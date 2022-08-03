لا يمكن للشخص أن يفقدَ الوعي إلا إذا كان هناك اضطراب عام في وظيفة الدماغ.ويحدث هذا الاضطراب عادةً بسبب انخفاض تدفق الدَّم الكُلي إلى الدماغ.ولكن، في بعض الأحيان، يكون تدفق الدَّم كافيًا، غير أنَّه لا يحتوي على كمية كافية من الأكسجين أو الغلُوكُوز (سكر الدم)، والتي يحتاجها الدماغ ليقوم بوظيفته.

ويُمكن أن ينخفضَ تدفق الدَّم إلى الدماغ بعدَّة طرائق.يكون السبب في معظم الأحيان شيئًا ما يتداخل مع عودة الدَّم الطبيعي إلى القلب (وبذلك يقلِّل من تدفق الدَّم من القلب).وفي أحيانٍ أقلّ، يكون السببُ اضطرابًا يتداخل مع ضخ الدَّم (اضطراب في القلب عادةً).وعلى الرغم من أنَّ السكتات الدماغية تقلِّل من تدفق الدَّم إلى الدماغ، إلا أنها تقلِّل من التدفُّق إلى جزء من الدماغ فقط.وبذلك، فإن السكتات الدماغية نادرًا ما تسبب الإغماء، باستثناء السكتات الدماغية القليلة التي تشمل ذلك الجزء من الدماغ الذي يحافظ على الوعي.

تتضمَّن الأَسبَاب الأكثر شيوعًا للإغماء ما يلي:

الانفعال القوية(مثل الخَوف، أو الألم، أو مشهد الدم)

السُّعال أو الاجهاد عندَ التبرز أو التبوُّل

الوقوف لفترات طَويلة

الوقوف فجأةً

الحمل

استِخدام بعض الأدوية

مجهول السبب أو غامض (بمعنى أنه لا يمكن تحديدُ السبب)

تسبِّب هذه الأسبابُ الشائعة الإغماء فقط عندما يقف الأشخاص دائمًا تقريبًا.عندما يسقط الأشخاص، يزداد تدفقُ الدَّم إلى الدماغ، وسرعان ما يستعيد الأشخاص الوعي، على الرغم من أنّه قد لا يشعر الأشخاص بأنهم طبيعيُّون تمامًا، من بضع دقائق لبضع ساعات.قد يشعر بعضُ الأشخاص بالتّعب أو الإرهاق لعدة سَاعات.ولا تميل هذه الأسبابُ إلى أن تكون خطيرة، ما لم يُصَب الأشخاص عند السقوط.

وتنطوي معظمُ هذه الأسباب على انخفاض في عودة الدَّم إلى القلب.يمكن للانفعال القوي (وخاصة التي يسبِّبه مشهد الدم) أو الألم الشديد أن يقوما بتنشيط العصب المبهم vagus nerve.وتنشيط العصب المبهم يوسِّع الأوعية الدموية، ويحد من عودة الدَّم إلى القلب، ويبطئ معدَّل ضرباته.وكلُّ من هذه العوامل تسبِّب الدوخة، والإغماء أحيَانًا (ويسمَّى ذلك إغماء الوعائي المبهمي vasovagal syncope أو الإغماء العصبي القلبي المنشأ neurocardiogenic syncope).

ويزيد الإجهادُ أو الكبس أو الشدّ في أثناء التغوُّط أو التبوُّل أو السُعال من الضغط في الصدر؛ويمكن أن تنشّط زيادة الضغط في الصدر العصبَ المبهم، وتقلِّل من عودة الدَّم إلى القلب أيضًا، وهذان اثنان من العوامل التي قد تسبِّب الإغماء.

قد يحدث الإغماءُ لدى الأشخاص الأصحاء عندما يقفون لفترة طويلة (يحدث بشكل أكثر شُيُوعًا عند الجنود، وهي ظاهرة تسمِّى إغماء الاستعراض العسكري parade ground syncope)، لأنه يجب أن تكون عضلات الساقين نشطة لتساعد على عودة الدَّم إلى القلب.

ويمكن أن يؤدي الجلوسُ أو الوقوف بسرعة كبيرة جدًّا إلى الإغماء، لأن التغيُّرَ في الوضعيَّة يؤدي إلى تجمع الدَّم في الساقين، ممَّا يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم.ويزيد الجسمُ بسرعة عادةً من معدَّل ضربات القلب ويُضيِّق الأوعية الدموية للحفاظ على ضغط الدَّم.وإذا كان الجسم لا يعوِّض بهذه الطرائق، فإنَّ حدوث الدوخة يكون شائعًا، كما يحدث الإغماء في حالاتٍ نادرة.قد تتداخل بعضُ الاضطرابات الدماغية واضطرابات الحبل الشوكي، والراحة في السرير لفترة طويلة، وبعض الأدوية (وخاصة تلك المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم) مع هذه المُعاوضة، وتؤدي إلى الإغماء عند الوقوف.

وقد تؤدي التغيرات الهرمونية في بداية الحمل إلى الإغماء أحيانًا.

يسبِّب نقص سكَّر الدَّم في البداية التَّخليط الذهنِي، والدوخة، والرعاش، وأعراضًا أخرى؛ ولكن إذا كان نقص السكر في الدَّم شَديدًا أو لفترات طويلة، يمكن أن يتسبَّب في فقدان الأشخاص لوعيهم.وبما أنَّ هذه الأَعرَاضَ الأخرى تحدث قبل الإغماء عادةً، يشعر بعضُ الأشخاص الذين يعانون من نقص السكر في الدَّم بتحذيرات عادةً قبل أن يحدث الإغماء.ويكون سبب نقص السكر في الدَّم هو استخدام أدوية مرض السكري عادةً، وخاصةً الأنسولين.ونادرًا ما يكون لدى الأشخاص ورمٌ يفرز الأنسولين.

تشتمل الأسبابُ الأقل شُيُوعًا ولكنها الأكثر خطورة على التالي:

اضطرابات صمامات القلب (الصِّمام الأبهري هو الأكثر شيوعًا)

معدل ضربات القلب السريع جدًّا أو البطيء جدًا

انسداد أحد الشرايين المتجهة إلى الرئتين، بسبب جلطة دموية (انصمام رئوي)

النوبات القَلبية أو غيرها من اضطرابات عضلة القلب

يمكن لاضطرابات صمامات القلب أن تمنع الدَّم من مغادرة القلب؛وقد لا يمنح معدلُ ضربات القلب السريع جدًّا القلبَ ما يكفي من الوقت لإعادة امتلائه بالدم، لذلك يضخ دمًا أقلّ.كما قد لا يضخّ القلب في حالة بطء ضرباته الشديد كميةً كافية من الدم.وقد تمنع جلطات الدَّم في الرئتين القلب من ضخّ ما يكفي من الدم.نادرًا ما يحدث الإغماء لدى الأشخاص الذين يعانون من نوبة قلبية (وهذا أكثر شُيُوعًا لدى كبار السنّ).ويمكن أن تتسبَّب اضطرابات عضلة القلب الأخرى غير الشائعة (والتي تُسمى اعتلات العضلة القلبيَّة) بالإغماء، وخاصَّة في أثناء ممارسة الرياضة، ويحدث ذلك بسبب ضربات القلب غير الطبيعية عادةً.

على الرغم من أن معظم السكتات الدماغية لا تسبب الإغماء، قد تسبب السكتة الدماغية أو هجمات نقص التروية العابرة (TIA) التي تشمل بعض الأوعية الدموية في قاعدة الدماغ (السكتة الدماغية للدوران الخلفي) الإغماء.وبالمثل، يسبِّب الصداع النصفي الذي يشمل هذه الأوعية الدموية الإغماء أحيانًا.