يتطوي اضطرابُ القلق المعمَّم generalized anxiety disorder (GAD) على عصبيَّة مفرطة وقلق حولَ عددٍ من الأنشطة أو الأحداث؛ويكون لدى المصابين به قلقٌ في معظم الأيَّام لمدَّة 6 أشهر أو أكثر.لا يُعرَف السبب، على الرغم من أنَّه يحدث بشكل شائع عند الأشخاص المصابين باضطراب استعمال الكحول، أو الاكتئاب الكبير، أو اضطراب الهلع.

يشعر المرضى بالقلق والانشغال إزاء مجموعة متنوِّعة من القضايا والأنشطة والظروف، وليس تجاه نوعٍ واحد فقط .

ولكي يُوضَع تشخيصُ هذا الاضطراب، يجب أن يصاحب القلق عددٌ من الأعراض الأخرى (مثل الميل للتعب بسهولة، وصعوبة التركيز، وتوتُّر العضلات).

ويقوم العلاجُ على تَوليفَة من الأدوية (الأدوية المضادَّة للقلق عادة، ومضادَّات الاكتئاب أحيَانًا) والعلاج النفسي.

اضطراب القلق المعمَّم هو نوعٌ شائع من اضطرابات القلق؛يعاني 3% من البالغين منه سنويًا.وتكون إصابةُ النساء به ضعفي احتمال إصابة الرجال.يبدأ الاضطراب بشكل أكثر شيوعًا في مرحلة البلوغ ولكنه قد يبدأ في أي عمر (انظر اضطراب القلق المعمم عند الأطفال).

وبالنسبة لمعظم الناس، يتقلَّب الاضطراب، فيتدهور في بعض الأحيان (ولاسيَّما في أوقات الشدَّة)، ويستمر على مدى سنوات عَديدة.

لمحة عامة عن اضطراب القلق المع... فيديو

أعراض اضطرابُ القلق المعمَّم يشعر الأشخاصُ الذين يُعانون من اضطرابات القلق المعمَّم باستمرار بالقلق أو بالضائقة، ويكون لديهم صعوبةٌ في السيطرة على هذه المشاعر.وتكون شدَّةُ أو تواتر أو مدَّة المَخاوف أكبر مما يتطلَّبه الوضع أو الظرف أو الموقف. وهذ المخاوفُ هي عامة في طبيعتها، وتشتمل على عددٍ من المواضيع، وغالبًا ما تتحوَّل من موضوعٍ إلى آخر مع مرور الوقت.وتشتمل المخاوفُ الشائعة على مسؤوليَّات العمل والأسرة، والمال، والصحَّة، والسلامة، ومشاكل السيَّارات، والأعمال المنزليَّة.

تشخيص اضطرابُ القلق المعمَّم تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية بالنسبة للطبيب، لكي يشخِّص اضطرابَ القلق المعمَّم، يجب أن يشعرَ الشخصُ بالقلق أو الانشغال الذي يكون مفرطًا

يكون لعددٍ من الأنشطة والأحداث

يكون موجودًا في معظم الأيام، ولكن ليس لمدَّة 6 أشهر أو أكثر وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونَ لدى الشخص ثلاثة أو أكثر من الأَعرَاض التالية: تململ أو شعور بالنرفزة أو العصبيَّة

ميل إلى التعب بسهولة

صعوبة في التركيز

تهيُّج

شدّ عضلي، توتّر عضلي

نوم مضطرب قبلَ تشخيص اضطراب القلق المعمَّم، يقوم الأطبَّاء بفَحصٍ سَريري.كما قد يطلبون اختِبارات للدَّم أو اختِبارات أُخرَى للتأكُّد من أنَّ الأَعرَاضَ غير ناجمة عن اضطرابٍ جسدي أو استخدام أحد الأدوية.

علاج اضطرابُ القلق المعمَّم توليفة من العلاج النفسي والعلاج بالأدوية غالبًا ما يُدار الاضطراب بمزيج من بعض أشكال العلاج النفسي والعلاج الدوائي.يمكن أن يتعاملَ العلاجُ النفسي مع أسباب القلق، ويوفِّر سبلاً للتكيُّف. وتعدُّ بعضُ مضادَّات الاكتئاب، خاصة مثبِّطات استرداد السِّيروتونين الانتقائية (مثل إسيتالوبرام) ومثبِّطات إعادة استرداد السيروتونين والنورأيبينفرين (مثل فينلافاكسين)، فعَّالةً مع اضطراب القلق المعمَّم.عادةً ما تستغرق مضادات الاكتئاب هذه بضعة أسابيع لتخفيف القلق ، لذلك يتم إعطاء بعض الأشخاص أولاً البنزوديازيبين جنبًا إلى جنب مع مضادات الاكتئاب.البنزوديازيبينات هي أدويةٌ مضادَّة للقلق تخفِّف منه بسرعة، وبشكل سريع تقريبًا عادة.ومع ذلك ، لأن استخدام البنزوديازيبينات على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى الاعتماد على الأدوية والإدمان (انظرالأدوية المضادة للقلق والمهدِّئات)، وعادةً ما تستخدم هذه الأدوية لوقت قصير نسبيًا.وبمجرَّد أن يصبح مُضادّ الاكتئاب والعلاج النفسي فعَّالين، يمكن ان تُخفَّض جرعة البنزوديازيبين ببطء، ثم يُوقَف.يجب ألا يَجرِي إيقاف البنزوديازيبينات فجأة. ويعدُّ بوسبيرون، وهو عقار مضادّ للقلق آخر، فعَّالاً لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق المعمَّم.ولكنَّ بوسبيرون قد يستغرق أسبوعين أو أكثر لبدء تأثيره. قد يكون للمنتجات العشبيَّة مثل الكافا ونبات الناردين آثارٌ مضادَّة القلق، على الرغم من أنَّ فعَّاليتها وسلامتها في علاج اضطرابات القلق كاضطراب القلق المعمَّم تتطلَّب المزيدَ من الدراسة. ولقد تبيَّن أنَّ العلاج السُّلُوكي المعرفي مفيد في اضطراب القلق المعمَّم.وفي هذا العلاج، يتعلَّم الأشخاص القيامَ بما يلي: معرفة مشاكل التفكير

السيطرة على هذه المشاكل

تعديل السُّلوك وفقًا لذلك قد تقدِّم تقنيات الاسترخاء، واليوغا، والتأمُّل، والرياضة، والارتجاع البيولوجي بعض المساعدة أيضًا (انظر تقنيات العقل والجسم).