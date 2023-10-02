أدوية علاج الاكتئاب

أصبحت مُثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية الصنف الدوائيّ الأكثر شُيُوعًا لمُضادَّات الاكتئاب حالياً،وهي فعالة في مُعالَجَة الاكتئاب فضلا عن غيره من اضطرابات الصحة النفسية التي غالبًا ما تترافق مع الاكتئاب.

على الرغم من أنَّ مُثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية يُمكن أن تُسبب الغثيان والإسهَال والارتعاش ونقص الوزن والصُّدَاع، تكون هذه التأثيرات الجانبية خفيفةً عادةً وتزول مع الاستمرار في استخدام هذه الأدوية.يتحمَّل مُعظم الأشخاص التأثيرات الجانبية لمُثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائية بشكلٍ أفضل من التأثيرات الجانبية لمُضادَّات الاكتئاب مُتغايرة الحلقات.كما أنَّ مُثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية هي أقلّ ميلًا لأن تُؤثِّر في القلب بشكلٍ سلبيّ بالمُقارنة مع مُضادَّات الاكتئاب مُتغايرة الحلقات،

ولكن قد يبدو عدد قليل من الأشخاص مُهتاجين بشكلٍ أكثر ومُكتئبين وقلقين خلال الأسبوع الأول من بعد البدء بأخذ مُثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية أو عندما تجري زيادة الجرعة.قد يزداد الميل نحو الانتحار عند هذه الشريحة من الأشخاص، خُصوصًا الأطفال والمراهقين، وذلك إذا لم يجرِ التحري عن هذه الأعراض ومُعالجتها بسرعة.يجب تحذير المرضى الذين يأخذون مُثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية ومن هم مقرَّبون منهم حول هذا الاحتمال والطلب منهم الاتصال بالطبيب إذا تفاقمت الأعراض مع المُعالَجة،ولكن نظرًا إلى أنَّ الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب غير مُعالَج يقومون بالانتحار أيضًا في بعض الأحيان، ينبغي على الأشخاص والأطباء الموازنة بين هذا الخطر والخطر المترافق مع الأدوية الموصوفة.

كما أنَّ استخدام مُثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية على المدى الطويل قد يُؤدِّي إلى تأثيرات جانبية إضافيَّة، مثل اكتساب الوزن وضعف الانتصاب (عند 33% من الأشخاص).تُسبب بعض مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، مثل فلوكستين، نقصًا في الشهية.في أثناء الأسابيع القليلة الأولى من بعد البدء في استعمال مُثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، قد يشعر الأشخاص بالنعاس في أثناء النهار، ولكن هذا التأثير يكون مؤقتًا.

قَد يُؤدِّي التوقُّف عن أخذ بعض مُثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية بشكلٍ مُفاجئٍ إلى مُتلازمة الانقطاع discontinuation التي تنطوي على الدوخة والقلق والتهيُّج والتعب والغثيان والقشعريرة وآلام العضلات.

إذا كانت المرأة حاملاً، سوف يناقش الطبيب مخاطر وفوائد استخدام مُثبِّطات استرداد السيروتونين الانتقائيَّة، إذا كانت الحاجة إليها لا تزال قائمة.ومع ذلك، لا ينبغي استخدام الباروكستين لأنه قد يسبب عيوبًا قلبية.