اختباراتُ التمارين (اختبارات الجهد)

يحلِّل هذا الاختبارُ المحوسب وظيفة القلب والرئة، ويوفّر المعلومات مثل كمية الهواء المتدفق داخل الرئتين، وكمية ثاني أكسيد الكربون التي يجري إنتاجها، ومدى حصول الرئة على الأكسجين من الدم، وإزالة ثاني أكسيد الكربون منه.ويُجرَى هذا الاختبارُ في أثناء راحة الشخص، وفي أثناء التمرين على جهاز المشي أو جهاز الدراجة، حيث يرتدي الشخصُ عدَّةَ أنماط من أدوات المراقبة.تُزاد شدةُ التمرين تدريجيًا حتى تمنع الأعراض القيامَ بالمزيد من التمارين.

يحدِّد اختبارُ التمارين القلبية الرئوية في المقام الأول ما إذا كانت قدرة الشخص على ممارسة التمارين طبيعية أم منخفضة؛ فإذا كانت منخفضة يُنظر إلى سبب الأنخفاض، إن كان بسبب مشاكل في القلب أو الرئة أو بسبب عدم التكيُّف مع التمارين.ویکشف الاختبارُ المشکلات في مرحلة مبکرة مقارنةً بالاختبارات التي تکون أقلّ شمولاً أو تتم في أثناء الراحة فقط.

ويمكن للأطباء أيضًا استخدام اختبار التمارين القلبية الرئوية لمراقبة استجابة الشخص للعلاج، وإرشاد التمارين في برنامج إعادة التأهيل الرئوي.