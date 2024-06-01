يمكن لانقطاع التروية الدموية عن جزء من العصب البصري في العين أن يؤدي إلى خلل في وظائف خلايا العصب البصري وفقدان البصر.يمكن أن يحدث نوعان من الإصابة: شرياني ولا شرياني.

يحدث الاعتلال العصبي البصري الإقفاري اللاشرياني بشكل أكثر شيوعًا، وعادة ما يُصيب الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 سنة وأكثر.يكون فقدان الرؤية أقل شدةً مما هو الحال في الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الشرياني.تنطوي عوامل الخطر على احتقان العصب البصري بسبب تشريحي (بعض سمات العصب البصري التي يمكن للطبيب رؤيتها باستخدام منظار العين)، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، والسكّري، وتصلب الشرايين.ويمكن أن تشتمل عوامل الخطر الأخرى على انقطاع التنفُّس في أثناء النوم الانسدادي، واستخدام بعض الأدوية (مثل أميودارون والأدوية من زمرة مثبطات فسفودايستراز، مثل سيلدينافينل، والتي تستخدم لعلاج ضعف الانتصاب)، والميل إلى الإصابة بجلطات الدم، وانخفاض ضغط الدَّم في الليل.

عادةً ما يحدث الاعتلال العصبي البصري الإقفاري الشرياني عند الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر.ينجم انقطاع التروية الدموية إلى لعصب البصري عن التهاب الشرايين، وخاصة التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة.