تمخرط القرنية (القرنية المخروطية keratoconus) هو اضطراب عيني يحدث فيه تغيّر تدريجي في شكل القرنية (الطبقة الرائقة التي تتوضع أمام القزحية والحدقة)، مما يجعلها تبدو غير منتظمة ومخروطية الشكل، ويؤدي بالتالي إلى تراجع القدرة على الرؤية.

نظرة داخل العين

تبدأ الحالة عادة في عمر يتراوح بين 10 و 25 عامًا.تتأثر كلتا العينان دائمًا، ممَّا يَتسبَّب في تغيرات كبيرة في الرؤية ويتطلب تغييرات متكررة في وصفة النظارات أو العدسات اللاصقة عند كثير من الأشخاص.على الرغم من أن سبب الحالة لا يزال مجهولًا، إلا أن الأشخاص الذين تنطبق عليهم إحدى الصفات التالية يواجهون الخطر الأعلى للإصابة بتمخرط القرنية:

تمخرط القرنية keratoconus نموذج ثلاثيّ الأبعاد