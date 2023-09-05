اضطرابُ الشَخصِيَّة النَرجِسِيَّ

اضطرابُ الشخصية النرجسي هو حالة صحة نفسية تتميز بنمطٍ مستمر من الشعور بالفخامة أو العَظَمة، والحاجة إلى الإعجاب، والافتقار إلى التعاطف.

يبالغ الأشخاصُ المصابون باضطراب الشخصية النرجسي في تقدير قدراتهم، ويبالغون في مُنْجَزاتهم، ويميلون إلى التقليل من شأن قدرات الآخرين.

يقوم الأطباءُ بتشخيص اضطراب الشخصية النرجسي استنادًا إلى أعراض نوعيّة، مثل الشعور المبالغ فيه وغير الصحيح لدى الشخص لأهميته الذاتية ومواهبه، والحاجة إلى الإعجاب غير المشروط، والشعور بالاستحقاق.

قد يكون العلاجُ النفسي الذي يركّز على الصراعات الكامنة مفيدًا.

اضطراباتُ الشخصية هي حالات صحة نفسية تنطوي على أنماط مستمرة ومزمنة من التفكير والإدراك والتفاعل والاستدلال التي تسبّب ضائقة ملحوظة لدى الشخص و/أو اضطرابًا في قدرته على الأداء.

يتميز هذا النوعُ من اضطرابات الشخصية بنظرة متضخّمة لقيمة الذات (تسمّى هَوَس العَظَمَة grandiosity).كما يواجهون مشاكل في احترام الذات أيضًا.ولتدعيم شعورهم بالتفوّق وفرط احترام الذات، يقومون بما يلي:

التواصل مع أشخاصٍ خاصين

يصبحون جزءًا من المؤسّسات العليا

يُقلِّلون من شأن الآخرين

كما يرغبون في الثناء أيضًا.

تتفاوت تقديراتُ شيوع اضطراب الشخصية النرجسي، وتشير الدراسات إلى أن هذا الاضطراب يحدث عند حوالي 2% من الأشخاص.وهو أكثر شُيُوعًا بين الرجال.

ويترافق باضطرابات أخرى؛قد تشتمل على واحد أو أكثر ممّا يلي:

أسباب اضطراب الشخصية النرجسي قد تسهِمُ الجينات وعوامل البيئة في حدوث اضطرابات الشخصية النرجسي.تشير إحدى النظريات إلى أنَّ مقدِّمي الرعاية قد يكونون قد تفاعلوا مع الطفل بطريقةٍ لم تساعده على تطوير شعورٍ مستقرّ بالذات؛فعلى سبيل المثال، قد يكون مقدّمو الرعاية قد تعرّضوا بالانتقاد الشديد أو أكثروا من الإعجاب أو بذل الإغراء على الطفل كثيرًا. يكون لدى بعض أشخاص اضطراب الشخصية النرجسي مزايا أو مواهب خاصة، ويصبحون معتادين على ربط صورتهم الذاتية وشعورهم بالذات بإعجاب الآخرين وتقديرهم.

أعراض اضطراب الشخصية النرجسي هَوَس العظمة يبالغ المصابون باضطراب الشخصية النرجسي في تقدير قدراتهم، كما يبالغون في منجزاتهم (يسمى ذلك هَوَس العظمة).ويعتقدون أنّهم أفضل من غيرهم، وأنَّهم متفرّدون أو مميّزون.عندما يبالغون في تقدير قيمتهم ومنجزاتهم، فإنهم غالبًا ما يقلّلون من قيمة ومنجزات الآخرين أيضًا. تخيلات الخصوصيّة أو التفرُّد ينشغل مرضى هذا الاضطراب بأوهام المنجَزات العظيمة، أو الإعجاب بذكائهم أو جمالهم الساحق، أو امتلاكهم الهيبة والتأثير، أو تجربة حبّ كبير.ويشعرون بأنهم يجب أن يرتبطوا فقط مع الآخرين المميِّزين والموهوبين مثل أنفسهم، وليس مع الأشخاص العاديين.ويستخدمون هذا الارتباطَ مع أشخاص استثنائيين لدعم وتعزيز احترام الذات أو الاعتداد بها. الحاجة للإعجاب نظرًا إلى أنَّ الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسي يحتاجون إلى أن يُعجب بهم بشكلٍ مفرط، فإنَّ تقديرهم لذاتهم يعتمد على أن يفهمَهم الآخرون جيدًا.وبذلك، فإن فرط احترامهم لذاتهم يكون هشًا جدًا عادةً.وهم غالبًا ما يراقبون لمعرفة ما يفكر به الآخرون تجاههم وتقييم طريقة أدائهم. يكون المرضى الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسي حسّاسين تجاه نقد الآخرين وتجاه الفشل، مما يجعلهم يشعرون بالإهانة والهزيمة.وقد يستجيبون بغضب أو ازدراء، أو يقومون بهجوم مضاد بشراسة؛أو قد ينسحبون أو يقبلون الوضع ظاهريًا في محاولة لحماية شعورهم بأهميَّة الذات.وقد يتجنّبون المواقف التي قد يخفقون فيها.

تشخيص اضطراب الشخصية النرجسي تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية عادة ما يقوم الأطباء بتشخيص اضطرابات الشخصية بناء على المعايير المعمول بها في ■الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية■، النسخة الخامسة المراجع نصيًا (DSM-5-TR)، والذي يُعد المرجع في التشخيص النفسي من قبل الرابطة الأمريكية للطبّ النفسي. ولكي يُشخِّص الأطباء اضطراب الشخصية النرجسي، يجب أن يكون لدى الأشخاص رؤية مُتضخِّمة لقيمة الذات، وحاجة إلى الإعجاب، وغياب التعاطف، مثلما هو مبيّن من خلال 5 على الأقلّ ممّا يلي: لديهم شعور مبالغ فيه لا أساس له بأهميتهم ومواهبهم (هوس العظمة).

ينشغلون بأوهام المنجزات غير المحدودة، أو التأثير، أو القوّة، أو الذكاء، أو الجمال، أو الحب المثالي.

يعتقدون بأنَّهم مميّزون وفريدون، وينبغي أن يقتصر ارتباطهم على الأشخاص من أعلى المستويات.

هم بحاجة إلى أن يُعجب بهم بشكلٍ غير مشروط.

ويشعرون بالتفوّق.

يستغلّون الآخرين لتحقيق أهدافهم الخاصّة.

ويفتقرون إلى التعاطف.

ويحسدون الآخرين، ويعتقدون أنّ الآخرين يحسدونهم.

يكونون متعجرفين ومتغطرسين. كما يجب أن تكونَ الأَعرَاض قد بدأت في وقتٍ مبكرٍ من مرحلة ما بعد البلوغ أيضًا.