تغيُّم الرؤية

سوف يقوم الطبيب في البداية بتوجيه بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري وتحري التاريخ الطبي أن يُشير غالبًا إلى سبب عدم وضوح الرؤية والاختبارات التي قد يحتاج إلى القيام بها (انظر جدول بعض أسباب وسمات عدم وضوح الرؤية).

سوف يقوم الطبيب بتوجيه العديد من الأسئلة حول أعراض الشخص، لأنه من الضروري أن يفهم بالضبط ما الذي يعنيه الشخص بعدم وضوح الرؤية.على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين فقدوا الرؤية تمامًا في جزء من مجالهم البصري (خلل الحقل البصري) أن يصفوا هذا الإحساس بعدم وضوح الرؤية.كما إن وجود أعراض عينية أخرى، مثل احمرار العين، والحساسية للضوء، ومشاهدة الأجسام الطافية، ومشاهدة ومضات ضوئية مفاجئة أو بقع أو نجوم (ترائي الومضات photopsias)، والألم العيني (المترافق بحركة العين أو غير المترافق معها)، قد يساعد الأطباء على تحديد السبب.سوف يسأل الطبيب أيضًا عن تأثير الظلام (الرؤية الليلية) والأضواء الساطعة (هل تترافق بعدم وضوح الرؤية أو مشاهدة لآلئ نجمية أو هالات) وما إذا كان الشخص يرتدي عدسات لتصحيح البصر.

كما يسأل الطبيب أيضًا عن أعراض الأَسبَاب المحتملة، وعن وجود اضطرابات يُعرف بأنها عوامل خطر لاضطرابات العين (مثل ارتفاع ضغط الدَّم، والسكّري، والعدوى بفيروس العوز المناعي البشري أو الإيدز، وداء الخلايا المنجلية).

قد يكون الفحص العيني هو الاختبار الوحيد الضروري.

تكون اختبارات حدة البصر هي الخطوة الأولى.في الحالة المثالية، يَجرِي قياس حدة البصر عندما يقف الشخص على بعد نَحو 6 أمتار من مخطط العين القياسي (مخطط سنيلن) المعلق على الحائط.إذا لم يكن من الممكن إجراء هذا الاختبار، فيجري قياس حدة الرؤية القريبة باستخدام لوحة مخطط رؤية قريب يُحمَل على بُعد 14 إنشًا (36 سم) من العين.يتم قياس حدة البصر في كل عين بشكل منفصل بينما يَجرِي تغطية العين الأخرى.يجري قياس حدة البصر مع نظارات الشخص نفسه، إذا كان يرتدي نظارات.قد يطلب الطبيب في بعض الأحيان من الشخص أن ينظر من خلال جهاز ذو ثقب.يمكن لهذا الجهاز تصحيح أخطاء الانكسار بشكل كامل تقريبًا ولكنه لا يُصحح عدم وضوح الرؤية لأسباب أخرى.

كما إن الفحص العيني مهم أيضًا.يقوم الطبيب بفحص العين بشكل شامل باستخدام المنظار العيني ophthalmoscope (يتكون من عدسات مكبرة مزودة بضوء يُنير الجزء الخلفي من العين)، والمصباح الشِّقّي slit lamp (أداة تمكن الطبيب من فحص العين بالتكبير العالي)، أو كليهما.في كثير من الأحيان يلجأ الطبيب إلى توسيع الحدقة باستخدام القطرات العينية لتسهيل فحص النظر.كما يقوم الطبيب أيضًأ بقياس الضغط داخل العين قياس التوتر).

غالبًا ما تشير الأَعرَاض ونتائج الفحص الطبي إلى سبب تغيّم الرؤية.على سبيل المثال، إذا استعاد المريض حدة البصر مجددًا عند استخدام العدسات التصحيحية أو الجهاز ذو الثقب pinhole device، وكانت نتائج الاختبارات العينية الأخرى سليمة، فيشير ذلك إلى أن عدم وضوح الرؤية عائد إلى أخطاء الانكسار، وعلاجها يكون بسيطًا.

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من مرض مفاجئ وعاجل، قد تكون أعراضُ مد النظر أكثر وضوحًا، حتى عند أولئك الذين هم بحدود 40 عامًا من العمر ولم يحتاجوا من قبل إلى العدسات التصحيحية للقراءة.يُعد بعد النظر غير المُشخص سابقًا سببًا شائعًا لتغيُّم الرؤية عند الأشخاص في المستشفيات.