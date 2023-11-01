انسدال الصمام المترالي هو اضطراب تتبارز فيه طيات الصمام إلى داخل الأذين الأيسر عند تقلص البطين الأيسر، مما يسمح أحيانًا بتسرب الدم إلى الأذين (قلس).

يحدث انسدال الصمام المترالي أحيانًا بسبب ضعف في أنسجة الصمام.

لا تظهر أية أعراض لدى معظم الأشخاص، ولكن قد يشتكي بعض الأشخاص من ألم في الصدر، وتسرع نبضات القلب والإحساس بها، الصُّدَاع النصفي، والتعب، والدوخة.

يضع الطبيب التَّشخيص بناءً على سماع أصوات نقر مميزة من خلال السماعة الطبية الموضوعة بمواجهة القلب ويجري تأكيد التَّشخيص بواسطة تخطيط صدى القلب.

لا يحتاج معظم الأشخاص إلى العلاج.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات صمامات القلب ومقطع الفيديو القلب).

يقع الصمام المترالي في الفتحة بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر.ينفتح الصمام المترالي للسماح للدم من الأذين الأيسر بملئ البطين الأيسر وينغلق مع تقلص البطين الأيسر لضخ الدَّم في الشريان الأبهري.يعني الانسدال بأن طيات الصمام تتبارز باتجاه الخلف داخل الأذين الأيسر مع تقلص البطين الأيسر.ومع حدوث الانسدال، قد يتسرب الدم إلى الأذين (انظر أيضًا قلس المترالي) .

انسدال الصمام المترالي الصورة

تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 1-3٪ من البشر لديهم انسدال في الصمام المترالي.ولا يُسبب مشاكل خطيرة إلا إذا أصبح القلس شديدًا، أو أصيب الصمام بعدوى (التهاب الشغاف العدوائي)، أو تمزقت أنسجة الصمام الضعيفة.

أسباب انسدال الصمام المترالي غالبًا ما يكون السبب هو التمطط المفرط لأنسجة الصمام بسبب ضعفها (تنكس الورم المخاطي).وتنكس الورم المخاطي myxomatous degeneration هو حالة وراثية.تشمل الاضطرابات الأخرى التي تزيد من خطر انسدال الصمام المترالي كلاً من أمراض القلب الروماتيزمية ومُتلازمة مارفان Marfan syndrome ومُتلازمة إيلرز دانلوس Ehlers-Danlos syndrome.

أعراض انسدال الصمام المترالي لا تظهر أية أعراض لدى معظم الأشخاص الذين يعانون من انسدال الصمام المترالي.كما قد يعاني آخرون من أعراض أخرى يصعب تفسيرها بناءً على المشكلة الميكانيكية في الصمام وحدها.وتشمل هذه الأَعرَاض الألم في الصدر، تسرع النبض القلبي، والخفقان (الإحساس بضربات القلب)، والصُّدَاع النصفي، والتعب، والدوخة.وقد يعاني بَعض الأشخاص من هبوط ضغط الدَّم الانتصابي (انخفاض ضغط الدم عند الوقوف).

تشخيص هبوط الصمام المترالي الفحص السريري

تخطيط صدى القلب يضع الطبيب تشخيصه غالبًا بناءً على سماع أصوات النقر المميزة بواسطة السماعة الطبية.حيث يُشخّص القلس إذا تمكن الطبيب من سماع صوت نفخة مع تقلص البطين الأيسر. يساعد تخطيط صدى القلب على رؤية الانسدال وتحديد شدة القلس إذا كان موجودًا.

علاج انسدال الصمام المترالي حاصرات بيتا أحيانًا لا داعٍ للمعالجة في معظم حالات انسدال الصمام المترالي.إذا كان القلب ينبض بسرعة كبيرة، فقد يصف الطبيب حاصرات بيتا لإبطاء معدل ضربات القلب والحدّ من الخفقان والأعراض الأخرى.

مآل انسدال الصمام المترالي عادةً ما يكون تدلي الصمام التاجي حميدًا، ولكن يمكن للتنكس الورمي المخاطي الشديد للصمام أن يفضي إلى قلس المترالي.عندما يصبح قلس المترالي شديدًا، يزداد خطر التضخم في الأذين الأيسر أو البطين الأيسر، والاضطراب في نظم القلب (مثل الرجفان الأذيني)، وحدوث عدوى في الصمام (التهاب الشغاف العدوائي)، والسكتة الدماغية، وخطر الوفاة، وكذلك الحاجة إلى استبدال الصمام.على الرغم من أن الرجال يكونون أقل ميلاً للإصابة بانسدال الصمام المترالي، ولكن لديهم احتمال أعلى لتفاقم الحالة إلى القلس المترالي الشديد.