أُمَّهاتُ دم الشرايين في الذراعين، والساقين، والقلب

لا تسبب معظم حالات أمهات الدم في الشرايين المأبضية والفخذية أية أعراض وتكتشف عند إجراء دراسات التصوير لأسبابٍ أخرى.إلَّا أنَّه يمكن أن تتشكَّلَ جلطات دمويَّة داخل أُمِّ الدَّم.إذا تفكَّكت وتحرَّرت هذه الجلطات الدَّمويَّة فإنها تسمى الصِمَّات emboli.يمكن أن تتحرك الصمات مع الجريان الدموي إلى أن تسد أحد الشرايين.في حال انسداد أحد الشرايين في الساق أو القدم، فقد يسبب الانسداد ظهور ألم مفاجئ شديد، واخدرار، وبرودة في القدم التي قد تبدو شاحبة أيضًا.

يمكن أن تغلق الصِّمَّات القادمة من أُمَّهات الدَّم السباتية شريانًا في الدماغ وتُسبِّبَ السكتة الدماغيَّة.

كما يمكن أن تُسبِّبَ الصِمَّات القادمة من أُمَّهات الدَّم في شرايين القلب (الشرايين التاجية) أعراض نوبة قلبية (مثل ألم الصدر وضيق النَّفَس).

وخلافًا لأُمَّهات الدَّم في الشريان الأبهر أو الشرايين الدماغية، فإنَّه من النادر أن تتمزق أُمَّهات الدَّم في الشرايين المَأبضية والفَخذية والتَّاجية والسباتية.

عندما تصاب أمهات الدم بالعدوى، فقد يعاني الأشخاص من الحمى، والألم، وفقدان الوزن.