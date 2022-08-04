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تمخرط القرنية

حسبMelvin I. Roat, MD, FACS, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
تمت مراجعته محرّم 1444

تمخرط القرنية (القرنية المخروطية keratoconus) هو اضطراب عيني يحدث فيه تغيّر تدريجي في شكل القرنية (الطبقة الرائقة التي تتوضع أمام القزحية والحدقة)، مما يجعلها تبدو غير منتظمة ومخروطية الشكل، ويؤدي بالتالي إلى تراجع القدرة على الرؤية.

نظرة داخل العين

تبدأ الحالة عادة في عمر يتراوح بين 10 و 25 عامًا.تتأثر كلتا العينان دائمًا، ممَّا يَتسبَّب في تغيرات كبيرة في الرؤية ويتطلب تغييرات متكررة في وصفة النظارات أو العدسات اللاصقة عند كثير من الأشخاص.على الرغم من أن سبب الحالة لا يزال مجهولًا، إلا أن الأشخاص الذين تنطبق عليهم إحدى الصفات التالية يواجهون الخطر الأعلى للإصابة بتمخرط القرنية:

علاج القرنية المخروطية

  • العدسات اللاصقة

  • العلاج بالأشعَّة فوق البنفسجية

  • القطع الحلقية القرنوية corneal ring segments

  • زرع القرنية

غالبًا ما تساعد العدسات اللاصقة على تصحيح مشاكل الرؤية بشكل أفضل من النظارات.تتوفر العديد من تصاميم العدسات اللاصقة (على سبيل المثال، العدسات الصلبة النفوذة للغاز، والهجينة، والصُلبويّة) والتي يمكن تجريبها بناءً على الشكل غير الطبيعي للقرنية.يمكن لبعضها أن تكون مُتحمَلة بشكل جيد وتمنح رؤية جيدة.يمكن أحيانًا للتشوه في شكل القرنية ان يكون شديدًا جدًا في بعض الحالات لدرجة تعيق ارتداء أي نوع من العدسات اللاصقة أو تصحيح البصر.

تكون المُعالجَات بالأشعَّة فوق البنفسجية التي تزيد من صلابة القرنية (الربط التصالبي للكولاجين collagen cross-linking) مفيدة في الحالات المبكرة من تمخرط القرنية للحد من تفاقمها بدرجة أكبر.

ويبدو أن إدخال القطع الحلقية القرنوية corneal ring segments (أجسام تغير شكل القرنية للمساعدة في تصحيح الانكسار) يساعد على تحسين الرؤية من خلال السماح للأشخاص بتحمل ارتداء العدسات اللاصقة.كما تساعد القطع الحلقية القرنوية بعض الأشخاص على تجنب زراعة القرنية.

وقد تتطلب الحالات الشديدة إجراء زرع القرنية لاستعادة الرؤية.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.