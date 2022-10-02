الالتهاب الخلوي خلف الحاجزي هو عدوى في الجفن والجلد والأنسجة حول الجزء الأمامي من العين.

(انظر أيضًا مدخل إلى اضطرابات الحجاج).

يكون كل من الالتهاب الخلوي خلف الحاجزي والالتهاب الخلوي الحجاجي أكثر شُيُوعًا بين الأطفال.وفي حين أن الالتهاب الخلوي خلف الحاجزي أكثر شُيُوعًا بكثير من الالتهاب الخلوي الحجاجي.إلا أن الالتهاب الخلوي الحجاجي أكثر خطورة.

غالبًا ما ينجم الالتهاب الخلوي خلف الحاجزي عن انتشار العدوى في الوجه أو الجفن، أو لدغات الحشرات أو الحيوانات المصابة، أو الشعيرة (stye)، أو التهاب الجيوب.

الالتهاب الخلوي خلف الحاجزي الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها James Garrity, MD.

أعراض الالتهاب الخلوي خلف الحاجزي تتورم الأنسجة حول العين عند الأشخاص المصابين بالتهاب النسيج الخلوي خلف الحاجزي، وتصبح هذه الأنسجة دافئة، ومؤلمة بالجس، وعادةً ما تأخذ لوناً أحمر.قد يُصاب المريض بالحمى.قد يتورم الجفن بحيث لا يمكن فتحه بسهولة.ولكن، عندما يتمكن المريض من فتح جفونه، فإن رؤيته تكون سليمة وحركة العين طبيعية ولا تعاني من أي جحوظ.

تشخيص الالتهاب الخلوي خلف الحاجزي تَقيِيم الطَّبيب

التصوير المقطعي المُحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أحيانًا يمكن للأطباء في كثير من الأحيان تشخيص الالتهاب الخلوي خلف الحاجزي من خلال أعراض الشخص، ولكن في بعض الأحيان قد يشتبه الأطباء بوجود عدوى أكثر خطورة، مثل الالتهاب الخلوي الحجاجي.وفي حال الاشتباه بذلك، يُجرى التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي.