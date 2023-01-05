الرَجفان الأذيني والرفرفة الأذينية

قد يستعيد المريض المصاب بالرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية إيقاع قلبه الطبيعي بشكل تلقائي.في حين ينبغي علاج اضطراب النظم القلبي واستعادة الإيقاع الطبيعي (تقويم نظم القلب) لدى بَعض الأشخاص.يتضمن هؤلاء الأشخاص الأشخاص الذين يسبب لديهم الرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية حالاتٍ مثل فشل القلب أو غيره من أعراض انخفاض النتاج القلبي.

ينبغي اتخاذ إجراءات للوقاية من الخثرات الدموية قبل استعادة الإيقاع الطبيعي، لأن هناك خطر لانفصال أجزاء من الخثرات الدموية والتسبب في سكتة دماغية في أثناء استعادة النظم الطبيعي.

إذا استمر الرجفان الأذيني أو الرفرفة الأذينية لأكثر من 48 ساعة، يقوم الطبيب بإعطاء مضاد للتخثر، مثل الوارفارين، لمدة 3 إلى 4 أسابيع قبل محاولة استعادة النظم الطبيعي.بدلاً من ذلك، يمكن للأطباء إعطاء مضادَّات التخثُّر قصيرة المفعول مثل الهيبارين Heparin وإجراء تخطيط صدى القلب.إذا لم يُظهر تخطيط صدى القلب وجود خثرات في القلب، فيمكن للشخص أن يخضع لإجراءات استعادة النظم فورًا.إذا كان اضطراب النظم موجودًا بشكل واضح لأقل من 48 ساعة، فإن الأشخاص لا يحتاجون إلى أخذ مضاد للتخثر قبل استعادة النظم.يحتاج معظم الأشخاص إلى أخذ مضادَّات التخثُّر لمدة 4 أسابيع على الأقل بعد استعادة النظم.

وتَشمل طرق استعادة النظم القلبي كلاً من:

الصدمة كهربائية (تقويم متزامن لنظم القلب synchronized cardioversion)

الأدوية

تُعد الصدمة الكهربائية للقلب الطريقة الأكثر فعالية.تجري مزامنة الصدمة الكهربائية لتعطى فقط في نقطة معينة من النشاط الكهربائي في القلب (تقويم متزامن لنظم القلب) بحيث لا تُسبب الرجفان البطيني.يكون تقويم نظم القلب فعالًا لدى 75 إلى 90٪ من الأشخاص.

تُساعد بعض الأدوية المُضادَّة لاضطراب النظم القلبي (وأشهرها أميودارون amiodarone، وفليكاينيد flecainide، وبروكايناميد procainamide، وبروبافينون propafenone، وأوسوتالول sotalol—انظر جدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي) على استعادة الإيقاع الطبيعي أيضًا.ولكن، هذه الأدوية تكون فعالة لدى نَحو 50 إلى 60٪ من الأشخاص فقط، وغالبًا ما تترك آثارًا جانبية.

كلما كان اضطراب النظم القلبي موجودًا لفترة أطول (وخاصة 6 أشهر أو أكثر) كلما تراجع احتمال استعادة الإيقاع الطبيعي بأي وسيلة، وكلما ازدادت شدة الاضطرابات القلبية المستبطنة.عند النجاح في استعادة النظم القلبي، يكون خطر النكس عاليًا، حتى ولو تناول الشخص دواءً لمنع النكس (عادة ما يكون واحدًا من نفس الأدوية المستخدمة لاستعادة النظم القلبي إلى المعدل الطبيعي).