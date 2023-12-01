قد يعاني الشخص من تورم في جفن واحد أو كلا جفني العين.قد يكون التورم غير مؤلم أو قد يكون مترافقًا بالحكة أو الألم.يختلف تورم جفن العين عن جحوظ العينين، على الرغم من أن بعض الاضطرابات قد تُسبب كلا الحالتين.
أسباب تورم جفن العين
هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء تورم الجفن (انظر جدول بعض أسباب وملامح تورم الجفن).عادة ما ينجم التهاب الجفن عن اضطراب فيه، وقد ينجم أيضًا عن اضطرابات في العين والحجاج، أو اضطرابات في أماكن أخرى من الجسم تسبب تورمًا واسع النطاق.
الأَسبَاب الشائعة
تُعد الحساسية السبب الأكثر شُيُوعًا لتورم الجفن، بما في ذلك
الحساسية الموضعية (حساسية بالتماس)
رد فعل تحسُّسي واسع (على سبيل المثال، وذمة وعائية أو التهاب الأنف التحسُّسي)
يكون تورم جفن واحد أكثر شيوعًا من تورم كلا الجفنين، وغالبًا ما ينجم عن انسداد غدة دهنية (البَرَدة chalazion) أو عدوى بكتيرية في البصيلات الشعرية (الجُدجُد أو الشعيرة).
الأَسبَاب الأقل شيوعًا
تتضمن الأسباب الأقل شيوعًا لتورم الجفن كلاً من
الاضطرابات التي تسبب تورمًا معممًا في الجسم، وخصوصًا المُتلازمة الكُلائيَّة (مرض كلوي)
العدوى البكتيرية في جلد الجفون وما حول العينين (التهاب النسيج الخلوي خلف الحاجزي أو التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج)
التهاب مزمن في حواف الجفن (التهاب الجفن)
الغُدَّة الدَّرقية غير النَّشِطَة (قُصور الغدَّة الدَّرقيَّة)
فرط نَشاط الدرقية (فرط الدرقية)
يمكن لفرط نشاط الغُدَّة الدرقية أن يُسبب جحوظ العينين، ولكنه لا يسبب تورم الأجفان.
ونذكر من الأَسبَاب النادرة ولكن الخطيرة لتورم الأجفان: العدوى داخل الحجاج وحول العين وخلفها (التهاب النسيج الخلوي الحجاجي) وانسداد الوريد في قاعدة الدماغ بخثرة دموية مصابة بعدوى (خثار الجيوب الكهفي).
تقييم تورم جفن العين
يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقع ما الذي سيحصل في أثناء عملية الفحص والتقييم.
العَلامات التحذيريَّة
إذا ترافق تورم الجفن مع علامات وأَعرَاض محددة، فقد يكون ذلك مدعاةً للقلق.وتشتمل على
الحُمَّى
التبارز غير الطبيعي لإحدى أو كلتا العينين (جحوظ)
متى ينبغي زيارة الطبيب
يجب على المرضى الذين تظهر لديهم أي من العلامات التحذيرية مراجعة الطبيب على الفور.إذا اشتكى الشخص من ألم، فعادة ما يرغب بزيارَة الطَّبيب في غضون يوم أو يومين، بغرض التخلص من ذلك الألم.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري وتحري التاريخ الطبي للمريض أن يشير إلى سبب تورم الجفن والاختبارات التي قد تحتاج إلى القيام به (انظر جدول بعض أسباب وملامح تورم الجفن).
من المفترض أن يوجه الطبيب الأسئلة التالية للمريض
منذ متى ظهر التورم
هل يؤثر التورم في الجفن العلوي و/أو السفلي في عين واحدة أو كلتا العينين
هل تعرض المريض لأي إصابة (بما في ذلك لدغات الحشرات) أو خضع لجراحة في العين
هل تترافق الحالة بحكة، أو ألم، أو صداع، أو تغير في الرؤية، أو حمى، أو خروج مفرزات من العين
هل تؤثر الأَعرَاض في مناطق أخرى من الجسم أيضًا
هل يشتكي الشخص من أية اضطرابات (على سبيل المثال، قلبية، أو كلوية، أو كبدية) أو يتعاطى أَدوِيَة محددة (مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين) والتي من المعروف أنها تسبب تورمًا في الجفن، أو يواجه تغيرًا في قدرته على تحمُّل البرد أو الحرارة، مما قد يشير إلى اضطراب الغُدَّة الدرقية
هل يستخدم الشخص أية أدوية في العين أو حولها
هل جرى استخدام أية منتجات جديدة على الوجه أو حول العين (مثل مستحضرات التجميل، أو كريمات الوجه) أو مساحيق الغسيل المستخدمة في غسل ملاءات الأسِرّة أو المناشف)
يبحث الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري عن علامات الاضطرابات التي قد تؤثِّر في أجزاء أخرى من الجسم، إلا أن تركيزه ينصب بشكلٍ رَئيسيَ على العينين.سوف يتحرى الطبيب إصابة المريض بسيلان الأنف أو غير ذلك من العلامات التي قد تُشير للإصابة بالحساسية؛ وألم الأسنان والصُّدَاع اللذان قد يشيران إلى وجود عدوى في الأسنان أو الجيوب؛ والحمى؛ والتغيرات في الجلد بالقرب من العين.
يمكن تقييم حالة الجفون أو التهابات العين باستخدام المصباح الشِّقّي slit lamp (أداة تمكن الطبيب من فحص العين بتكبير عالٍ).يتحقق الأطباء من موقع ولون التورم وما إذا كان الجفن دافئًا أو مؤلمًا بالجس، وما إذا تأثرت الرؤية، وما إذا كانت عضلات العين تعمل بشكل طبيعي، وما إذا كان هناك أية مُفرَزات غير طبيعية.
الاختبارات
في معظم الحالات، يتمكن الأطباء من تحديد سبب تورم الجفن استنادًا إلى الأَعرَاض ونتائج الفَحص السَّريري، دون الحاجة لإجراء فحوص مخبرية.ولكن، إذا اشتبه الطبيب بوجود التهاب خلوي حجاجي أو خثار جيبي كهفي، فينبغي على الفور إجراء تصوير مقطعي محوسب (CT scan) أو تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).أما في حال الاشتباه بحدوث اضطراب في القلب، أو الكبد، أو الكلى، أو الغُدَّة الدرقية، فسوف يطلب الطبيب إجراء فحوص مخبرية وأحيَانًا اختبارات التصوير المختلفة.
علاج تورم جفن العين
أفضل طريقة لعلاج تورم الجفن هي مُعالَجَة الاضطراب الذي يسبب التورم.لا توجد مُعالَجَة محددة للتورم.
النقاط الرئيسية
قد ينجم تورم الجفن عن اضطراب في العين أو الجفن أو في مكان آخر من الجسم.
ينبغي على المرضى الذين يعانون من إصابة مفاجئة بازدواج الرؤية أو فقدان الرؤية مراجعة الطبيب على الفور.
ينبغي على المرضى الذين يعانون من الحُمَّى أو جحوظ العين مراجعة الطبيب في غضون ساعات إذا كان ذلك ممكنًا.