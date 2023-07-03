الانخماص الرئوي

تنطوي الأَسبَابُ الشائعة للانخماص على واحدة مما يلي عادة

انسداد أحد الأنابيب (القصبات الهوائية) التي تتفرع من الرغامى وتمتد إلى نسيج الرئة،

أيَّة حالة تُضعف التنفس العميق أو تثبط قدرةَ الشخص على السعال.

وقد يكون سببُ الانسداد هو وجود شيء داخل القصبات، مثل سدادة مخاطية أو ورم أو استنشاق جسم غريب (مثل حبة أو قطعة من الطعام أو دمية)،كما قد تُسَد القصبة الهوائية أيضًا بسبب شيء يضغط من الخارج، مثل ورم أو عقدة لمفية متضخِّمة.ويمكن أن يحدث الانسدادُ من الخارج أيضًا إذا كان الحيِّز الجنبي (الفراغ الموجود خارج الرئة و داخل الصدر) يحتوي على كمية كبيرة من السائل (الانصباب الجنبي) أو الهواء (استرواح الصدر) .

عندما تُسَدّ القصباتُ الهوائية أو مسالك التنفس الأصغر (القصيبات)، يجري امتصاص الهواء الموجود في الأسناخ خارج الانسداد إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى انخماص وانكماش الأسناخ.قد تصبح منطقة الرئة المنخمصة مصابة بالعدوى، لأن البكتيريا وخلايا الدم البيضاء يمكن أن تتراكم خلف (إلى داخل) الانسداد؛ويزداد احتمالُ حدوث العدوى إذا استمر الانخماص لأيام عديدة أو أكثر.قد لا تتمدد الرئة من جديد بسهولة إذا استمرَّ الانخماص لأشهر.

يُمكن أن تُؤدِّي أيَّة حالة تُضعف التنفس العميق أو تثبط قدرة الشخص على السعال إلى الانخماص أو تسهم فيه.وقد تقلِّل الجرعات الكبيرة من المسكنات الأفيونية أو المهدئات التنفسَ العميق.يُعَدّ الانخماصُ شائعًا بعد التخدير العام الذي يكبح بشكلٍ مؤقَّت سعال الشخص والحافز على التنفُّس.يشيعُ الانخماصُ بشكلٍ خاص من بعد جراحة الصدر أو البطن، لأنه قد تتعاضد تأثيرات تلقِّي التخدير العام مع الألم بالتنفس العميق، ولذلك لا يتمكن الأشخاص إلّا من أخذ نفس سطحيّ فقط.كما يجعل ألم الصدر أو البطن الناجم عن أسباب أخرى (الإصابة أو الالتهاب الرئوي مثلًا) أخذ نفس عميقٍ أمرًا مؤلمًا.

يمكن لبعض الحالات العصبية وعدم الحركة وتشوهات الصدر أن تحد من حركة الصدر، وبذلك تُقلِّلُ من التنفس العميق، وذلك مثلما يُسببه انتفاخ البطن.كما يُواجه المرضى الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة زيادةً في خطر الإصابة بالانخماص أيضًا.