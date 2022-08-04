تمخرط القرنية (القرنية المخروطية keratoconus) هو اضطراب عيني يحدث فيه تغيّر تدريجي في شكل القرنية (الطبقة الرائقة التي تتوضع أمام القزحية والحدقة)، مما يجعلها تبدو غير منتظمة ومخروطية الشكل، ويؤدي بالتالي إلى تراجع القدرة على الرؤية.
نظرة داخل العين
تبدأ الحالة عادة في عمر يتراوح بين 10 و 25 عامًا.تتأثر كلتا العينان دائمًا، ممَّا يَتسبَّب في تغيرات كبيرة في الرؤية ويتطلب تغييرات متكررة في وصفة النظارات أو العدسات اللاصقة عند كثير من الأشخاص.على الرغم من أن سبب الحالة لا يزال مجهولًا، إلا أن الأشخاص الذين تنطبق عليهم إحدى الصفات التالية يواجهون الخطر الأعلى للإصابة بتمخرط القرنية:
وجود فرد آخر في العائلة مصاب بتمخرط القرنية
الميل للإصابة بالعديد من أشكال الحساسية (يُسمّى أحيانًا بالتأتّب atopy)
الميل إلى فرك العينين بقوة
تراخي الجفون
بعض اضطرابات النسيج الضام (مثل مُتلازمة إيلرز-دانلوس، ومُتلازمة مارفان، وتكون العظم الناقص)
الإصابة بـمُتلازمة داون
الاضطرابات الولادية التي تسبب ضعف الرؤية (على سبيل المثال، كُمنة ليبر الخلقية Leber congenital amaurosis، واعتلال الشبكية عند الأطفال الخدج، وعدم وجود قزحية في العين)
علاج القرنية المخروطية
العدسات اللاصقة
العلاج بالأشعَّة فوق البنفسجية
القطع الحلقية القرنوية corneal ring segments
زرع القرنية
غالبًا ما تساعد العدسات اللاصقة على تصحيح مشاكل الرؤية بشكل أفضل من النظارات.تتوفر العديد من تصاميم العدسات اللاصقة (على سبيل المثال، العدسات الصلبة النفوذة للغاز، والهجينة، والصُلبويّة) والتي يمكن تجريبها بناءً على الشكل غير الطبيعي للقرنية.يمكن لبعضها أن تكون مُتحمَلة بشكل جيد وتمنح رؤية جيدة.يمكن أحيانًا للتشوه في شكل القرنية ان يكون شديدًا جدًا في بعض الحالات لدرجة تعيق ارتداء أي نوع من العدسات اللاصقة أو تصحيح البصر.
تكون المُعالجَات بالأشعَّة فوق البنفسجية التي تزيد من صلابة القرنية (الربط التصالبي للكولاجين collagen cross-linking) مفيدة في الحالات المبكرة من تمخرط القرنية للحد من تفاقمها بدرجة أكبر.
ويبدو أن إدخال القطع الحلقية القرنوية corneal ring segments (أجسام تغير شكل القرنية للمساعدة في تصحيح الانكسار) يساعد على تحسين الرؤية من خلال السماح للأشخاص بتحمل ارتداء العدسات اللاصقة.كما تساعد القطع الحلقية القرنوية بعض الأشخاص على تجنب زراعة القرنية.
وقد تتطلب الحالات الشديدة إجراء زرع القرنية لاستعادة الرؤية.