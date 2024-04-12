لمحة عامة عن الجهاز اللمفي

يُعد الجهاز اللمفي جزءًا حيويًا من الجهاز المناعي.يتضمن أعضاء مثل الغُدَّة الصعترية، ونقي العظم، والطحال، واللوزتين، والزائدة، وبقع باير في الأمعاء الدقيقة التي تُنتِج وتُعالج خلايا الدَّم البيضاء المتخصصة التي تكافح العدوى والسرطان.

يقوم الجهاز اللمفي بنقل السوائل عبر أنحاء الجسم، شأنه في ذلك شأن الجهاز الوريدي.يتكون الجهاز اللمفي من:

الأوعية اللمفية رقيقة الجدران

العقد اللمفية

قناتين جامعتين

الأوعية اللمفية، هي أوعية أكبر من الشعيرات الدموية (الأوعية الدموية الدقيقة، التي تصل بين الشرايين والأوردة)، ومعظمها يكون أصغر من أصغر الأوردة الدموية، وتنتشر في أنحاء الجسم.تمتلك معظم الأوعية اللمفية صمامات مشابهة لتلك الموجودة في الأوردة للحفاظ على مسير اللمف باتجاه واحد (باتجاه القلب).تقوم الأَوعِيَة اللِّمفية بتصريف سائل يُسمى اللمف من الأنسجة في جميع أنحاء الجسم وتعيد السائل إلى الجهاز الوعائي من خلال قناتين جامعتين.

يبدأ اللمف كسائل يتسرب من خلال الجدران الدقيقة للشعيرات الدموية نحو المسافة الفاصلة بين الخلايا.يُعاد امتصاص معظم هذا السائل إلى الشعيرات الدموية، وتُصرّف الكمية المتبقية منه إلى الأوعية اللمفية، التي تعيده في النهاية إلى الأوردة.كما يحتوي اللمف على العديد من المواد الأخرى مثل

البروتينات، والمعادن، والعناصر المغذية، وغيرها من المواد التي تزود النسج بالغذاء.

الخلايا المتضررة، والخلايا السرطانية، والجسيمات الأجنبية (مثل البكتريا والفيروسات) التي قد تدخل إلى سوائل النسج.

العُقَد اللِّمفِية هي أعضاء صغيرة جدًا على شكل حبة الفاصولياء تعمل كمراكز لتجميع اللمف.يمر اللمف من خلال عقد لمفية متوضعة ضمن خارطة استراتيجية، تقوم هذه العقد بتصفية الخلايا المتضررة، والخلايا السرطانية، والجزيئات الأجنبية من اللمف.تحتوي العقد اللمفية أيضًا على كريات بيضاء متخصصة (مثل الخلايا اللمفاوية والبالعات الكبيرة) والتي تكون مُعدة لكي تبتلع وتُدمر الخلايا المتموّتة، والخلايا السرطانية، والكائنات المُعدية، والجزيئات الأجنبية.وهكذا، فإن الوظائف المهمة للجهاز اللمفي هي التخلص من الخلايا المتضررة خارج الجسم، وتأمين الوقاية من انتشار العدوى والسرطان.تتجمع بعض العُقَد اللِّمفِية على شكل عقد تحت الجلد، وخاصة في الرقبة، والإبطين، وأعلى الفخذ.في حين تتوضع عقد لمفية أخرى عميقًا داخل الجسم، مثل التجويف البطني.

تصب الأوعية اللمفية في قنوات جامعة، تقوم بإفراغ محتواها في اثنين من الأوردة الواقعة تحت عظم الترقوة.يلتقي هذان الوريدان ليُشكلا الوريد الأجوف العلوي، وهو الوريد الذي ينقل الدم من الجزء العلوي من الجسم إلى القلب.

الجهاز اللمفي: المساعَدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى