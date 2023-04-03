لَمحَةٌ عامَّة عن اضطرابات الملتحمة والصُّلبة

الملتحمة هي الغشاء الذي يُبطِّنُ الجفن، ويرتدَّ للخلف ليُغطِّي الصلبة (طبقة الألياف البيضاء المتينة التي تُغطِّي العين)، وهي تقع مباشرة بعدَ حافة القرنيَّة (الطبقة الرائقة في مُقدِّمة القزحيَّة والحدقة ــــ انظُر بنية ووظيفة العين).تُساعد الملتحمةُ على وِقاية العين عن طريقِ منع الأجسام الغريبة الصغيرة والكائنات الحية المسبِّبة للعدوى من الدخول، وعن طريق المُساهمة في الحفاظ على طبقة الدَّمع.

التِهابُ المُلتَحِمة conjunctivitis هُو الاضطراب الأكثر شُيوعًا في الملتحِمة.هُناكَ الكثير من الأَسبَاب المُؤدِّية لهذا الالتهاب، مثل:

حالات العدوى بالبكتيريا (بما في ذلك المتدثِّرة) أو الفيروسات أو الفطريات (انظر التهاب الملتحمة العدوائي)

الاستِجابات التحسسية (انظر التهاب الملتحمة التحسسي).

المواد الكيميائيَّة أو الأجسام الأجنبيَّة في العين

التعرُّض الشديد لضوء الشمسِ

يميلُ التهاب الملتحمة إلى أن يكون قصير الأمد نسبيًا، لكن تستمر بعض الأنواع لأشهر أو سنوات.غالبًا ما ينجُم التهابُ الملتحمة طويل الأمد عن حساسية مُزمِنة وعدوى مُزمنة (الحَثر أو التراخُوما trachoma) وتهيُّج مزمن في العين يحدُث عندما يلتفّ الجفن إلى الخارج (الشتر الخارجي ectropion) أو إلى الداخل (الشتر الداخلي entropion)، بسبب بعض قطرات العين أو بسبب الجفاف المزمن.وأيا كان السبب، تظهر عند المصابين بالتهاب الملتحمة أعراض متشابهة عادةً، مثل الاحمرار وخروج المُفرَزات.تُسبِّبُ بعض أنواع التهاب الملتحمة حكَّةً أو تهيُّجًا أيضًا.

الصُّلبَة هي الطبقة الخارجية الصلبة البيضاء لمُقلَة العين.تُزوِّدُ الصلبة مقلةَ العين بقوَّة بنيويَّة، وتُوفِّرُ الحماية ضدّ الاختراق والتمزُّق.تُصاب الصلبةُ بالالتهاب في حالاتٍ نادرةٍ (التهاب الصلبة).

ظاهر الصلبة هو طبقة من النسيج الرقيق فوق الصُّلبة.يحتوي ظاهرُ الصلبة على أوعية دموية صغيرة تُزوِّدُ الصلبة بالمواد المغذيَّة.ويُصاب ظاهر الصلبة بالالتهاب (التهاب ظاهر الصلبة) أحيَانًا.