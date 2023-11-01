لمحَة عن الاختبارات في الاضطرابات الرئوية

بعدَ إكمال الأطباء لتاريخ المريض الطبي والفَحص السَّريري، يطلبون أخذ صورة بالأشعة السينية للصدر غالبًا.وغالبًا ما تشير نتائجُ تاريخ الشخص الطبي، والفَحص السَّريري، والأشعة السينية للصدر، إلى الاختبارات الإضافية اللازمة لتحديد سبب ظهور الأعراض عند الشخص.

ويمكن للأطباء اختبار اضطرابات الرئة عن طريق قياس السعة الرئويَّة لإبقاء الهواء وتحريكه وامتصاص الأكسجين.وتساعد هذه الاختباراتُ (تسمى اختبارات وظائف الرئة) على تحديد النمط العام للاضطراب الرئوي وشدَّته.وتسمح اختبارات أخرى، بما في ذلك الإضافية للأطباء بتحديد السبب الرئيسي لاضطراب الرئة، ومن ضمنها تصوير الصدر وتنظير القصبات وتنظير الصدر.

بما أنَّ اضطراباتِ القلب قد تسبِّب ضيقًا في التنفس أيضًا، وأعراضًا أخرى قد تشير إلى وجود اضطرابٍ رئوي، وبما أنَّ اضطرابات الرئة قد تؤثر في القلب، لذلك يقوم الأطباءُ بإجراء تخطيط كهربية القلب (ECG) (لقياس النبضات الكهربائية في القلب) وتخطيط صدى القلب (تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية) للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات رئوية.