الرَجفان البطيني ventricular fibrillation هو تتابع خطير وغير منسق من الانقباضات السريعة جدًّا وغير الفعالة للبطينين (الحجرتين السفليتين من القلب)، ينجم عن العديد من النبضات الكهربائية الفوضوية.

يسبب الرجفان البطيني فقدان الوعي في غضون ثوانٍ، وقد يتبع ذلك الوفاة في حال عدم علاجه بشكل فوري.

يُساعد تخطيط كَهربيَّة القلب على تحديد ما إذا كان سبب توقف القلب هو الرجفان البطيني.

يجب أن يبدأ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) في غضون دقائق، وأن يتبعه إزالة الرجفان (صدمة كهربائية في الصدر) لاستعادة إيقاع القلب الطبيعي.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النَّظم القلبي).

في حالة الرجفان البطيني، بالكاد يرتجف البطينان، ولا يتقلصان بطريقة منسقة.ولا يجري ضخ الدم من القلب، لذلك يُعَدّ الرجفان البطيني شكلًا من أشكال توقف القلب (السكتة القلبية).يكون الرجفان البطيني قاتلًا ما لم يعالج على الفور.

إن السبب الأكثر شُيُوعًا للرجفان البطيني هو الإصابة باضطراب قلبي، وخاصة عدم كفاية تدفق الدَّم إلى عضلة القلب بسبب دَاء الشِّريَان التاجي، كما يحدث في أثناء النوبة القلبية.وتَشمل الأَسبَاب الأخرى كلاً مما يلي:

الرجفان البطيني نموذج ثلاثيّ الأبعاد

الرجفان البطيني مجهول السبب عادةً ما يجري تقييم الأشخاص الذين جَرَى إنعاشهم بسبب نوبة قلبية ناجمة عن الرجفان البطيني للتَّحرِّي عن مرض قلبي، لاسيَّما دَاء الشِّريَان التاجي، واعتلالات عضلة القلب، والاعتلالات القنوية.إذا لم تنجح الاختبارات في الكشف عن أيَّ اضطراب سببي، يُعَدّ الشخص مصابًا بالرجفان البطيني مجهول السبب. من المحتمل أن يكون لدى بعض هؤلاء الأشخاص اضطراب لم يكتشف بعد أو اضطراب جيني غير معروف.ونظرًا لاحتمال أن يكون الاضطراب جينيًا، يوصي الأطباء بفحص أفراد العائلة للتَّحرِّي عن أحداث قلبيَّة محتملة (على سبيل المثال، الإغماء أو الخفقان)، وأن يخضعوا لبعض الاختبارات، بما في ذلك تخطيط كهربية القلب، واختبار الإجهاد التمريني، وتخطيط صدى القلب.من غير الواضح ما إذا كانت الاختبارات الجينية مفيدة. يُعالج الأشخاص المصابون بالرجفان البطيني مجهول السبب باستعمال مزيل مزيل الرجفان المقوم للنظم القابل للزرع.

أعراض الرجفان البطيني يسبب الرجفان البطيني فقدان الوعي في غضون ثوانٍ.وفي حال عدم علاجه، يصاب الشخص باختلاج قصير ثم يفقد الوعي.يُصاب المريض بأضرار دماغية غير قابلة للعلاج بعد نَحو 5 دقائق، بسبب حرمان الدماغ من الأكسجين.يتبع ذلك الموت بشكل سريع.

تشخيص الرجفان البطيني تخطيط كهربية القلب الرجفان البطيني الصورة © Springer Science+Business Media يجري تشخيص السكتة القلبية عندما يُغمى على الشخص بشكل مفاجئ، ويشحب لونه بشكل خطير، ويتوقف تنفّسه، مع عدم القدرة على جس أي نبض أو ضغط دم.يجري تشخيص الرجفان البطيني كسبب للسكتة القلبية بناءً على نتائج تخطيط كهربية القلب (ECG). تخطيط كهربية القلب: قراءة الأمواج

علاج الرجفان البطيني الإنعاش القلبي الرئوي

الوقاية من حدوث المزيد من النوبات يجب التعامل مع الرجفان البطيني كحالة طارئة قصوى.ينبغي البدء بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) في أقرب وقت ممكن.ينبغي أن يتبع ذلك إزالة الرجفان (صدمة كهربائية في الصدر)، حالما يتوفر مُزيل الرجفان.قد تُعطى بعد ذلك الأدوية المستخدمة في علاج اضطراب النظم القلبي (انظر جدول بعض الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي) للمساعدة على الحفاظ على نظم القلب الطبيعي. عندما يحدث الرجفان البطيني في غضون ساعات قليلة من حدوث النوبة القلبية لدى الأشخاص غير المُصابين بصدمة والذين لا يعانون من فشل قلبي، يمكن ■لإزالة الرجفان■ الفوري أن يستعيد الإيقاع الطبيعي للقلب لدى 95٪ من الأشخاص، ويكون مآل الحالة جيدًا.تقترح الصدمة وفشل القلب وجود أضرار جسيمة في البطينين.إذا تضرر البطينان بشدة، فلن يتجاوز معدل نجاح تقويم نظم القلب الفوري 30٪ فقط، ويُتوفى 70٪ من الأشخاص الذين يَجرِي إنعاشهم دون أن يتمكنوا من استعادة الوظيفة الطبيعية. أما المرضى الذين نجح إنعاشهم بعد الرجفان البطيني وتمكنوا من البقاء على قيد الحياة فإنهم يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بنوبات أخرى.إذا كان الرَجفان البطيني ناجمًا عن اضطراب قابل للعلاج، فينبغي علاج هذا الاضطراب.فيما عدا ذلك، ينبغي إجراء زرع جراحي لجهاز مُزيل الرجفان المُقوّم للنظم والقابل للزرع (ICD) لدى معظم الأشخاص لتقديم صدمة لعلاج الرجفان إذا تكرر حدوثه.يقوم مُزيل الرجفان المُقوّم للنظم والقابل للغرس ICD بمراقبة معدل الإيقاع القلبي باستمرار، ويكشف تلقائيًا عن أي تسرع في النظم القلبي، ويُقدم صدمة كهربائية ليُعيد النظم القلبي مَرَّةً أخرى إلى وضعه الطبيعي.وكثيرًا ما يُعطى هؤلاء الأشخاص أيضًا الأدوية لمنع تكرار الحالة.