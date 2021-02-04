لمحة عامة عن أورام القلب

الورم هو أي نوع من النمو الشاذ، سواء كان سرطانيًا (خبيثًا) أو غير سرطاني (حميد).يمكن للأورام القلبية أن تكون

أولية (سرطانية أو غير سرطانية)

نقيلية (دائما سرطانية)

أورام القلب الأولية هي الأورام التي تنشأ في القلب.تُعد أورام القلب الأوَّلية نادرة الحدوث، حيث تحدث بمعدل يقل عن شخص واحد لكل 2,000 شخص.من جهةٍ أخرى، فإن معظم أورام القلب الأوَّلية تكون غير سرطانية.

أورام القلب النقيلية هي سرطانات تطورت في عضو آخر ثم انتشرت إلى القلب.إن معظم أورام القلب هي سرطانات نقيلية، ومعظمها سرطانات تنتشر من الرئتين.

هل تعلم...

قد تتطور الأورام الأولية والنقيلية في النسيج المبطن لحجرات القلب (الشغاف)، أو عضلة القلب، أو صمامات القلب ، أو في الغلاف الذي يحيط بالقلب (التأمور).يمكن للأورام في شغاف القلب والصمامات القلبية أن تمنع جريان الدم من خلال القلب، أو تسبب جلطات دموية يمكن أن تنفصل وتنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم (صمة).يمكن للأورام التي تنشأ في عضلة القلب أن تؤثر في وظيفة القلب وتؤدي إلى الفشل القلبي أو تؤثِّر في نظام التوصيل الكهربائي في القلب وتسبب اضطرابًا في النظم القلبييمكن للأورام في التأمور أن تضغط على القلب، وتمنعه من الامتلاء بشكل صحيح.ونتيجة لذلك، قد يحدث ألم صدري وفشل قلبي.

أورام القلب الأوَّلية غير السرطانية تشير الإحصائيات إلى أن حَوالى نصف أورام القلب الأوَّلية غير السرطانية عند البالغين تكون أورامًا مخاطية myxomas.تتطور الأورام المخاطية عادة في الجزء العلوي الأيسر من القلب (الأذين).وقد تنشأ من الخلايا الجنينية الموجودة في الطبقة الداخلية من جدار القلب (بطانة جدار القلب). أما عند الرضع والأطفال، فإن النوع الأكثر شُيُوعًا من أورام القلب الأساسية غير السرطانية هو الورم العضلي المخطط rhabdomyoma.عادة ما تنمو الأورام العضلية المخططة، التي تحدث عادة في مجموعات، داخل جدار القلب وتتطور مباشرة من خلايا عضلة القلب.تتطور الأورام العضلية المخططة عادة خلال مرحلة الرضاعة أو الطفولة، وغالبًا ما تكون جزءًا من مرض نادر يُسمى التصلب الحدبي tuberous sclerosis. ومن الأورام الأوَّلية غير السرطانية الشائعة أيضًا الأورام الليفية عند الرضع والأطفال.تظهر الأورام الليفية في معظم الحالات كورم مفرد ينمو عادة داخل عضلة القلب وينشأ من خلايا النسيج الليفي في القلب. هناك عدة أنواع أخرى من أورام القلب الأوَّلية، ولكنها جميعًا نادرة.كما أن بعضها خبيث وبعضها حميد. الجدول أنواع أورام القلب غير السرطانية الجدول

أورام القلب الأوَّلية السرطانية تشمل أورام القلب الأوَّلية السرطانية الساركوما

ورم المتوسطة

ورم لمفي الساركوما هي السرطان الذي ينشأ من النسج الضامة (الأوعية الدموية والأعصاب والعظام والدهون والعضلات والغضاريف).تتطور الساركومات في الأذين الأيمن أو الأيسر ويمكن أن تمنع تدفق الدَّم من خلال القلب.يمكن للأورام في الأذين الأيمن أن تنتشر إلى الرئتين. ورم المتوسطة هو سرطان نادر يمكن أن يحدُثَ في الغشاء الذي يغطي القلب (التأمور)، على الرغم من أنه غالبًا ما يتطور في الغشاء الذي يغطي الرئتين (غشاء الجنب).يمكن لورم المتوسطة أن ينتشر إلى العمود الفقري والدماغ. الورم اللمفي هو السرطان الذي يُصيب الكريَّات البيض المعروفة باسم الخلايا اللمفية.عادةً ما تنشأ الأورام اللِّمفِية في العُقَد اللِّمفِية أو الطحال و/أو نقِي العِظام.تُعد الأورام اللمفية التي تنشأ في القلب نادرة للغاية.وعادة ما تًُصيب الأشخاص المصابين بحالات تتطور بسرعة من داء نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

