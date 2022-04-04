الاضطرابات الذهانية المُحرّض بالعقاقير والمخدرات

يتميَّز الاضطرابُ الذهاني المُحرّض بالعقاقير أو المخدرات بالهلاوس أو التوهُّمات الناجمة عن التأثيرات المباشرة لتعاطي مادة ما أو التوقف عن تعاطيها (السحب)، وذلك في غياب الهذيان.

من الشائع حدوث عوارض الذُهان المحرض بالمواد في أقسام الطوارئ ومراكز الأزمات.هناك العديد من المواد التي قد تُسبب هذه النوبات، بما في ذلك الكحول، والأمفيتامينات، والقنب، والكوكايين، والمهلّسات، والمسكنات الأفيونية، والفينسيكليدين phencyclidine، والمهدئات.ولتأكيد تشخيص الذهان المُحرَّض بالمواد، ينبغي أن تكون الهلاوس والتوهُّمات أكبر من تلك التي تصاحب عادةً التسمم أو السحب البسيط للمادة، على الرغم من أنَّ الشخص قد يكون مصابًا أيضًا بحالة تسمم أو سحب دوائي.

غالبًا ما تكون الأَعرَاض قصيرة، وتختفي حالما يتخلص الجسم من العقار المُسبِّب للأعراض، ولكن قد يستمرُّ الذهان المُحرَّض بالأمفيتامينات، أو الكوكايين، أو الفينسيكليدين لعدة أسابيع.

(انظُر أيضًا مقدمة عن الفصام والاضطرابات ذات الصلة)