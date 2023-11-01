تنظيرُ المنصِف وفتح المنصِف

تنظير المنصف Mediastinoscopy هو الفحص البصري المباشر للمنطقة الموجودة داخل منتصف الصدر بين الرئتين (المنصف) من خلال أنبوب عرض (منظار المنصف).وأمَّا فتحُ المنصف mediastinotomy فهو إجراء فتحةٍ جراحية للمنصِف.

يتضمَّن المنصف القلب والرغامى والمريء، والغدة الصعترية (التيموس)، والعقد اللمفيَّة.وجميعُ استخدامات منظار المنصف تقريبًا هي لتشخيص سبب تضخم العقد اللمفية في عُمق الصدر، أو لتقييم مدى انتشار السرطان في الرئة قبلَ القيام بعملية جراحية للصدر (بضع الصدر thoracotomy).

تحديدُ موقع المَنصِف

يُجرَى تنظيرُ المنصف في غرفة العمليات، ويكون الشخص تحت التخدير العام؛حيث يُجرَى شقٍّ صغير في الثلمة فوق عظمة الصدر مباشرةً (القصّ)؛ثم يجري تمريرُ الأداة إلى الأسفل باتجاه الصدر أمام الرغامى، ممَّا يسمحة للطبيب برؤية محتويات المنصف بجانب الرغامى، والحصول على عيِّنات لاختبارات التشخيص إذا لزم الأمر.

ويتيح فتحُ المنصف الوصولَ مباشرة إلى البنى التي يصعب الوصولُ إليها بتنظير المنصف.

ولكن، على الرغم من أنَّ تنظير المنصف وفتح المنصف يكونان آمنَين جدًّا عادةً، إلاَّ أنَّه قد تحدث مُضَاعَفاتٌ أحيانًا، بما في ذلك التفاعلاتُ تجاه عقاقير التخدير، والعدوى، والإصابة الرئويَّة ممَّا يُسبَّب تسرب الهواء إلى الحيِّز الجنبي (استرواح الصدر).وتشتمل المُضَاعَفاتُ النادرة، ولكن الأكثر خطورة، على النزف الناجم عن تضرُّر أحد الأوعية الدموية الكبيرة حولَ القلب وإصابة أحد الأعصاب في الصدر (والذي يمكن أن يسبِّب بحة في الصوت).

(انظر أيضًا التاريخ الطبي والفَحص السَّريري لاضطرابات الرئة ولمحة عامة عن الاضطرابات الجَّنبِيَّة والمَنصِفِيَّة.)