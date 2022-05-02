اختبارات اضطرابات العين

بشكل عام، يتضمن تصوير الأوعية حقن صباغ ضمن الأوعية الدموية لجعلها مرئية أكثر في اختبارات التصوير.في تصوير الأوعية الدموية للعين، يُستخدم صباغ يجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا عند فحصها بشكل مباشر أو تصويرها من قبل الطبيب.

يسمح تصوير الأوعية بالفلوريسئين للطبيب بأن يرى الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين بوضوح.يجري حقن مادة صباغية متألقة، تكون مرئيًة في الضوء الأزرق، من خلال أحد أوردة ذراع الشخص.ينتقل الصباغ ضمن المجرى الدَّموي للشخص، حتى يصل إلى الأوعية الدموية لشبكية العين.بعد فترة وجيزة من حقن الصباغ، تؤخذ سلسلة سريعة من الصور الفوتوغرافية لشبكية العين، أو المشيمية choroid، أو القرص البصري، أو القزحية، أو مزيج من ذلك كله.يتألق الصباغ داخل الأوعية الدموية، مما يُبرز الأوعية الدموية.

يُفيد تصوير الأوعية بالفلوريسئين بشكل خاص في تشخيص التنكس البقعي، وانسداد الأوعية الدموية في شبكية العين، واعتلال الشبكية السكّري.كما يُستخدم هذا النوع من تصوير الأوعية أيضًا لتقييم الأشخاص الذين يحتاجون للقيام بإجراءات علاجية بالليزر على شبكية العين.

يسمح تصوير الأوعية بصباغ الإندوسيانين الأخضر للأطباء برؤية الأوعية الدموية في شبكية العين والمشيمية.كما هيَ الحال في تصوير الأوعية بالفلوريسئين، يَجرِي حقن المادة الصباغية المتألقة في الوريد.يقدم هذا النوع من تصوير الأوعية للأطباء المزيد من التفاصيل حول الأوعية الدموية في المشيمية بالمقارنة مع تصوير الأوعية بالفلوريسئين.يستخدم تصوير الأوعية بصباغ الإندوسيانين الأخضر لإظهار التنكس البقعي والكشف عن تطور الأوعية الدموية الجديدة في العين.