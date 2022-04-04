يتميز الاضطراب الفصامي العاطفي بوجود أعراض اضطراب المزاج، مثل الاكتئاب أو الهوس، بالإضافة إلى أعراض الفصام الذهانية.

يشير الذهان إلى أعراض مثل الأوهام، والهلوسات، والتفكير المشوش والكلام غير المترابط، والسُّلُوك الحركي الغريب وغير اللائق (بما في ذلك الجمود) الذي يشير إلى الانفصال عن الواقع.يشير مصطلح "التأثير" إلى عواطف ومزاج الأشخاص.

يضع الأطباء في اعتبارهم الاضطراب الفصامي العاطفي عندما تجتمع لدى الأشخاص الأعراض الذهانية والمزاجية معًا (مثل الاكتئاب أو الهوس).يجب أن تكون الأعراض المزاجية موجودة لأكثر من نصف المدة الإجمالية للمرض، وأن تحدث مع اثنين أو أكثر من أعراض الفصام التالية:

الأوهام أو التوهُّمات Delusions

هلوسات

الكلام غير المترابط

السلوك المضطرب بشكل كبير

الأَعرَاض السلبية (إظهار القليل من العاطفة أو عدم إظهارها على الإطلاق، وقلة الكلام، وعدم القدرة على الشعور بالسعادة، وعدم إظهار الاهتمام بالعلاقات مع الآخرين)

قد يحتاج الأطباء للتمييز الاضطراب الفصامي العاطفي عن الفصام و اضطرابات المزاج إلى إجراء تقييم طويل الأمد لأعراض الشخص وطبيعة تفاقمها.