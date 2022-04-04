يشير مصطلح الذهان إلى أعراض مثل الأوهام، والهلوسات، والتفكير المشوش والكلام غير المترابط، والسُّلوك الحركي الغريب وغير اللائق الذي يشير إلى الانفصال عن الواقع.هناك عدد من الاضطرابات النفسية التي تُسبب أعراض الذهان - انظر مقدمة إلى الفصام والاضطرابات ذات الصلة.

يمكن للأدوية المُضادَّة للذهان أن تكون فعالة في الحدّ من أعراض الذهان أو التخلص منها.يبدو أن هذه الأدوية هي الأكثر فعالية في مُعالَجَة الهلوسة والأوهام والتفكير المشوش والعدوانية.وعلى الرغم من أن الأدوية المُضادَّة للذهان هي الأكثر شُيُوعًا في علاج الفصام، إلا أنها تبدو فعالة في مُعالَجَة هذه الأعراض سواءً كانت ناجمة عن الفصام نفسه، أو عن الهوس، أو الخرف، أو استخدام مادة مثل الأمفيتامينات.

بعد التخلص من الأَعرَاض الفورية، وبناءً على سبب الذهان، قد يحتاج الشخص إلى الاستمرار في استخدام الأدوية المُضادَّة للذهان للحدّ من احتمال حدوث نوبات مستقبلية.

آلية عمل الأدوية المُضادَّة للذهان تعمل الأدوية المُضادَّة للذهان من خلال التأثير على كيفية نقل المعلومات بين خلايا الدماغ. يتكون دماغ البالغ من أكثر من 10 مليارات خلية عصبية تسمى النيورونات neurons.تمتلك كل خلية عصبية في الدماغ طويلة ليفًا واحدًا طويلاً يُسمى المحور العصبي، والذي ينقل المعلومات إلى الخلايا العصبية الأخرى (انظر الشكل البنية النموذجية للخليَّة العصبيَّة).ويشبه ذلك الأسلاك المتصلة إلى وحدة هواتف كبيرة، حيث تتصل كل خلية عصبية بعدة آلاف من الخلايا العصبية الأخرى. تنتقل المعلومات على طول المحور العصبي للخلية كإشارة كهربائية.عندما تصل الإشارة إلى نهاية المحور، يَجرِي تحرير كمية صغيرة من مادة كيميائية تسمى الناقل العصبي وذلك لنقل المعلومات إلى الخلية التالية في نهاية المحور.تميز المستقبِل الموجود على الخلية المستقبِلة الناقل العصبي، وهو ما يدفع الخلية المُستقبِلة لإرسال إشارة جديدة. ويبدو أن أعراض الذهان ناجمة عن النشاط المفرط للخلايا الحساسة للناقل العصبي الدوبامين.لذلك، فإن الأدوية المُضادَّة للذهان تعمل عن طريق حصر المستقبلات بحيث يَجرِي الحدّ من الاتصالات بين مجموعات الخلايا. تتباين الأدوية المضادة للذهاب فيما بينها بقدرتها على حصر أنواع من مختلفة من النواقل العصبية.يتميز كل دواء من مضادات الذهان بقدرة على حصر مستقبلات الدوبامين.يمكن للأجيال الأحدث من الأدوية المُضادَّة للذهان (مثل أسينابين asenapine، كلوزابين clozapine، إلوبيريدون iloperidone، لورازيدون lurasidone، أولانزابين olanzapine، كيتيابين quetiapine، ريسبيريدون risperidone، زيبراسيدون ziprasidone) أن تحصر مستقبلات السيروتونين، وهو ناقل عصبي آخر.ويعقتد الباحثون بأن هذه الخاصية قد تجعل هذه الأدوية أكثر فعالية.إلا أن الدراسات الحديثة لم تدعم هذا الرأي. يُعد الكلوزابين، الذي يحصر أيضًا العديد من المستقبلات الأخرى، الدواء الأكثر فعالية للأعراض الذهانية.ولكنه لا يستخدم عادة بسبب آثاره الجانبية الخطيرة، والحاجة إلى مراقبة المريض باختبارات الدم.

أنواع الأدوية المُضادَّة للذهان تنقسم الأدوية المُضادَّة للذهان إلى مجموعتين: الجيل الأول من مضادَّات الذهان (التقليدية، القديمة)

مضادات الذهان من الجيل الثاني (الحديثة) في الوقت الحالي تنتمي حوالى 95٪ من مضادَّات الذهان الموصوفة في الولايات المتحدة إلى الجيل الثاني.ساد الاعتقاد بين الأطباء بأن أدوية الجيل الثاني من مضادَّات الذهان أكثر فعالية إلى حدٍّ ما، إلا أن الأدلة الحديثة تشكك في ذلك.قد يكون لهذه الأدوية احتمالٌ أقل للتسبب ببعض الآثار الجانبية الأكثر خطورة وذلك بالمقارنة مع أدوية الجيل الأول. قد تخفف الأدوية المُضادَّة للذهان من الجيل الثاني من الأَعرَاض الإيجابية (مثل الهلوسة)، والأَعرَاض السلبية (مثل شح العواطف)، والخلل الإدراكي (مثل انخفاض الأداء العقلي ومدى الانتباه attention span).ولكن الأطباء غير متأكدين ما إذا كانت الأدوية من الجيل الثاني تخفف أَعرَاض الفصام بدرجة أكبر من الأدوية المُضادَّة للذهان من الجيل الأول، وما إذا كان الأشخاص يميلون لاستخدامها فقط فق لأنها ذات آثار جانبية أقل. يكون الكلوزابينClozapine، وهو أول أدوية الجيل الثاني من مضادَّات الذهان، فعالًا عند نصف الأشخاص الذين لا يستجيبون للأدوية الأخرى المُضادَّة للذهان.ولكن يمكن أن يكون للكلوزابين آثار جانبية خطيرة، مثل الاختِلاجَات أو تثبيط نقي العظم المميت (والذي يقوم بتصنيع كريات الدم البيض).ولذلك، فإنه عادة ما يستخدم فقط عند الأشخاص الذين لم يستجبوا لمضادَّات الذهان الأخرى.في الولايات المتحدة، بنبغي أن يخضع الأشخاص الذين يتناولون الكلوزابين إلى إجراء اختبارات أسبوعية لتعداد الكريَّات البيض، على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى من العلاج، بحيث يمكن وقف كلوزابين عند ظهور أول مؤشر على أن تعداد الكريَّات البيض آخذ في التناقص. تتوفَّر بعضُ مضادَّات الذهان التقليدية ومضادات الذهان من الجيل الثاني كمستحضرات قابلة للحقن ذات تأثير مديد المفعول، تُعطى مرة واحدة فقط كل شهر أو شهرين.تكون هذه المُستحضرات مفيدةً لكثيرٍ من الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يمكن ضمان تناولَهم الأدوية الفمويَّة بشكل يومي. يعكف باحثون حاليًا على دراسة مضادَّات ذهان ذات تأثيرات جديدة، وقد تكون متاحة في وقتٍ ما. الجدول الأدوية المُضادَّة للذهان