتطول مدَّتها (لاسيَّما عند الأشخاص المصابين بالتَصَلُّب المَجموعِيّ) فقد يصبح جلد أصابع اليدين أو القدمين ناعمًا ولامعًا ومشدودًا.ويمكن أن تظهرَ قرحات صغيرة مؤلمة على أطراف أصابع اليدين أو القدمين.
مساحات فاتحة أكثر في لونها (شاحبة) ناجمة عن انقطاع التروية الدموية بسبب تضيق الأوعية الدموية.تحدث المساحات البيضاء بشكل غير منتظم في الأصابع.
© Springer Science+Business Media
تنجم المساحات الزرقاء في رؤوس الأصابع عن نقصان الأكسجين بسبب تباطؤ الجريان الدموي الناجم عن التضيق الجزئي في الأوعية الدموية.
© Springer Science+Business Media
يعاني هذا الشخص الذي يعاني من تصلب جهازي من قرحات وزرقة في رؤوس الأصابع بسبب متلازمة رينو.
© Springer Science+Business Media
مساحات فاتحة أكثر في لونها (شاحبة) ناجمة عن انقطاع التروية الدموية بسبب تضيق الأوعية الدموية.تحدث المساحات البيضاء بشكل غير منتظم في الأصابع.
© Springer Science+Business Media
تنجم المساحات الزرقاء في رؤوس الأصابع عن نقصان الأكسجين بسبب تباطؤ الجريان الدموي الناجم عن التضيق الجزئي في الأوعية الدموية.
© Springer Science+Business Media
يعاني هذا الشخص الذي يعاني من تصلب جهازي من قرحات وزرقة في رؤوس الأصابع بسبب متلازمة رينو.
© Springer Science+Business Media
تشخيص مُتلازمة رينو
تقييم الطبيب
تخطيط الصَّدى الدوبلري Doppler ultrasonography أحيانًا
يشتبه الأطباءُ في وجود إصابةٍ بمتلازمة رينود عادةً وفقًا للأَعرَاض، ونتائج الفَحص السَّريري.ليس من الضروري القيام بإجراءاتٍ لوضع التشخيص غالبًا.
إذا اشتبه الأطباءُ في وجود انسدادٍ في أحد الشرايين، يمكن إجراء تَخطيط الصَّدَى الدوبلريّ قبل تعرُّض الشخص للبرد وبعدها.يتراجع الجريان الدموي ويتضيق قُطر الأوعية الدموية عند الأشخاص الذين يعانون من متلازمة رينو بشكل أكبر من الأشخاص الذين لا يعانون من هذا الاضطراب.
كما قد يُوصي الأطبَّاءُ بإجراء اختباراتٍ دمويَّة للتَّحرِّي عن الحالات التي تحدث أحيانًا عند المصابين بمتلازمة رينو.
علاج مُتلازمة رينو
تجنّب المثيرات مثل البرد والضغط النفسي
الإقلاع عن التدخين
الأدوية
يمكن للأشخاص السيطرة على مُتلازمة رينو البسيطة من خلال حماية الرأس والجذع والذراعين والساقين من البرد.وقد تساعد المهدئاتُ الخفيفة أو الارتجاع البيولوجي على تخفيف شدَّة الأعراض عند الأشخاص الذين يعانون من أعراض عندما يشعرون بالإثارة.يجب على الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب التوقف عن التدخين، لأن النيكوتين يُضيِّق الأوعية الدَّمويَّة.
تُعالَجُ مُتلازمة رينو الأوَّلية عادةً باستخدام أحد حاصرات قنوات الكالسيوم calcium channel blocker، مثل نيفيديبين أو أملوديبين أو ديلتيازيم أو فيراباميل.كما قد يكون استعمالُ برازوسين Prazosin مُفيدًا أيضًا.
بالنسبة للأشخاص المصابين بمُتلازمة رينو الثانوية، يُعالج الأطباء الاضطراب المرافق.
قد يُستخدم استئصال الودي (sympathectomy)، وهو إجراءً يمكن تطبيقُ إحصار مؤقَّت فيه لبعض الأعصاب الوديَّة التي تتجه للأعلى والأسفل على امتداد العمود الفقري (عن طريق حقن دواء مثل الليدوكايين) أو حتى قطعها، لتخفيف أعراض مُتلازمة رينو إذا أصبح الاضطرابُ معيقًا بشكلٍ متفاقم، ولم تنجح المُعالجَاتُ الأخرى.ولكن، وحتىَّ إذا كان هذا الإجراء فعّالاً فإنَّ فترة التخفيف لن تزيد على سنة أو سنتين.يكون هذا الإجراءُ أكثر فعّالية عادةً عند الأشخاص المُصابين بمُتلازمة رينو الأوَّلية، مقارنةً بأولئك المُصابين بمُتلازمة رينو الثانوية.
للمَزيد من المَعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم: ظاهرة رينود: معلومات عن الأَعرَاض والمُحرِّضات ونصائح للأشخاص الذين يعانون من ظاهرة رينو
رابطة رينو: تقدم معلومات وتوعية حول ظاهرة رينو وتدعم الأشخاص الذين يعانون منها
Vascular Cures: داء رينو: معلومات عامة عن الأَعرَاض، وعوامل الخطر، وتشخيص، وعلاج متلازمة رينو