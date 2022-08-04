التهاب القرنية الخِلالي

فحص العين

الاختبارات الدموية

يشتبه الطيب بالتهاب القرنية الخلالي عند مشاهدة القرنية المصابة عند شخص لديه تاريخ لعدوى مثل الزهري.لفحص القرنية، عادة ما يستخدم الطبيب المصباح الشِّقّي (وهو أداة تمكن الأطباء من فحص العين بتكبير عالٍ).

كما تُجرى اختباراتٌ دمويَّة واختبارات أخرى لتحري الزهري، وداء لايم، وفيروس إبشتاين-بار.إذا كان الشخص مُصابًا بالتهاب القرنية الخلالي وأظهرت اختبارات الدَّم لديه نتائج طبيعية، فينبغي تحري إصابته بمُتلازمة كوغان.