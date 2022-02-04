يمكن للناميات أن تظهر في أي نوع من الأنسجة داخل الفم وحوله، بما في ذلك الأنسجة الضامة والعظام والعضلات والأعصاب.غالبًا ما تظهر الناميات على
الشفاه
جانبي اللسان
قاع الفم
الجزء الخلفي من سقف الفم (الحنك الرخو)
يمكن لبعض الناميات أن تُسبب الألم أو التهيج.
أسباب الناميات الفموية
يمكن للناميات الفموية أن تكون
غير سرطانية (حميدة)
قبل سرطانية (خلل تنسج)
سرطانية (خبيثة)
إن معظم الناميات الفموية تكون غير سرطانية.
الناميات الفموية غير السرطانية
هناك العديد من أنواع الناميات غير السرطانية التي قد تحدث داخل الفم وفي محيطه.في حال ظهور كتلة دائمة أو منطقة مرتفعة على اللثة، فينبغي استشارة طبيب أسنان لكي يقوم بفحصها.يمكن أن تنجم هذه الكتل عن خراجات لثوية أو سنية أو بسبب يكون سبب هذا الكتلة بسبب الصمغ أو خراج الأسنان أو عن طريق تخريش النسج اللثوية.ولكن، وبما أن الناميات غير المَألوفَة داخل الفم أو في محيطه قد تكون سرطانية، فينبغي فحص تلك الناميات من قبل طبيب أو طبيب أسنان دون أي تأخير.
من الشائع نسبيًا مشاهدة ناميات غير سرطانية ناجمة عن التخريش، وعند الضرورة يمكن استئصالها جِراحيًا.تشير الإحصائيات إلى أن ما نسبته 10-40٪ من الناميات غير السرطانية على اللثة تنكس بعد الاستئصال في حال بقي العامل الُمخرّش قائماً.ويمكن في بعض الأحيان لمثل هذا التخريش، وخاصة إن استمر لفترة طويلة من الزمن، أن يؤدي إلى تبدلات ما قبل سرطانية.
يمكن أن تُصيب العدوى بالثآليل العادية الفم إذا اعتاد الشخص على مص أحد أصابعه المصابة بثؤلول.كما يمكن للعديد من أنواع الثآليل التي تنجم أيضًا عن فيروس الورم الحليمي البشري -الثآليل التناسلية- أن تُصيب الفم من خلال ممارسة الجنس الفموي.من بين الطرق العديدة المستخدمة لإزالة الثآليل، يُعد الاستئصال الجراحي الطريقة المفضلة للثآليل الفموية (انظر الثآليل: المُعالجة).
السلاق هو عدوى بالخميرة في المناطق الرطبة من الجلد وغيرها من المناطق الرطبة (مثل الفم والمهبل).في الفم، غالبًا ما تظهر على شكل بقع بيضاء تشبه الجبنة.يلتصق السلاق بقوة بالغشاء المخاطي، وعند محاولة إزالته فإنه يترك خلفه رقعة حمراء اللون.يُعد السلاق من الحالات الشائعة عند الأشخاص الذين يعانون من السكّري أو أمراض المناعة الذاتية، أو عند الأشخاص الذين يتناولون أدوية كابتة للمناعة، أو عند الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية.
الناتئ المستدير هو نتوء مستدير بطيء النمو للعظم يتشكل في منتصف سقف الفم (الحيد الحنكي)، أو على جانب الفك السفلي بمواجهة اللسان (الحيد الفكي السفلي).يُعد الناتئ المستدير من الحالات الشائعة وغير الضارة.حتى وإن كان الناتئ ذو حجمٍ كبير، فمن الممكن تركه دون علاج ما لم يؤثر في عملية المضغ أو يتعرض إلى الكشط المتكرر عند تناول الطعام، ففي تلك الحالة يكون من الضروري تغطيته بتعويض متحرك.يمكن أن يشير ظهور عدة ناميات عظمية، وخاصة على امتداد زاوية الفك السفلي، إلى الإصابة بمتلازمة غارندر، وهي اضطراب وراثي يُصيب السبيل الهضمي ويُعاني فيه الشخص من وجود العديد من الناميات اللحمية في القولون والتي غالبًا ما تتحول لتصبح سرطانية.
