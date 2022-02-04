الناميات الفموية

هناك العديد من أنواع الناميات غير السرطانية التي قد تحدث داخل الفم وفي محيطه.في حال ظهور كتلة دائمة أو منطقة مرتفعة على اللثة، فينبغي استشارة طبيب أسنان لكي يقوم بفحصها.يمكن أن تنجم هذه الكتل عن خراجات لثوية أو سنية أو بسبب يكون سبب هذا الكتلة بسبب الصمغ أو خراج الأسنان أو عن طريق تخريش النسج اللثوية.ولكن، وبما أن الناميات غير المَألوفَة داخل الفم أو في محيطه قد تكون سرطانية، فينبغي فحص تلك الناميات من قبل طبيب أو طبيب أسنان دون أي تأخير.

من الشائع نسبيًا مشاهدة ناميات غير سرطانية ناجمة عن التخريش، وعند الضرورة يمكن استئصالها جِراحيًا.تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 10-40٪ من الناميات غير السرطانية على اللثة تنكس بعد الاستئصال في حال بقي العامل الُمخرّش قائماً.ويمكن في بعض الأحيان لمثل هذا التخريش، وخاصة إن استمر لفترة طويلة من الزمن، أن يؤدي إلى تبدلات ما قبل سرطانية.

يمكن أن تُصيب العدوى بالثآليل العادية الفم إذا اعتاد الشخص على مص أحد أصابعه المصابة بثؤلول.كما يمكن للعديد من أنواع الثآليل التي تنجم أيضًا عن فيروس الورم الحليمي البشري -الثآليل التناسلية- أن تُصيب الفم من خلال ممارسة الجنس الفموي.من بين الطرق العديدة المستخدمة لإزالة الثآليل، يُعد الاستئصال الجراحي الطريقة المفضلة للثآليل الفموية (انظر الثآليل: المُعالجة).

السلاق هو عدوى بالخميرة في المناطق الرطبة من الجلد وغيرها من المناطق الرطبة (مثل الفم والمهبل).في الفم، غالبًا ما تظهر على شكل بقع بيضاء تشبه الجبنة.يلتصق السلاق بقوة بالغشاء المخاطي، وعند محاولة إزالته فإنه يترك خلفه رقعة حمراء اللون.يُعد السلاق من الحالات الشائعة عند الأشخاص الذين يعانون من السكّري أو أمراض المناعة الذاتية، أو عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية كابتة للمناعة، أو عند الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية.

الناتئ المستدير هو نتوء مستدير بطيء النمو للعظم يتشكل في منتصف سقف الفم (الحيد الحنكي)، أو على جانب الفك السفلي بمواجهة اللسان (الحيد الفكي السفلي).يُعد الناتئ المستدير من الحالات الشائعة وغير الضارة.حتى وإن كان الناتئ ذو حجمٍ كبير، فمن الممكن تركه دون علاج ما لم يؤثر في عملية المضغ أو يتعرض إلى الكشط المتكرر عند تناول الطعام، ففي تلك الحالة يكون من الضروري تغطيته بتعويض متحرك.يمكن أن يشير ظهور عدة ناميات عظمية، وخاصة على امتداد زاوية الفك السفلي، إلى الإصابة بمتلازمة غارندر، وهي اضطراب وراثي يُصيب السبيل الهضمي ويُعاني فيه الشخص من وجود العديد من الناميات اللحمية في القولون والتي غالبًا ما تتحول لتصبح سرطانية.

الأورام الشائكة المتقرنة هي ناميات تتشكل على الشفاه وغيرها من المناطق المعرضة لأشعة الشمس، مثل الوجه والساعدين واليدين.وعادة ما يصل الورم المتقرن إلى حجمه الكامل (الذي يتراوح بين 1 سم إلى 3 سم أو أكثر) في غضون شهر أو شهرين، ثم يبدأ بالتقلص بعد بضعة أشهر أخرى، أو يختفي من تلقاء نفسه دون علاج.كان الأطباء فيما مضى يعدّون جميع الأورام المتقرنة الشائكة غير سرطانية، إلا أن النظرة تغيرت إليها الآن، فأصبحوا يعدّون الأورام التي تنمو ببطء أو لا يتراجع حجمها على أنها أورام سرطانية، ومن الأفضل استئصالها.

تسبب العديد من أنواع الكيسات (سواءً الفارغة، أو الممتلئة بالسوائل) ألمًا وتورماً في الفك.كثيراً ما تظهر تلك الكيسات بجوار أضراس العقل المنطمرة، وقد تؤدي إلى امتصاص وتخرب واسع في عظم الفك في حال تمددت وازداد حجمها.وتتعرض أنواع مُحددة من الكيسات إلى النكس بعد الاستئصال الجراحي.كما يمكن لأنواع مختلفة من الكيسات أن تتطور في قاع الفم.يمكن في العديد من الحالات استئصال الكيسات جِراحيًا لأنها تجعل البلع مُزعِج أو لأنها تسيء إلى جمال الفم.يحدث النوع الأكثر شيوعًا من الكيسات في الشفة، ويُطلق عليه اسم الكيس الاحتباسي المخاطي.غالبًا ما ينجم هذا الكيس عن العض بطريق الخطأ على الشفة (السفلية)، وانسداد إحدى الغدد اللعابية الصغيرة التي تصب مُفرَزاتها في الفم.تختفي معظم الأكياس المخاطية الاحتباسية في غضون أسبوع أو أسبوعين، ويمكن إزالتها جراحيا إذا سببت الإزعاج للمريض.

الورم السني هو فرط نمو في الخلايا المشكلة للأسنان، يظهر إما مثل سن زائدة أو مشوهة، أو ككتلة كبيرة من النسج السنية.عند ظهور الأورام السنية عند الأطفال فقد تعترض بزوغ الأسنان دونها.أما عند البالغين، فقد تؤدي إلى ازدحام الأسنان وتراكبها.إذا بلغ الورم السني حجمًا كبيرًا، فقد يُسبب تضخم الفك العلوي أو السفلي أيضًا.تُعالج الأورام السنية عادة باستئصالها جِراحيًا.

تكون معظم أورام الغدد اللعابية (75-80% منها) غير سرطانية، وبطيئة النمو، ولا تسبب الألم.وغالبًا ما تظهر مثل كتلة طرية ومفردة ومتحركة تحت البشرة أو تحت بطانة الفم.عندما يكون الورم أجوفاً وممتلئاً بسائل، فغالبًا ما يكون صلباً.والنوع الاكثر شُيُوعًا من أورام الغدد اللعابية هو الورم المختلط أو الورم الغدي متعدد الأشكال، ويحدث غالبًا عند النساء اللواتي تزيد أعمارهنّ عن 40 عامًا.يمكن لهذا النوع من الأورام أن يتحول إلى التسرطن، ويُعالج بالاستئصال الجراحي.من غير الشائع أن تنكس هذه الأورام، إلا في حالة عدم استئصالها بشكل كامل.ويجري استئصال أنواع أخرى من الأورام غير السرطانية عن طريق الجراحة، إلا أنها تكون أقل عرضة للتسرطن أو النكس بعد الاستئصال.