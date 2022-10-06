مقدمة حول المشاكل السنية الطارئة

تتطلب بعض مشاكل الأسنان معالجة سريعة لتخفيف الألم وتقليل الأضرار التي تلحق بالنسج الفموية.وتشمل هذه المشاكل الطارئة للأسنان كلاً من:

يمكن تسكين معظم آلام الأسنان بتناول الأسيتامينوفين (الباراسيتامول) أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (مثل الإيبوبروفين) عن طريق الفم.ولتسكين الآلام الشديدة، قد يتطلب الأمر تناول أحد المسكنات السابقة بالإشتراك مع مسكن مركزي لا يمكن صرفه بدون وصفة طبية، مثل الكودئين أو الهيدروكودون أو الأوكسي كودون.ولتسكين الآلام الناجمة عن العمليات الجراحية، يمكن للأشخاص تناول الإيبوبروفين والأسيتامينوفين بالتناوب بمعدل جرعة واحدة من أحد الدوائين كل 3 ساعات، وذلك لفترة قصيرة من الزمن.

ولعلاج حالات العدوى الناجمة عن اضطرابات الأسنان، يمكن لأطباء الأسنان وصف أحد المضادات الحيوية، مثل البنسلين، أو الأموكسيسيلين، أو الأيزيثرومايسين، أو الكليندامايسين.

كما يمكن وصف المضادات الحيوية للأشخاص المصابين بحالات قلبية محددة وبعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي ولديهم مفاصل اصطناعية، وذلك للوقاية من عدوى القلب (التهاب شغاف القلب) أو عدوى المَفصِل التي قد تنجم عن بعض الإجراءات العلاجية الباضعة.