أورام القلب النقيلية تنشأ أورام القلب النقيلية في جزء آخر من الجسم - عادة الرئتين أو الثديين أو الكلى أو الدَّم أو الجلد - ثم تنتشر إلى القلب (نقائل).تكون هذه الأورام سرطانية دائمًا.تُعد أورام القلب النقيلية أكثر شيوعًا بمقدار 30 إلى 40 ضعفًا من أورام القلب الأوَّلية.تحدث النقائل الورمية إلى القلب عند 10٪ من الأشخاص الذين يعانون من سرطان رئة أو سرطان ثدي - وهما من أكثر أنواع السرطان شيوعًا - ونسبة أكبر من الأشخاص الذين يعانون من ورم ميلانيني.

أعراض أورام القلب قد لا تسبب أورام القلب أية أعراض مرضية، وقد تُسبب مجرد أعراض طفيفة، أو أعراض سوء وظيفة في القلب تكون مهددة للحياة. يمكن للأورام غير السرطانية في القلب أن تكون قاتلة مثل تلك السرطانية إذا أثرت في وظيفة القلب. تشمل الأَعرَاض الرئيسية لأورام القلب كلاً من فشل القلب (ممَّا يَتسبَّب في تورم الساقين، وضيق التنفُّس، والتعب)

اضطراب النظم القلبي (ممَّا يَتسبَّب في خفقان، وضعف، أو إغماء)

انخفاض ضغط الدم مما يؤدي إلى الدوخة والإغماء قد تتضمن الأعراض الأخرى ما يلي الحُمَّى

الإرهاق (الخمول)

ألم المَفاصِل

البقع الحمراء الصغيرة على الجلد (نمشات) تحدث النفخات القلبية لدى نصف الأشخاص الذين يعانون من أورام تتطور على صمام قلبي أو بالقرب منه (مثل الورم المخاطي والورم الليفي) لأن الدَّم لا يتدفق عبر الصمام بشكل طبيعي.يمكن لأورام القلب التي تسد الصمامات، أو تضغط على القلب، أو تؤثر في الجدار العضلي للقلب أن تؤدي إلى الفشل القلبي، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس وتورم في الساقين.أما الأورام التي تؤثر في النظام الكهربائي في القلب فقد تسبب اضطرابًا في نظم القلب، مما يؤدي إلى الخفقان أو الإغماء.إذا انخفض تدفق الدم من خلال القلب بسبب ورم يسد الصمامات أو بسبب ورم في التأمور يضغط على القلب، فقد يُسبب ذلك انخفاضًا في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوخة والإغماء عند الشخص. قد تتنكس الأورام القلبية، وخاصة الأورام المخاطية وأحيَانًا الأورام الليفية، بحيث تنفصل أجزاء منها وتنتقل عبر مجرى الدَّم (تصبح صمات).قد تَعلق الصمات في الشرايين الصغيرة وتمنع تدفق الدم.يمكن للصمات القلبية التي تتشكل على سطح الأورام، مثل الأورام المخاطية، أن تنفصل عنها وتسد الشرايين.تعتمد ماهية الأَعرَاض الناجمة عن الصمات على المكان الذي تتوجه إليه، وبالتالي العضو المتأثر بانسداد الشرايين.على سبيل المثال، يمكن للصمات التي تسد أحد الشرايين الدماغية أن تؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.

تشخيص أورام القلب التصوير بتخطيط صدى القلب، التصوير المقطعي المحوسب (CT) و/أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) يصعب تشخيص أورام القلب الأوَّلية لأنها غير شائعة نسبيًا ولأن أعراضها تشبه أعراض العديد من الاضطرابات الأخرى.قد يشتبه الأطباء في الإصابة بورم قلبي أساسي عند الأشخاص الذين يعانون من نفخات قلبية، أو إيقاعات قلب غير طبيعية (تُسبب الخفقان، أو الضعف، أو الاغماء)، أو أعراض غير مفسرة لفشل قلبي (تُسبب ضيق التنفس، وتورم الساقين، والإرهاق)، أو حُمَّى غير مفسرة (قد تكون ناجمة عن ورم مخاطي).ويشتبه في أورام القلب النقيلية عندما يشتكي الأشخاص الذين يعانون من سرطانات في أماكن أخرى من أعراض سوء في وظيفة القلب.في كثير من الأحيان، يَجرِي تشخيص أورام القلب عندما يخضع الشخص لاختبار لحالة طبية أخرى، مثل صعوبة التنفُّس. إذا اشتبه الطبيب بوجود ورم قلبي، فغالبًا ما يلجأ إلى تخطيط صدى القلب لتأكيد التَّشخيص.يقوم الطبيب في هذا الإجراء بتمرير مسبار يُصدر أمواجًا فوق صوتية على الصدر، مما يؤدي إلى تشكيل صورة للقلب.عند الحاجة إلى مشهد بزاوية أخرى للقلب، فيمكن تمرير المسبار أسفل الحلق في المريء لتسجيل الإشارات الملتقطة من وراء القلب.ويسمى هذا الإجراء تخطيط صدى القلب عبر المريء. يمكن للتصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أن يوفر معلومات إضافية ويمكن أن يساعد في كثير من الأحيان على التفريق بين الأورام السرطانية وغير السرطانية. وعلى العكس من الأورام في معظم أجزاء الجسم الأخرى، من النادر أن يقوم الأطباء بإجراء خزعة للقلب (أخذ عَيِّنَة من الأنسجة لإلقاء نظرة عليها تحت المجهر).قد تكون خزعة القلب خطيرة اعتمادًا على موقع الورم، ويمكن للأطباء عادة التفريق بين أورام القلب الحميدة والسرطانية عن طريق نتائج اختبارات التصوير.

علاج أورام القلب الاستئصال الجراحي لأورام القلب غير السرطانية (الحميدة)

في بعض الأحيان المُعالجة الكِيميائيَّة أو الشعاعية للأشخاص الذين يعانون من أورام القلب السرطانية أورام القلب غير السرطانية (الحميدة) يمكن اللجوء إلى الاستئصال الجراحي للورم القلبي الأساسي غير السرطاني إذا كان مفردًا وصغيرًا، ممَّا يؤدِّي عادة إلى شفاء الحالة.إذا كان الورم الرئيسي غير السرطاني الكبير يقلل من تدفق الدَّم من خلال القلب بشكل واضح، فقد يؤدي الاستئصال الجراحي لجزء الورم الذي لا ينمو في جدار القلب إلى تحسين وظيفة القلب.ولكن، إذا أصاب الورم جزءًا كبيرًا من جدار القلب، فقد تكون العملية الجراحية مستحيلة. تتراجع الأورام العضلية المخططة بدون مُعالَجَة لدى معظم حديثي الولادة المصابين بها، وعادةً ما لا تتطلب علاجًا. يمكن استئصال الورم الليفي الذي لا يؤثِّر في الجدار بين البطينين بنجاح عند حديثي الولادة والأطفال.عادةً ما تؤثر الأورام التي تصيب هذا الجدار على نظام التوصيل الكهربائي في القلب ولا يمكن استئصالها جراحيًا.عادةً ما يموت الأطفال الذين يعانون من هذا النوع من الأورام في سن مبكرة بسبب اضطراب نظم القلب.إذا كان الورم الليفي كبيرًا، وأعاق تدفق الدم، وتمدد باتجاه الأنسجة المحيطة به، فقد تستدعي الحالة إجراء زرع للقلب. من النادر جدًا أن تَجرِي زراعة القلب عند الأطفال أو البالغين، وعادة ما يستطب هذه الإجراء فقط عند الأشخاص المصابين بأورام غير سرطانية.

أورام القلب السرطانية من غير الممكن استئصال الأورام السرطانية الأوَّلية في القلب جراحيًا، وعادة ما تكون قاتلة.تُستخدم المُعالجة الكِيميائيَّة أو الشعاعيَّة أحيانًا لإبطاء تفاقم المرض.تعتمد مُعالَجَة السرطانات النقيلية على الجهاز الذي انتقلت منه إلى القلب، ويمكن أن تشمل المُعالجة الكِيميائيَّة.