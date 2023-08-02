تنطوي اضطراباتُ التأقلم على الأَعرَاض العاطفية و/أو السلوكية التي تكون استجابة لضغوط مُحدِّدة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الرضوض والاضطرابات المرتبطة بالشدة والكرب).

تُعدُّ اضطرابات التأقلم شائعة، ويقدر وجودها لدى نحو 5 إلى 20٪ من الأشخاص الذين يزورون عيادات الصحة النفسية الخارجية.

قد تكون عوامل الشدة النفسيَّة التي تثير اضطراب التأقلم حدثًا منفصلاً (مثل فقدان الوظيفة)، أو أحداثًا متعددة (مثل الصعوبة المالية التي يتبعها انتكاسة عاطفية)، أو مجموعة من المشاكل المستمرة (مثل رعاية أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة).قد تؤثر الضغوط على شخص واحد فقط، أو على عائلة بأكملها، أو على مجموعة كبيرة من الأشخاص.كما يمكن للعامل الضاغط أن يكون معلمًا نمائيًا شائعًا يُنظر إليه كأمر إيجابي (مثل الأبوّة أو الأمومة).

يمكن لوفاة شخص عزيز أن تكون سببًا لاضطراب التأقلم.ولكن، يجب على الأطباء أن يأخذوا في اعتبارهم مجموعة واسعة من ردود فعل الحزن التي تعد نموذجية في الثقافات المختلفة، وتشخيص الاضطراب فقط إذا كانت استجابة التفّيع أبعد مما هو متوقّع أو لا يمكن تصنيفه على نحو أفضل على أنه اضطراب حزن لفترة طويلة.

عند تقييم الشخص، ينبغي على اختصاصيي الصحة النفسية تحديد ما إذا كانت استجابة التكيف ترتبط بعامل ضاغط معين.كما ينبغي عليهم أيضًا تحديد ما إذا كانت الاستجابة تُسبِّب الشدة التي يعاني منها الشخص أو أنها تُضعِف قدرته على الأداء في الوسط الاجتماعي، أو مكان العمل، أو في الأماكن أخرى.

أعراض وعلامات اضطرابُ التأقلم تبدأ أعراضُ اضطراب التأقلم عادة بعد فترة قصيرة من الحدث المكرِب، ولا تستمر لأكثر من 6 أشهر بعدَ توقف الصدمة. هناك العديد من مظاهر اضطراب التأقلم، بما في ذلك المظاهر الشائعة التي تشتمل على اكتئاب المزاج

القلق

سوء التصرُّف يظهر لدى مُعظمُ الأشخاص مزيجٍ من هذه الأَعرَاض، ولكن قد يُعاني بعضهم من عرض واحدٍ بارز بشكلٍ خاص فقط (مثل الشعور بالتوتّر وعصبية المزاج عقب الاعتداء الجسدي). كما أنّ هناك زيادة في خطر محاولات الانتحار وحالات الانتحار الكاملة.

تشخيص اضطرابُ التأقلم تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية يجب أن يكون لدى المرضى الأَعرَاض العاطفية أو السُّلُوكية في غضون 3 أشهر من التعرض للضغط النفسي ينبغي أن تكون الأعراضُ مهمة سريريًا كما هو مبيّن بواحد أو اثنين مما يلي: ضائقة ملحوظة غير متناسبة مع الشدة (مع أخذ العوامل الثقافية وغيرها بعين الاعتبار)

تضعف الأَعرَاض الأداءَ الاجتماعي أو المهني بشكلٍ ملحوظ تترافق اضطرابات التكيف في كثير من الأحيان مع اضطرابات الصحة النفسية الأخرى مثل اضطراب الوسواس القهري (OCD)، أو اضطراب الشخصية، أو الاضطراب ثنائي القطب.