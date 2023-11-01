لمحة عامة عن اضطرابات الصمامات القلبية

تُنظم صمامات القلب تدفق الدَّم من خلال حجرات القلب الأربعة - حجرتين صغيرتين دائريتين علويتين (أذينين) وحجرتين كبيرتين مخروطيتين سفليتين (بطينين).يمتلك كل بطين صمامًا واحدً ذو اتجاه داخلي، وصمامًا واحدًا ذو اتجاه خارجي.يتكون كل صمام من طيات نسيجية تنفتح وتنغلق مثل أبواب متأرجحة باتجاه واحد.

في البطين الأيمن، يكون الصمام صمام ثلاثي الشرفات هو الصمام ذو الاتجاه الداخلي، والذي ينفتح من الأذين الأيمن، والصمام الرئوي هو الصمام ذو الاتجاه الخارجي، والذي ينفتح باتجاه الشريان الرئوي.

صمامات القلب (البطينان منبسطان)

صمامات القلب (البطينان منقبضان)

في البطين الأيسر، يكون الصمام المترالي هو الصمام ذو الاتجاه الداخلي، والذي ينفتح من الأذين الأيسر، والصمام الأبهري هو الصمام ذو الاتجاه الخارجي، والذي ينفتح باتجاه الشريان الأبهر.

يستقر الصمامان المترالي والصمام ثلاثي الشرفات في موضعهما عن طريق خيوط ليفيَّة صلبة (الحبال الوترية) ترتبط بالعضلات الرفيعة (العضلات الحليمية) التي ترتبط بجدران البطينين.

نظرة عن قُرب إلى القلب

آلية عمل الصمامات القلبية فيديو

التغيرات في الصمامات القلبية المرافقة للشيخوخة مع تقدم الإنسان في السن، تزداد ثخانة الصمامين المترالي والأبهري.يصبح الشريان الأبهر أكثر صلابة، مما يزيد من ضغط الدَّم ويزيد من الإجهاد على الصمام الأبهري، ويحتاج القلب إلى المزيد من الأكسجين لضخ الدَّم بشكل فعال.يمكن لهذه التغيرات المرتبطة بالتقدم بالسن أن تؤدي إلى أعراض ومُضَاعَفات لدى كبار السن المصابين بأمراض قلبية.

الخلل الوظيفي في الصمام القلبي يمكن لصمامات القلب أن تتعطل بسبب تسريب (يسمى ارتجاعًا regurgitation، قلسًا، عدم كفاءة، أو قصور)

عدم الانفتاح بشكل كاف، وبذلك منع تدفق الدَّم من خلال الصمام بشكل جزئي (يسمى تضيق stenosis) يمكن لأي من هاتين المشكلتين أن تؤثرا بشكل كبير في قدرة القلب على ضخ الدم.قد يعاني الصمام من كلا النوعين من المشاكل.تُسبب الصمامات المعيبة نفخات وأصواتًا قلبية شاذة يمكن للطبيب سماعها بواسطة سماعة طبية.يمكن تحديد الصمامات المعيبة باستخدام تخطيط صدى القلب.في كثيرٍ من الأحيان، يَجرِي الكشف عن الدرجات البسيطة من الارتجاع في الصمام بواسطة تخطيط صدى القلب، وليس بواسطة السماعة الطبية.غالبًا ما يعدّ الأطباء بعض النفخات التي يسمعونها وبعض القلس البسيط الذي يلاحظونه عند إجراء تخطيط صدى القلب أمرًا طبيعيًا. في معظم الأحيان لا تكون الصمامات المعيبة معطلة بشكل كبير، ولا تؤثر في الشخص بأي شكل من الأشكال.قد تشمل الأَعراض تورم الساق، وضيق في التنفُّس، وخفقان، وإرهاق، وألم في الصدر وإغماء. غالبًا ما يقوم الأطباء بفحوصات دورية، لأن بعض الصمامات المعيبة تزداد سوءًا بمرور الوقت إلى درجة تتطلب العلاج (الإصلاح أو الاستبدال) لتقليل الأَعراض أو إطالة أمد البقاء.لا تكون الأَعراض دليلاً موثوقًا على وجود مشاكل في الصمامات أو شدة تلك المشاكل، لذلك يستخدم تخطيط صدى القلب (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية) للكشف عن المشاكل في وقت مبكر.قد يلجأ الأطباء في بعض الأحيان إلى اختبار التمارين للمساعدة على مراقبة الأشخاص الذين يعانون من بعض اضطرابات صمامات القلب.وبصفة عامة، لا يمكن للتعديل في نمط الحياة ولا المعالجة الدوائية أن يُبطئا من تدهور صمام قلبي غير طبيعي. فهم التضيق والارتجاع

