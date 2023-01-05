الاعتلال الوظيفي في العقدة الجيبية sinus node dysfunction هو اضطراب في الناظمة القلبية الطبيعية يسبب بطئ معدل ضربات القلب.

قد لا يشتكي المريض من أية أعراض، أو قد يشعر بالضعف أو التعب أو الخفقان.

يُستخدم تخطيط كهربية القلب لوَضع التَّشخيص.

وعادةً ما تكون هناك حاجة لاستخدام ناظمة قلبية اصطناعية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النَّظم القلبي).

قد يؤدي الاعتلال الوظيفي في الناظمة القلبية الطبيعية (العقدة الجيبية أو العقدة الجيبية الأذينية) إلى بطء مستمر في ضربات القلب (بطء القلب الجيبي) أو التوقف الكامل لنشاط الناظمة القلبية الطبيعية (توقف جيبي المنشأ - انظر الشكل تعقب المسار الكهربائي للقلب).وعندما يتوقف هذا النشاط، تتولى منطقة أخرى من القلب وظيفة العقدة الجيبية عادةً.يُطلق على هذه المنطقة اسم الناظمة القلبية المُنفلِتة escape pacemaker، وقد تكون موجودة في الجزء السفلي من الأذين، أو في العقدة الأذينية البطينية، أو في نظام التوصيل، أو حتى في البطين.

يكون الاعتلال العقدي الجيبي (بجميع أنواعه) أكثر شُيُوعًا بين كبار السن.يمكن لبعض الأدوية وقصور نشاط الغدة الدرقية أن تسبب اعتلال العقدة الجيبية.ولكن، عادةً ما يكون السبب غير معروف.عندما يكون السبب غير معروف، يُسمى الاضطراب مُتلازمة العقدة الجيبية المريضة sick sinus syndrome.

هناك نوع فرعي مهم من مُتلازمة العقدة الجيبية المريض هو مُتَلاَزِمَةُ بطء وتسرع القلب bradycardia-tachycardia syndrome، وفي هذه الحالة، تحدث فترات من بطء النظم القلبي بالتناوب مع اضطراب النظم القلبي الأذيني (تسرع القلب)، مثل الرجفان الأذيني والرفرفة الأذينية.

بُطء القلب الصورة

يُصيب اعتلال العقدة الجيبية كبار السن بشكل رئيسي، وخاصة أولئك الذين يعانون من اضطراب قلبي آخر أو داء السكَّري.ولعل السبب الأكثر شُيُوعًا لاعتلال العقدة الجيبية هو تشكيل نسيج تندبي (تليف fibrosis) في العُقدَةُ الجَيبِيَّة.عادةً ما يكون سبب التليف غير معروف، ولكن تشمل الأسباب المعروفة لاضطراب وظيفة العقدة الجيبية كلاً من تناول أدوية محددة (مثل حاصرات بيتا وغيرها من الأدوية الُمستخدمة في علاج اضطراب النظم القلبي)، والتنبيهات العصبية المفرطة الصادرة عن العصب المبهم والتي تُثبط ضربات القلب (كما يحدث عند الرياضيين المحترفين)، والعديد من الاضطرابات التي تحد من جريان الدَّم (مثل داء الشِّريَان التاجي) أو تسبب الالتهاب (مثل الحُمَّى الروماتيزمية أو التهاب عضلة القلب myocarditis).

أعراض الاعتلال الوظيفي في العقدة الجيبية هناك العديد من أنواع الاعتلال الوظيفي في العقدة الجيبية التي لا تُسبب أية أعراض.ويمكن لتباطؤ القلب المستمر أن يُسبب عادةً الضعف والتعب.وقد يحدث الإغماء إذا أصبح معدل ضربات القلب بطيئًا جدًّا. أما تسرع معدل ضربات القلب فيشعر الشخص به على شكل خفقان.عندما يَتوقف تسرع القلب، فقد يحدث الإغماء إذا كانت العقدة الجيبية بطيئة في استعادة النظم القلبي الطبيعي.

تشخيص الاعتلال الوظيفي في العقدة الجيبية تخطيط كهربية القلب يمكن للنبض البطيء (وخاصة غير المنتظم)، أو النبض الذي يتباين بشكل كبير دون أي تغيير في نشاط الشخص، أو النبض الذي لا يزداد في أثناء ممارسة الرياضة أن يشير إلى اعتلال وَظيفِيّ في العقدة الجيبية.يمكن للأطباء عادةً تشخيص الاعتلال الوظيفي في العقدة الجيبية على أساس الأَعرَاض ونتائج تخطيط كهربية القلب، خاصة عندما يَجرِي تسجيل إيقاع القلب باستمرار في المنزل على مدار 24 أو 48 ساعة باستخدام راصد هولتر أو راصد الأحداث.

علاج الاعتلال الوظيفي في العقدة الجيبية زرع ناظمة قلبية اصطناعية عادةً ما يجري استخدام ناظمة قلبية اصطناعية لتسريع معدل ضربات القلب عند المرضى الذين يشتكون من أعراض.إذا كان المريض يشتكي أحيانًا من تسرع ضربات القلب، فقد يحتاج أيضًا إلى الأدوية لإبطاء معدل ضربات القلب (مثل حاصرات بيتا أو حاصرات قنوات الكالسيوم - انظر جدول الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي).