تبدل لون اللسان والتغيرات الأخرى

من الممكن أن يتبدل لون حليمات اللسان (البروزات الصغيرة المستديرة) إذا كان الشخص يدخن التبغ أو يمضغه، أو يتناول أطعمة أو فيتامينات محددة، أو إذا تكاثرت بكتيريا ملونة على لسانه.

قد يأخذ الجزء العلوي من اللسان لوناً أسود إذا كان الشخص يتناول أحد مستحضرات البزموت المستخدمة في علاج الاضطرابات المَعديّة.يمكن إزالة هذا التلون عن طريق تنظيف اللسان بفرشاة الأسنان أو كشطه بمكشطة اللسان.

يمكن للتغير اللوني الصغير المائل إلى الأزرق والأسود على الجانب السفلي من اللسان أن يكون وشمًا ناجمًا عن تفتت جزء من حشوة أملغم سني تحتوي على الفضة وانحشرت في اللسان.

قد تنجم الإصابة بشحوب ونعومة اللسان عن فقر الدم بعوز الحديد أو فقر الدم الوبيل pernicious anemia، والذي ينجم عن عوز الفيتامين B12.

قد يكون اللسان الأحمر كالفراولة أول علامة على الحمى القرمزية، أو قد يكون عند الأطفال علامة على داء كاواساكي أو المُتلازمة الالتهابية متعددة الأجهزة عند الأطفال (MIS-C)، وهي من المضاعفات غير الشائعة لكوفيد-19.

قد يشير اللسان الأحمر الأملس والشعور بألم في الفم إلى الإصابة بالتهاب معمم في اللسان glossitis بسبب داء البِلّاغرة pellagra، وهو شكل من أشكال سوء التغذية الناجم عن عوز فيتامين النياسين (فيتامين B3) في الطعام.