إصلاح أو استبدال صمام قلبي قد يكون من الضروري إصلاح الصمام المعيب أو استبداله.قد يتطلب إصلاح الصمام عملية جراحية، وقد يستعاض عن الجراحة أحيانًا بواسطة القثطرة القلبية، وخاصةً عندما تكون المشكلة هي تضيق الصمام.ويمكن في بعض الأحيان تمطيط فتحة الصمام المتضيق باستخدام إجراء يسمى رأب الصمام بالبالون balloon valvuloplasty.في هذا الإجراء، يَجرِي إدخال قثطرة مزودة ببالون في نهايتها إلى القلب من خلال أحد الأوردة أو الشرايين.وحالما يصل البالون إلى الصمام المعيب، يَجرِي نفخ البالون، مما يساعد على فصل طيات الصمام القلبي عن بعضها.لا يتطلب هذا الإجراء تخديرًأ عامًا ويساعد على تحسين حالة المريض بشكل سريع. يتوفر نوعان من الصمامات البديلة الصمامات الميكانيكية

الصمامات الحيوية (المُصنعة من نسج صمامات قلبية لخنزير أو بقرة) تدوم الصمامات الميكانيكية لسنوات عديدة، ولكن ينبغي على الأشخاص الذين يحملونها تناول مضاد التخثر الوارفارين لبقية حياتهم لمنع تشكل الجلطات الدموية في الصمام.يزيد أخذ مضادَّات التخثُّر من خطر إصابة الشخص بنزف عفوي، مثل النزف الدماغي (انظر لمحة عامة عن السكتة الدماغية النزفية)).أما الصمامات الحيوية فتتراجع وظيفتها تدريجيًا، وتتطلب الاستبدال بعد 10 إلى 12 عامًا، ولكنها لا تتطلب استخدام مضادَّات التخثُّر لأكثر من 3-6 أشهر بعد الجراحة، لكن الأشخاص الذين لديهم صمامات صناعية حيوية سيحتاجون إلى تناول الأسبرين أيضًا للمساعدة في منع جلطات الدم.تكون بعض الأجيال من الصمامات الحيوية أكثر ديمومًة من سالفتها. الصمام القلبي الاصطناعي الصورة يمكن للصمامات القلبية، سواءً كانت شاذة أو بديلة، أن تُصاب بالعدوى.يحتاج المرضى الذين يحملون صمامات بديلة إلى تناول المضادَّات الحيوية بشكل وقائي لتجنب العَدوَى البكتيرية في تلك الصمامات (التهاب التأمور). كما قد تتشكل خثرات دموية على الصمامات البديلة.يمكن للجلطات الدموية أن تسد الصمام جزئيًا أو أن تتفكك وتنتقل عبر مجرى الدم وتغلق الشرايين في أماكن أخرى من الجسم (على سبيل المثال، قد تسبب سكتة دماغية). يستخدم الأطباء تخطيط صدى القلب لمراقبة الصمامات البديلة من خلال معاينة تدفق الدم عبر الصمامات وبقية القلب. استبدال صمام قلبي