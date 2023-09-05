اضطرابُ الشَخصِيَّة الوَسواسِيّة القَهرِيّة

اضطرابُ الشخصية الوسواسيَة القهريَة (الذي يختلف عن اضطراب الوسواس القهري) هو حالة صحية نفسية تتميز بانشغال مستمر بالترتيب، والكمّالية، والسيطرة (مع عدم وجود مجال للمرونة أو الكفاءة)، وهو ما يتداخل في نهاية المطاف مع إتمام المهمة.

يحتاج الذين يعانون من اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية إلى أن يكونوا متحكّمين، وأن يفعلوا الأشياء بطريقة محدَّدة في سعيهم نحو الكمال.

يقوم الأطباء بتشخيص اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية بناءً على أعراض نوعية، بما في ذلك الانشغال بالتفاصيل والقواعد والجداول والتنظيم والقوائم، والتركيز على القيام بشيءٍ يتداخل بشكلٍ كامل مع إنجاز المهمة.

قد تفيد المعالجة النفسية الديناميكية والمعالجة السُّلُوكية المعرفية.

اضطراباتُ الشخصية هي حالات صحة نفسية تنطوي على أنماط مستمرة ومزمنة من التفكير والإدراك والتفاعل والاستدلال التي تسبّب ضائقة ملحوظة لدى الشخص و/أو اضطرابًا في قدرته على الأداء.

ونظرًا لأنّ الذين يعانون من اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية يحتاجون إلى السيطرة أو التحكّم، فإنهم يميلون إلى القيام بالأشياء بمفردهم وعدم الثقة بمساعدة الآخرين.

يعدّ اضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيّة القَهرِيّة أحدَ أكثر اضطرابات الشَخصِيَّة شيوعًا.ولكن، تتفاوت تقديرات مدى انتشاره، إلّا أنّه من المحتمل أن يحدث بنسبة تترواح بين 4 إلى 8٪ تقريبًا من الأشخاص في الولايات المتّحدة.وهو أكثر شُيُوعًا بين الرجال.

ويُعتقد أن بعضَ الصفات التي تسري بين العائلات - القهريّة ونطاق محدود من الانفعال والكمالية - تسهم في هذا الاضطراب.

ويترافق باضطرابات أخرى غالبًا أيضًا؛كما قد يعاني هؤلاء الأشخاص من واحد أو أكثر ممّا يلي:

يختلف اضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيّة القَهرِيّة عن الاضطراب الوسواسي القهري (OCD).وعلى عكس الاضطراب الوَسواسِيَّ القَهرِيَّ، لا ينطوي اضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيّة القَهرِيّة على هواجس وطقوس متكرّرة غير مرغوب فيها (أفعال متكرّرة وهادفة ومتعمّدة)، مثل غسل اليدين بشكل مفرط أو التحقق بشكلٍ متكرَّر من أنّ الباب مُقفَل.كما أنَّ الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري غالبًا ما يشعرون بالضيق بسبب عدم سيطرتهم على أفعالهم القهرية.وبالمقابل، يشعر الذين يعانون من اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية بالراحة مع سلوكهم الوسواسي القهري، لأنهم يعتقدون أنّه ضروري لتحقيق أهدافهم في الترتيب والكمال والسيطرة.

