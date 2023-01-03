التحكُّمُ في التنفُّس

ليس للرئتين عضلاتٌ هيكليَّة خاصَّة بهما.تتم عملية التنفس بواسطة

الحجاب المهبليّ diaphragm

العضلات بين الأضلاع

العضلات في العنق

العضلات البطنية

ويعدُّ الحجابُ الحاجز، وهو صفيحة على شكل القبَّة من العضلات التي تفصل تجويفَ الصدر عن البطن، أهمَّ العضلات المستخدَمة في التنفُّس الشَّهيقي.ويرتبط الحجابُ الحاجز بقاعدة القصّ، والأجزاء السفلية من القفص الصدري، وبالعمود الفقري.وعندما يتقلَّص الحجابُ الحاجز، فإنَّه يزيد من طول وقطر تجويف الصدر، وبذلك يوسِّع الرئتين.

وتساعد العضلاتُ الوربية وعضلات العنق على تحريك القفص الصَّدري، وبذلك تساعد على التنفُّس.

تساهم العضلات البطنية أحيانًا في عملية زفر الهواء خارج الرئتينوتعدُّ عمليةُ التنفُّس الزفيري سلبية أو منفعلة عادة، عندما لا يكون الشخص في حالة جهد بدني.وتسبِّب مرونة الرئتين وجدار الصدر، واللذين يتمدَّدان بشكل واضح خلال الاستنشاق أو الشَّهيق، عودتَهما إلى حالة الراحَة وطرد الهواء من الرئتين عندَ استرخاء عضلات الشهيق.لذلك، عندما يكونُ الشخص في حالة راحة، لا توجد حاجة إلى بذل جهد للزفير.ولكن، خلال ممارسة الجهد البدني، يشارك عددٌ من العضلات في الزفير.وتعدُّ عضلاتُ البطن هي أهم هذه العضلات.عندما تتقلَّص عضلاتُ البطن، يرتفع الضغطُ في جوف البطن، ويدفع الحجاب الحاجز المسترخِي نحوَ الرئتين، ممَّا يَتسبَّب في دفع الهواء منهما.

ولا يمكن للعضلات المستخدَمة في التنفُّس أن تتقلَّصَ إلا إذا كانت الأعصابُ التي تربطها بالدماغ سليمة.وفي بعض إصابات الرقبة والظهر، يمكن أن يُقطَع أو يتضرَّر الحبل الشوكي، ممَّا يكسر الاتصالَ العصبي بين الدماغ والعضلات، فيموت الشخص ما لم يخضع للتهوية الاصطناعيَّة.