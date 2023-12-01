سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري وتحري التاريخ الطبي للمريض أن يشير إلى سبب تورم الجفن والاختبارات التي قد تحتاج إلى القيام به (انظر جدول بعض أسباب وملامح تورم الجفن).

من المفترض أن يوجه الطبيب الأسئلة التالية للمريض

منذ متى ظهر التورم

هل يؤثر التورم في الجفن العلوي و/أو السفلي في عين واحدة أو كلتا العينين

هل تعرض المريض لأي إصابة (بما في ذلك لدغات الحشرات) أو خضع لجراحة في العين

هل تترافق الحالة بحكة، أو ألم، أو صداع، أو تغير في الرؤية، أو حمى، أو خروج مفرزات من العين

هل تؤثر الأَعرَاض في مناطق أخرى من الجسم أيضًا

هل يشتكي الشخص من أية اضطرابات (على سبيل المثال، قلبية، أو كلوية، أو كبدية) أو يتعاطى أَدوِيَة محددة (مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين) والتي من المعروف أنها تسبب تورمًا في الجفن، أو يواجه تغيرًا في قدرته على تحمُّل البرد أو الحرارة، مما قد يشير إلى اضطراب الغُدَّة الدرقية

هل يستخدم الشخص أية أدوية في العين أو حولها

هل جرى استخدام أية منتجات جديدة على الوجه أو حول العين (مثل مستحضرات التجميل، أو كريمات الوجه) أو مساحيق الغسيل المستخدمة في غسل ملاءات الأسِرّة أو المناشف)

يبحث الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري عن علامات الاضطرابات التي قد تؤثِّر في أجزاء أخرى من الجسم، إلا أن تركيزه ينصب بشكلٍ رَئيسيَ على العينين.سوف يتحرى الطبيب إصابة المريض بسيلان الأنف أو غير ذلك من العلامات التي قد تُشير للإصابة بالحساسية؛ وألم الأسنان والصُّدَاع اللذان قد يشيران إلى وجود عدوى في الأسنان أو الجيوب؛ والحمى؛ والتغيرات في الجلد بالقرب من العين.

يمكن تقييم حالة الجفون أو التهابات العين باستخدام المصباح الشِّقّي slit lamp (أداة تمكن الطبيب من فحص العين بتكبير عالٍ).يتحقق الأطباء من موقع ولون التورم وما إذا كان الجفن دافئًا أو مؤلمًا بالجس، وما إذا تأثرت الرؤية، وما إذا كانت عضلات العين تعمل بشكل طبيعي، وما إذا كان هناك أية مُفرَزات غير طبيعية.