الأورام الشائكة المتقرنة هي ناميات تتشكل على الشفاه وغيرها من المناطق المعرضة لأشعة الشمس، مثل الوجه والساعدين واليدين.وعادة ما يصل الورم المتقرن إلى حجمه الكامل (الذي يتراوح بين 1 سم إلى 3 سم أو أكثر) في غضون شهر أو شهرين، ثم يبدأ بالتقلص بعد بضعة أشهر أخرى، أو يختفي من تلقاء نفسه دون علاج.كان الأطباء فيما مضى يعدّون جميع الأورام المتقرنة الشائكة غير سرطانية، إلا أن النظرة تغيرت إليها الآن، فأصبحوا يعدّون الأورام التي تنمو ببطء أو لا يتراجع حجمها على أنها أورام سرطانية، ومن الأفضل استئصالها.
تسبب العديد من أنواع الكيسات (سواءً الفارغة، أو الممتلئة بالسوائل) ألمًا وتورماً في الفك.كثيراً ما تظهر تلك الكيسات بجوار أضراس العقل المنطمرة، وقد تؤدي إلى امتصاص وتخرب واسع في عظم الفك في حال تمددت وازداد حجمها.وتتعرض أنواع مُحددة من الكيسات إلى النكس بعد الاستئصال الجراحي.كما يمكن لأنواع مختلفة من الكيسات أن تتطور في قاع الفم.يمكن في العديد من الحالات استئصال الكيسات جِراحيًا لأنها تجعل البلع مُزعِج أو لأنها تسيء إلى جمال الفم.يحدث النوع الأكثر شيوعًا من الكيسات في الشفة، ويُطلق عليه اسم الكيس الاحتباسي المخاطي.غالبًا ما ينجم هذا الكيس عن العض بطريق الخطأ على الشفة (السفلية)، وانسداد إحدى الغدد اللعابية الصغيرة التي تصب مُفرَزاتها في الفم.تختفي معظم الأكياس المخاطية الاحتباسية في غضون أسبوع أو أسبوعين، ويمكن إزالتها جراحيا إذا سببت الإزعاج للمريض.
الورم السني هو فرط نمو في الخلايا المشكلة للأسنان، يظهر إما مثل سن زائدة أو مشوهة، أو ككتلة كبيرة من النسج السنية.عند ظهور الأورام السنية عند الأطفال فقد تعترض بزوغ الأسنان دونها.أما عند البالغين، فقد تؤدي إلى ازدحام الأسنان وتراكبها.إذا بلغ الورم السني حجمًا كبيرًا، فقد يُسبب تضخم الفك العلوي أو السفلي أيضًا.تُعالج الأورام السنية عادة باستئصالها جِراحيًا.
تكون معظم أورام الغدد اللعابية (75-80% منها) غير سرطانية، وبطيئة النمو، ولا تسبب الألم.وغالبًا ما تظهر مثل كتلة طرية ومفردة ومتحركة تحت البشرة أو تحت بطانة الفم.عندما يكون الورم أجوفاً وممتلئاً بسائل، فغالبًا ما يكون صلباً.والنوع الاكثر شُيُوعًا من أورام الغدد اللعابية هو الورم المختلط أو الورم الغدي متعدد الأشكال، ويحدث غالبًا عند النساء اللواتي تزيد أعمارهنّ عن 40 عامًا.يمكن لهذا النوع من الأورام أن يتحول إلى التسرطن، ويُعالج بالاستئصال الجراحي.من غير الشائع أن تنكس هذه الأورام، إلا في حالة عدم استئصالها بشكل كامل.ويجري استئصال أنواع أخرى من الأورام غير السرطانية عن طريق الجراحة، إلا أنها تكون أقل عرضة للتسرطن أو النكس بعد الاستئصال.
ينجم النمو الفموي الموضح هنا ، والذي يُسمَّى الورم الليفي ، عن التهيُّج المزمن.وفي هذه الحالة ، يتشكَّل كنتيجةٍ للفرك المستمر بسبب دعامات تقويم الأسنان.
DR P.MARAZZIN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة نامية مستديرة تُشبه القرحة على الجفن السفلي للعين.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة ثؤلولاً ناجمًا عن نوع من فيروس الورم الحليمي البشري الذي يُسبب الثآليل التناسلية عادةً.
CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBBRARY
تُعد الكتلة العظمية الصلبة التي تظهر على خط الوسط لسقف الفم (الحنك الصلب) شائعة وتسمَّى الحيد الحنكي.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
ينجم النمو الفموي الموضح هنا ، والذي يُسمَّى الورم الليفي ، عن التهيُّج المزمن.وفي هذه الحالة ، يتشكَّل كنتيجةٍ للفرك المستمر بسبب دعامات تقويم الأسنان.
DR P.MARAZZIN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة نامية مستديرة تُشبه القرحة على الجفن السفلي للعين.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة ثؤلولاً ناجمًا عن نوع من فيروس الورم الحليمي البشري الذي يُسبب الثآليل التناسلية عادةً.
CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBBRARY
تُعد الكتلة العظمية الصلبة التي تظهر على خط الوسط لسقف الفم (الحنك الصلب) شائعة وتسمَّى الحيد الحنكي.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
الآفات قبل السرطانية في الفم
هي المناطق البيضاء أو الحمراء أو المختلطة من كلا اللونين والتي لا يمكن إزالتها بالمسح عليها، وتستمر لأكثر من أسبوعين، ولا يمكن تحديد ماهيتها بدقة كما هي الحال في الأورام السرطانية الأخرى.تشترك الآفات قبل السرطانية مع الآفات السرطانية بنفس عوامل الخطر. ويمكن للتبدلات قبل السرطانية أن تتحول إلى سرطانية في حال عدم ازالتها.
الطلاوة هي بقعة بيضاء مسطحة يمكن أن تتطور على بطانة الفم كنتيجة للتخريش المزمن.تبدو البقعة المخرشة بلون أبيض بسبب وجود طبقة سميكة من الكيراتين، وهي نفس المادة التي تغطي الجلد وعادة ما تكون أقل تواجداً في بطانة الفم.
Photo provided by Jonathan A.Ship, DMD.
الطلاوة الحمراء أو التنسج الأحمر، هو تآكل أحمر اللون ومسطح ينجم عن ترقق بطانة الفم.تبدو هذه الآفة بلون أحمر لأن الشعيرات الدموية الباطنة تُصبح أكثر وضوحاً.تُعد الطلاوة الحمراء نذير إصابةٍ بالسرطان أكثر من الطلاوة البيضاء.
Image provided by Jonathan A.Ship, DMD.
كما يمكن للمناطق المختلطة البيضاء والحمراء أن تحتوي على كلٍ من الطلاوة البيضاء والطلاوة الحمراء، وقد تصبح سرطانية مع مرور الوقت.
سرطان الفم
يواجه الأشخاص الذين يستخدمون التبغ أو الكحول أو كليهما خطراً يزيد بحوالي 15 ضعفاً للإصابة بسرطان الفم.أما بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون التبع أو يمضغونه، فكثيراً ما يتعرض باطن الخد لديهم للإصابة بسرطان الفم.أما في الحالة العادية فإن المواقع الأكثر شيوعًا للإصابة بسرطان الفم هي جانبي اللسان، وقاع الفم، والحلق.عادةً ما تحدث السرطانات الناجمة عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري، وخاصة النوع 16، والذي عادةً ما يصيب مؤخرة الحلق، وقاعدة اللسان، واللوزتين.أصبحت عدوى فيروس الورم الحليمي البشري اليوم السبب الأكثر شُيُوعًا للسرطان في هذه المواقع بالمقارنة مع التبغ.ويمكن في حالات نادرة أن يكون السرطان الموجود في منطقة الفم منتشراً من مكان آخر من الجسم، مثل الرئتين أو الصدر أو البروستات.
يتباين مظهر السرطان الفموي بشكل كبير بين المرضى، إلا أنه يُشبه بشكل عام الآفات قبل السرطانية، (على سبيل المثال، قد يأخذ شكل مناطق بيضاء أو حمراء أو مختلطة من كلا اللونين ولا يمكن كشطها بسهولة).
تقييم الناميات الفموية
يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقع ما الذي سيحصل في أثناء عملية الفحص والتقييم.
