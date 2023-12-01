عدم تكافؤ حجم الحدقتين

السبب الأكثر شيوعًا لعدم تكافؤ حجمي الحدقتين هو

تفاوت الحدقتين الفيزيُولوجي

تفاوت الحدقتين الفيزيولوجي هو اختلاف حجم حدقتي العين بشكل طبيعي؛دون أن يكون هناك اضطراب مرضي.يحدث ذلك عند حَوالى 20٪ من الأشخاص مدى الحياة، ويُعد الاختلاف طبيعيًا ولا يستدعي أي تدخل علاجي.وتستجيب كلا الحدقتان للنور والظلام بشكل طبيعي لدى هؤلاء الأشخاص، دون أن يترافق ذلك بأية أعراض.

وفي حالات أقل شيوعًا، قد ينجم عدم تكافؤ حجمي الحدقتين عن

اضطرابات العين

اضطرابات الجهاز العصبي

يمكن للحدقة الأكبر حجمًا أو الأصغر حجمًا أن تكون غير الطبيعية، وذلك اعتمادًا على السبب.في كثير من الأحيان، تكون الحدقة الأكبر حجمًا غير قادرة على التضيق بشكل طبيعي.ولكن، في بعض الأحيان، كما هي الحال في مُتلازمة هورنر، فإن الحدقة الأصغر تكون غير القادرة على التوسع.إذا كانت الحدقة الأكبر حجمًا هي غير الطبيعية، فإن الفرق بين حجمي الحدقتين يكون أكبر في الضوء الساطع.أما إذا كانت الحدقة الأصغر هي غير الطبيعية، فإن الفرق بين حجمي الحدقتين يكون أكبر في الضوء الخافت.

تشمل اضطرابات العين التي تسبب عدم تكافؤ حجمي الحدقتين كلًا من العيوب الخلقية وإصابات العين.كما يمكن لبعض الأدوية التي تُطبق في العين أن تؤثِّر في الحدقة.يمكن لهذه الأدوية أن تكون قطرات تهدف إلى مُعالَجَة اضطرابات العين (مثل، هوماتروبين الذي يُستخدم لعلاج بعض الاضطرابات أو الإصابات، أو بيلوكاربين الذي يُستخدم لعلاج الزرق)، أو قد تكون أَدوِيَة أو مواد دخلت إلى العين عن طريق الخطأ (مثل سكوبولامين الذي يُستخدم في علاج دوار الحركة، أو نباتات مثل جيمسونويد، أو بعض المبيدات الحشرية).يمكن لالتهاب القزحية وأنواع معينة من الزرق أن تُسبب عدم تكافؤ حجمي الحدقتين، إلا أن هذا العَرَض غالبًا ما يكون أقل أهمية أمام ما يعانيه المريض من ألم شديد في العين.

أما اضطرابات الجهاز العصبي التي تسبب عدم تكافؤ حجمي الحدقتين فهي تلك التي تؤثِّر في العصب القحفي الثالث أو أجزاء معينة من الجهاز العصبي الودي أو نظير الودي (الجهاز العصبي اللاإرادي).تحمل هذه المسارات الإشارات العصبية إلى الحدقة والعضلات التي تتحكم في العين والجفن.وبالتالي، فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز العصبي تؤثِّر في الحدقة كثيرًا ما يُعانون من تدلي الجفن، والرؤية المزدوجة، و/أو الانحراف العيني الواضح.تشمل اضطرابات الدماغ التي يمكن أن تؤثِّر في هذه المسارات كلاً من السكتات الدماغية، والنزف الدماغي (العفوي أو الناجم عن إصابة في الرأس)، والأورام والعدوى في حالات أقل شيوعًا.أما الاضطرابات خارج الدماغ التي تؤثِّر في الجهاز العصبي الودي فتشمل الأورام والإصابات التي تحدث في الرقبة أو الجزء العلوي من الصدر.تُشير مُتلازمة هورنر إلى مزيج من تضيق الحدقة وتدلي الجفن وغياب التعرّق حول العين المصابة.تنجم مُتلازمة هورنر عن انقطاع التوصيل العصبي من الأعصاب الودية المؤدية إلى العين أيًا كان سببه.