مُتلازمةُ رينو Raynaud Syndrome

يبدأ تضيُّقُ الشرايين الصغيرة في أصابع اليدين والقدمين بسرعة، وغالبًا ما يحدث نتيجة التَّعرُّض للبرد.قد تستمرُّ الأعراضُ دقائقَ أو ساعات.تصبح أصابعُ اليدين وأصابع القدمين شاحبة أو مزرقة، ويكون عليها بقعٌ عادةً.يمكن أن تقتصرَ الإصابة على إصبعٍ واحدٍ من أصابع اليدين أو القدمين أو أجزاء من إصبع أو من أكثر من إصبع.من الشائع حدوث إحساس خدر، وتنميل، ووخز بالدبابيس، وإحساس بالحرقة في أصابع اليدين أو القدمين.ومع انتهاء النَوبَة أو العارضة، قد تكون المناطقُ المتضررة أشدَّ احمرارًا من المعتاد أو مُزرقَّة.وتؤدي إعادةُ تدفئة اليدين أو القدمين اللون والإحساس إلى طبيعتهما.

إذا كانت نوبات مُتلازمة رينو تتكرر وتطول مدَّتها (لاسيَّما عند الأشخاص المصابين بالتَصَلُّب المَجموعِيّ) فقد يصبح جلد أصابع اليدين أو القدمين ناعمًا ولامعًا ومشدودًا.ويمكن أن تظهرَ قرحات صغيرة مؤلمة على أطراف أصابع اليدين أو القدمين.