العَلامات التحذيريَّة
يمكن لبعض الأَعرَاض والعلامات أن تكون مدعاةً للقلق.وتشتمل على
نقص الوَزن
ظهور تورم صلب في الرقبة
قرحة في الحلق لا تزول
صعوبة البلع
متى ينبغي زيارة الطبيب
ينبغي على المرضى الذين يعانون من ظهور آفة فموية لم تتلاشى من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو اثنين، زيارة الطبيب أو طبيب الأسنان عندما تسنح الفرصة لذلك.يُشير وجود العلامات التحذيرية إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، ويجب على الأشخاص الذين تظهر لديهم علامات التحذير (خاصة أولئك الذين يستخدمون التبغ) عدم تأجيل خضوعهم للتقييم.
وذلك لأن سرطان الفم قلّما يُسبب أعراضًا مبكرة، وبالتالي من المهم أن يكون الأشخاص فحص سنوي للفم.يمكن إجراء هذا الفحص خلال فحص الأسنان السنوي.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن نتائج الفَحص السَّريري ومراجعة التاريخ الطبي للمريض أن تساعد الطبيب على اقتراح سبب الآفة الفموية.
كما يمكن للطبيب سؤال الشخص عن تاريخ بداية ظهور الآفة، وما إذا كانت مؤلمة أو لا، وما إذا الشخص قد تعرض لأيّة إصابة في مكان الآفة (مثل عض الخد أو جرح المنقطة بحافة حادة للسن، أو أذية بسبب تعويض سني ذي حواف غير متقنة).كما يمكن للطبيب أن يسأل عن الأمور التالية:
مقدار الاستهلاك اليومي من الكحول أو التبغ، وتاريخ بداية الإدمان على استهلاكهما
وجود عوامل خطر للإصابة بالسُلاق (الناجم عن الفطريات Candida albicans)، واستخدام المضادَّات الحيوية، وتاريخ الإصابة بالسكّري، وتاريخ عدوى فيروس العوز المناعي البشري
ما إذا كان الشخص قد فقد الوزن أو كان الشعور بالمرض عموماً
عدد المرات التي مارس فيها الشخص الجنس الفموي، وعدد الأشخاص الذين مارس معهم الجنس الفموي
من المفترض أن يركز الطبيب في فحصه السَّريري على الفم والرقبة.يبدأ الطبيب بفحص جميع مناطق الفم والحلق بعناية، بما في ذلك المنطقة تحت اللسان.كما يقوم الطبيب بجسّ جانبي الرقبة بحثاً عن أية عقد لمفية متورمة، وهو ما قد يشير إلى إصابة سرطانية محتملة أو عدوى مزمنة.
الاختبارات
إذا كانت الآفة تُشبه السلاق من الناحية الشكلية، فقد يعمد الطبيب إلى كشط الآفة وفحص الكشاطة تحت المجهر.أما بالنسبة للآفات الأخرى التي تستمر لأكثر من بضعة أسابيع، فمن الأفضل استئصالها جزئياً أو كلياً وفحص الآفة تحت المجهر (خزعة).غالبًا ما تكون الخزعة ضرورية للتحقق من طبيعة الآفة، ومعرفة ما إذا كانت سرطانية أم لا.
علاج الناميات الفموية
يعتمد علاج الآفات الفموية على سببها
يختلف العلاج بحسب السبب، أو التأثيرات التجميلية أو الأعراض الأخرى، وإمكانية التحول السرطاني للنمو.
النقاط الرئيسية
تكون معظم الناميات الفموية غير سرطانية.
تُعد الثآليل، وعدوى الخمائر، والرضوض المتكررة (مثل عض الخد أو اللسان، أو التخريش المستمر بحواف الأسنان الحادة) من الأَسبَاب الشائعة للآفات غير السرطانية.
يُعد استهلاك الكحول والتبغ وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري الفموي (HPV) من عوامل الخطر للإصابة بسرطان الفم.
كثيراً ما يوصي الأطباء بإجراء خزعة للآفة وفحصها تحت المجهر بسبب صعوبة التعرف على طبيعة الآفة بالفحص السريري وحده.
للمَزيد من المَعلومات
نورد فيما يلي مصدرًا باللغة الإنجليزية قد يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
MouthHealthy.org: يوفر هذا المصدر العام معلومات عن صحة الفم، بما في ذلك التغذية والإرشادات حول اختيار المنتجات التي تحمل علامة الموافقة من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان.كما يوفر نصائحٌ حول العثور على طبيب أسنان وكيفية وتوقيت زيارته.