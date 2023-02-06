لمحة عامة عن اضطرابات الأسنان

يُعد الألم الذي يؤثر في سن واحدة (ألم سنّي)العَرَض الأكثر شيوعًا وأهمية لاضطرابات ومشاكل الأسنان.قد يكون السن مؤلماً طوال الوقت أو في حالاتٍ معينة فقط، كما هي الحال عند المضغ أو عند القرع على السن بأداة معدنية.يشير وجود الألم في الأسنان إلى الإصابة بنخور سنية أو أمراض لثوية.ولكن، قد ينجم الألم أيضًا عن انكشاف جذور الأسنان، أو عند المضغ بقوة أو عند سحل الأسنان (صرير الأسنان)، أو عند الإصابة بكسر سني.يمكن لاحتقان الجيوب أن يترك أعراضًا مشابهة لأعراض آلام الأسنان العلوية.

يمكن لتقلقل الأسنان أن يكون عرضاً لأمراض اللثة أو صرير الأسنان.وصرير الأسنان هو حالة يحدث فيها سحل أو طحن للأسنان بشكل متكرر، وخاصةً في أثناء النوم (لا إرادياً)، كما قد يحدث في أثناء النهار أيضًا.ينبغي على المرضى المصابين بحالات صرير سني أن ينتبهوا لعدم سحل أو طحن الأسنان في أثناء النهار.قد يؤدي الصرير إلى انسحال الأسنان.والانسحال السني هو ضياع نسيجي في السطوح الطاحنة للأسنان.كما قد ينجم الانسحال السني عن مضغ أطعمة خشنة أو مضغ التبغ، وقد ينجم أيضًا عن التقدم في السن.يمكن للانسحال السني أن يجعل المضغ أقل فعالية.

يمكن للشذوذات الشكلية في الأسنان أن تنجم عن اضطرابات وراثية، أواضطرابات هُرمونِيَّة، أو الإصابة بعدوى قبل بزوغ الأسنان.قد تنجم الشذوذات الشكلية في الأسنان عن كسور الأسنان أو تشظيها بسبب رض أو صدمة على السن.

الشذوذات اللونية في الأسنان هي حالة مختلفة عن زيادة دكنة الأسنان أو اصفرارها، والتي تنجم عن التقدم في السن أو تناول مواد قد تصبغ الأسنان مثل القهوة أو الشاي أو تدخين السجائر.قد يشير تحول السن إلى اللون الرمادي إلى الإصابة بعدوى قديمة في السن، أدت إلى تأذي اللب السني بشكل كبير ومن ثم تموته.وقد يحدث الشيء ذاته عندما يحل السن الدائم محل سن مؤقت عند الطفل.أما التصبغ الدائم في الأسنان فقد يحدث إذا تناول الطفل دواء التتراسيكلين قبل عمر 9 سنوات أو إذا تناولت أمه دواء التتراسيكلين خلال النصف الثاني من الحمل.قد يؤدي استهلاك كميات زائدة من الفلورايد خلال مرحلة الطفولة إلى تصبّغ السطح الخارجي للسن (الميناء).

قد تنجم التشوهات في ميناء الأسنان عن اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات غير كافية من الفيتامين D، كما هي الحال في كساح الأطفال.قد تنجم التشوهات في ميناء الأسنان أيضًا عن عدوى في الطفولة (مثل الحصبة أو جدري الماء) حدثت في أثناء تشكل الأسنان الدائمة.كما قد تنجم تلك التشوهات عن الارتجاع المعدي المريئي أو التقيؤ المتكرر، كما يحدث في سياق القهم العصبي bulimia nervosa، إذ يؤدي ذلك إلى تآكل سطوح الأسنان بسبب الأحماض المعدية الواصلة إلى الفم.كما يمكن للسباحين الذين يمضون أوقاتاً طويلة في أحواض السباحة التي تحتوي مستوياتٍ عالية من الكلور أن يتعرضوا لخسارة ميناء الأسنان، وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون بكثرة مع المواد الحمضية.يؤدي الإفراط في استهلاك الفلورايد (التسمم الفلوري) خلال مرحلة الطفولة إلى تصبغ طبقة ميناء الأسنان.إن تأذي ميناء السن يسمح للبكتيريا لغزو الأسنان بسهولة أكبر والتسبب بنخور سنية.