أعراض اضطرابُ الشَخصِيَّة الوَسواسِيّة القَهرِيّة التركيز على الترتيب والكماليّة ينشغل الذين يعانون من اضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيّة القَهرِيّة بالترتيب والكمالية والحاجة إلى السيطرة على أنفسهم والظروف.وللحفاظ على الشعور بالسيطرة، يركّزون على القواعد والتفاصيل البسيطة والإجراءات والجداول والقوائم.يتداخل هذا الانشغال مع قدرتهم على أن يكونوا مرنين وفعَّالين ومنفتحين على الأفكار المختلفة.ويصر هؤلاء الأشخاص، الذين يكونون جامدين وعنيدين في أنشطتهم، على القيام بكل شيء بطريقة محدّدة. التأثيراتُ في العمل بما أنّ الذين يعانون من هذا الاضطراب يركّزون على القواعد والتفاصيل والمسائل التنظيمية، فإنهم يفقدون النقطة الرئيسية للمشروع أو النشاط.ويتحرَّى هؤلاء الأشخاص مرارًا وتكرارًا عن الأخطاء، وينتبهون إلى كل التفاصيل.فهم لا يستغلون وقتهم بشكلٍ جيدٍ، وغالبًا ما يتركون المهامَ الأكثر أهمية حتى النهاية.ويمكن أن يؤدّي انشغالهم بالتفاصيل، والتأكد من أن كلّ شيء على ما يرام، إلى تأخير الانتهاء من المهمّة إلى ما لا نهاية.ولا يدركون كيف يؤثر سلوكهم في زملائهم في العمل.عندما يركز هؤلاء الأشخاص على مهمّة واحدة، قد يهملون جميعَ جوانب حياتهم الأخرى. وبما أنّ الذين يعانون من اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية يريدون القيامَ بكل شيء بطريقة محدّدة، فإنهم يجدون صعوبة في تفويض المهام والعمل للآخرين.وعندَ العمل مع الآخرين، قد يضعون قوائم مفصَّلة حول كيفية القيام بالمهمّة، ويصبحون منزعجين إذا اقترح زميل في العمل طريقةً بديلة.وقد يرفضون المساعدةَ حتى عندما يتأخّرون عن موعدهم المحدّد. يميل الذين يعانون من اضطراب الشَخصِيَّة الوَسواسِيّة القَهرِيّة إلى أن يكونوا مكرّسين جدًا للعمل والإنتاجية.ولا يكون دافعهم الضرورة المالية. التأثيراتُ في جوانب أخرى من الحياة لأنّهم مخلصون جدًا للعمل، فهم يهملون الأنشطة والعلاقات الترفيهية.وقد يعتقدون أنَّهم ليس لديهم وقتٌ للاسترخاء أو الخروج مع الأصدقاء.وقد يؤجّلون الإجازات لمدة طويلةً بحيث لا يحصل عليها أصحابها، أو قد يشعرون أنّه يجب عليهم العمل معهم حتّى لا يضيعوا الوقت.يميل الوقت الذي يقضونه مع الأصدقاء، عندما يحدث، إلى أن يكون في نشاط منظم رسميًا (مثل الرياضة).تُعدّ الهوايات والأنشطة الترفيهية من المهام المهمّة التي تتطلّب التنظيم والعمل الجاد لإتقانها.وهدفهم هو الكمال. يخطّط هؤلاء الأشخاص للمستقبل بتفاصيل كبيرة، ولا يرغبون في النظر في التغيّرات.وقد تؤدي صلابتهم التي لا هوادة فيها إلى إحباط زملاء العمل والأصدقاء. كما يجري ضبطُ التعبير عن المودّة بإحكامٍ أيضًا.قد يرتبط المصابون بهذا الاضطراب بالآخرين بطريقة رسمية أو قاسية أو جادة.وفي كثير من الأحيان، يتحدثون فقط بعد أن يفكروا في الشيء المثالي الذي يمكن أن يقولوه.وقد يركّزون على المنطق والذكاء، ويكونون غير متسامحين مع السلوك العاطفي أو التعبيري. الأَعرَاضُ الأخرى قد يكون الذين يعانون من اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية مفرطي الحماسة، ومن الصعب إرضاؤهم، وقساة حول قضايا الأخلاق والآداب والقيم.ويطبقون مبادئ أخلاقية صارمة على أنفسهم والآخرين، وينتقدون أنفسهم بقسوة. وهؤلاء الأشخاص يحترمون السلطات بصرامة، ويصرون على الالتزام الدقيق بالقواعد، دون أي استثناءات للظروف المخفّفة. ويعدُّ التخلصُ من الأشياء البالية أو عديمة القيمة (مثل الأجهزة المكسورة)، حتى تلك التي ليس لها قيمة معنوية، أمرًا صعبًا جدًا بالنسبة للذين يعانون من هذا الاضطراب. قد يكون الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الوسواسية القهرية متردّدين في إنفاق الأموال، التي يعتقدون أنه ينبغي توفيرها في حالة حدوث كوارث في المستقبل.